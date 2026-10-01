Права на служебные произведения и служебные изобретения в Казахстане

1) Кому принадлежат права на служебные произведения и служебные изобретения, созданные работником в ходе выполнения трудовых обязанностей?

В Республике Казахстан личные неимущественные права на служебное произведение всегда принадлежат его автору - работнику. Исключительные (имущественные) права на служебное произведение, а также право на получение патента на служебное изобретение, полезную модель или промышленный образец по общему правилу принадлежат работодателю, если иное не предусмотрено договором между работодателем и работником. При этом закон предусматривает отдельные случаи, когда соответствующие права могут перейти к работнику, например если работодатель не реализует свое право на патентование служебного изобретения в течение установленного законом срока.

2) Какие критерии позволяют квалифицировать произведение или изобретение как служебное?

Произведение признается служебным, если оно создано работником в рамках исполнения трудовых обязанностей или по конкретному служебному заданию работодателя. Само по себе создание произведения в рабочее время либо с использованием имущества работодателя не означает, что оно является служебным. Изобретение, полезная модель или промышленный образец признаются служебными, если они созданы работником при выполнении служебных обязанностей либо конкретного задания работодателя.

3) Какие права автоматически переходят работодателю, а какие требуют отдельного письменного оформления?

Личные неимущественные права (в частности, право авторства и право на имя) всегда сохраняются за работником и не могут быть переданы работодателю. Исключительные (имущественные) права на служебное произведение и право на получение патента на служебное изобретение по общему правилу принадлежат работодателю без необходимости заключения отдельного договора, если иное не предусмотрено соглашением сторон. Отдельное письменное соглашение необходимо только в том случае, если работодатель и работник хотят установить иной порядок принадлежности исключительных прав, чем предусмотрен законодательством.

4) Обязан ли работодатель выплачивать автору вознаграждение за служебное изобретение или служебное произведение?

Да. За использование служебного произведения, а также за создание служебного изобретения, полезной модели или промышленного образца автор имеет право на вознаграждение. Размер, условия и порядок его выплаты определяются соглашением между работодателем и работником. Если стороны не могут соразмерить вклад автора и работодателя в создание служебного изобретения, полезной модели или промышленного образца, размер, условия и порядок выплаты вознаграждения определяются законодательными актами Республики Казахстан.

5) Какие документы необходимо оформить для подтверждения прав работодателя на служебные произведения и служебные изобретения? Какие положения рекомендуется включить в трудовой договор?

Законодательство Республики Казахстан не устанавливает исчерпывающего перечня документов, подтверждающих права работодателя. На практике рекомендуется оформить трудовой договор (или отдельное IP-соглашение), должностную инструкцию, служебное задание (при необходимости), акт приема-передачи результата интеллектуальной деятельности, а для служебных изобретений — письменное уведомление работника о создании объекта и документы, подтверждающие решение работодателя о подаче заявки на патент, сохранении объекта в тайне либо отказе от патентования. В трудовом договоре рекомендуется определить порядок создания служебных объектов, принадлежность исключительных прав, порядок уведомления работодателя, условия выплаты авторского вознаграждения и обязанности работника по соблюдению конфиденциальности.

6) Как распределяются права на служебные произведения и служебные изобретения в международных группах компаний и при трансграничной занятости работников?

При трансграничной занятости применимое право определяется в соответствии с коллизионными нормами Республики Казахстан. Согласно статье 1120 Гражданского кодекса Республики Казахстан, к правам на интеллектуальную собственность применяется право страны, где испрашивается защита таких прав, а договоры в отношении интеллектуальной собственности регулируются правом, применимым к договорным обязательствам.

Сам по себе факт принадлежности работодателя к международной группе компаний не влияет на первоначальное распределение прав на служебные произведения и служебные изобретения. По общему правилу такие права возникают у работодателя, состоящего с работником в трудовых отношениях. Если права планируется централизовать в пользу материнской или иной компании группы, такая передача должна быть оформлена отдельными гражданско-правовыми соглашениями с учетом требований применимого законодательства.

7) Какие риски возникают при отсутствии в трудовом договоре положений о служебных произведениях и служебных изобретениях?

Отсутствие в трудовом договоре положений о служебных произведениях и служебных изобретениях не лишает работодателя прав, предусмотренных законодательством Республики Казахстан. Однако в случае спора работодателю будет сложнее доказать, что произведение или изобретение было создано работником при исполнении трудовых обязанностей либо по конкретному заданию работодателя и, соответственно, является служебным. Кроме того, возрастает риск споров о принадлежности исключительных прав, размере и порядке выплаты авторского вознаграждения, а также исполнении работником обязанностей по уведомлению работодателя о создании служебного изобретения.

8) Может ли работник претендовать на права на произведение или изобретение, созданное вне рабочего времени с использованием ресурсов работодателя либо при дистанционной работе?

Да. Само по себе создание произведения или изобретения вне рабочего времени либо при дистанционной работе не определяет принадлежность прав. Если произведение создано вне рамок трудовых обязанностей или служебного задания, оно не признается служебным, даже если при его создании использовались имущество или иные ресурсы работодателя. Аналогично, право на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, созданные с использованием информации или материальных средств работодателя, но вне исполнения трудовых обязанностей, принадлежит работнику, если иное не предусмотрено договором.

9) Как работодателю защитить свои права на служебные произведения и служебные изобретения после увольнения работника?

Увольнение работника само по себе не влияет на права работодателя на служебные произведения и служебные изобретения, если такие права возникли в соответствии с законодательством. Для их защиты работодателю рекомендуется обеспечить надлежащее документальное оформление создания служебных объектов, сохранить документы, подтверждающие принадлежность прав, а также предусмотреть в трудовом договоре или отдельном соглашении положения о конфиденциальности, передаче результатов интеллектуальной деятельности и обязанности работника оказывать содействие в регистрации и защите прав после прекращения трудовых отношений.

10) Как использование систем искусственного интеллекта (AI) влияет на режим служебных произведений и служебных изобретений, создаваемых работниками?

Законодательство Республики Казахстан в настоящее время не содержит специальных норм, регулирующих влияние систем искусственного интеллекта на режим служебных произведений и служебных изобретений. Если работник использует AI лишь как вспомогательный инструмент при выполнении трудовых обязанностей, это само по себе не меняет режим принадлежности прав на созданный результат. Работодателям рекомендуется урегулировать в трудовых договорах и внутренних политиках порядок использования AI-систем, вопросы конфиденциальности, а также распределение прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданные с использованием таких технологий.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.