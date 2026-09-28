Права На Служебные Произведения И Служебные Изобретения В Армении

Согласно законодательству Республики Армения, если работник создал служебное изобретение в ходе выполнения своих трудовых обязанностей или по поручению работодател&

1) Кому принадлежат права на служебные произведения и служебные изобретения, созданные работником в ходе выполнения трудовых обязанностей?

Согласно законодательству Республики Армения, если работник создал служебное изобретение в ходе выполнения своих трудовых обязанностей или по поручению работодателя, такое изобретение считается служебным. В этом случае автором служебного изобретения является работник, а имущественные права на служебное изобретение и, как правило, право на получение патента принадлежат работодателю.

2) Какие критерии позволяют квалифицировать произведение или изобретение как служебное?

Согласно законодательству Республики Армения, произведение или изобретение признается служебным, если оно создано работником в ходе выполнения своих трудовых обязанностей или по поручению работодателя, а его создание непосредственно связано с трудовой функцией работника или занимаемой им должностью. Иными словами, произведение или изобретение квалифицируется как служебное, если оно создано в рамках трудовых отношений в результате исполнения работником своих трудовых обязанностей либо выполнения задания работодателя.

3) Какие права автоматически переходят работодателю, а какие требуют отдельного письменного оформления?

По законодательству Республики Армения к работодателю автоматически и без дополнительных документов переходят все имущественные исключительные права на использование служебного объекта, включая право на его продажу, модификацию, а также право на подачу заявки и получение патента на имя компании и право указывать наименование организации при публикации.

Отдельного письменного оформления требуют условия и размер авторского вознаграждения, которое работодатель обязан выплачивать сотруднику за создание служебного объекта сверх его обычной заработной платы.

4) Обязан ли работодатель выплачивать автору вознаграждение за служебное изобретение или служебное произведение?

Работник, являющийся автором промышленного дизайна, не может требовать дополнительного вознаграждения за свои достижения, за исключением случаев, когда его личный вклад в служебный промышленный дизайн и его важность для работодателя очевидны. Размер, условия и порядок выплаты вознаграждения автору служебного промышленного дизайна определяются договором, заключенным между автором и работодателем, а при его отсутствии — в судебном порядке.

5) Какие документы необходимо оформить для подтверждения прав работодателя на служебные произведения и служебные изобретения? Какие положения рекомендуется включить в трудовой договор?

Для подтверждения прав компании на интеллектуальную собственность требуется:

1. Документ, где четко написано, что создание произведений или изобретений входит в круг обязанностей сотрудника.

2. Письменное задание на разработку конкретного объекта.

3. Документ, который подписывают сотрудник и представитель компании, когда объект готов (в акте фиксируется, что работник передал результат).

4. Соглашение об авторском вознаграждении.

В трудовой договор рекомендуется включить:

1. Четкое определение трудовой функции.

2. Порядок перехода прав.

3. Условие о вознаграждении.

6) Как распределяются права на служебные произведения и служебные изобретения в международных группах компаний и при трансграничной занятости работников?

Статус объекта как «служебного» и обязательства по выплате специального вознаграждения определяются по законам страны, где работник физически находится и выполняет обязанности, а не по закону страны регистрации компании или юрисдикции трудового договора. Имущественные права не могут перейти к иностранной головной компании напрямую от удаленного сотрудника. Сначала они должны быть надлежащим образом оформлены и перейти к локальному юридическому лицу (дочерней компании или местному филиалу), с которым у сотрудника заключен трудовой договор. Только после этого локальное юрлицо передает эти права головной структуре на основании трансграничного корпоративного соглашения.

7) Какие риски возникают при отсутствии в трудовом договоре положений о служебных произведениях и служебных изобретениях?

Ключевые угрозы:

1. Риск потери исключительных прав: работник может заявить, что создавал объект по своей инициативе, а не по заданию.

2. Финансовые претензии: автор имеет законное право на отдельное авторское вознаграждение за создание и использование служебного изобретения.

3. Сложности при продаже бизнеса или аудите.

8) Может ли работник претендовать на права на произведение или изобретение, созданное вне рабочего времени с использованием ресурсов работодателя либо при дистанционной работе?

Да, может. Использование ресурсов работодателя или формат дистанционной работы сами по себе не делают объект “служебным”. Главный критерий закона - наличие служебного задания или фиксация этой обязанности в трудовом договоре. Если официального задания не было, право на объект, созданный вне рабочего времени остаются за работником.

9) Как работодателю защитить свои права на служебные произведения и служебные изобретения после увольнения работника?

Работодателю следует заранее закрепить в трудовом договоре и внутренних документах обязанности по созданию служебных объектов, оформлять служебные задания и акты передачи результатов, а также своевременно оформлять права на такие произведения и изобретения. После увольнения эти документы служат основным подтверждением прав работодателя.

10) Как использование систем искусственного интеллекта (AI) влияет на режим служебных произведений и служебных изобретений, создаваемых работниками?

Использование AI само по себе не меняет режим служебных произведений или изобретений. Если результат создан работником в рамках служебных обязанностей или по заданию работодателя, к нему применяются обычные правила о служебных объектах, независимо от использования AI.

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