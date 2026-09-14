Arbeidsrett | "Følg Eller Forklar"-prinsippet

Ny ordning: gradert sykmelding blir hovedregelen

Staten og Legeforeningen har inngått avtale som blant annet gir legene insentiver til å gi gradert sykmelding, samt plikter knyttet til å gi full sykmelding. Ordningen ble innført sommeren 2026 og som ett av flere tiltak regjeringen og partene i arbeidslivet nå gjennomfører for å redusere sykefraværet.

Hva er nytt?

Sykmelding skal fortsatt bygge på individuell vurdering av hver arbeidstaker, men takstsystemet endres: leger honoreres bedre for gradert sykmelding og lavere for full sykmelding. Legene blir dermed kompensert for grundigere vurderinger av den enkelte arbeidstaker. Dette gir rom til å vurdere restarbeidsevne og mulige tilretteleggingsløsninger, noe som også kan legge til rette for tettere samarbeid mellom arbeidsgiver og NAV.

Samtidig innføres et «følg eller forklar»-prinsipp: gir legen full sykmelding, må det journalføres en etterprøvbar forklaring blant annet på hvorfor gradert sykemelding ikke lot seg gjennomføre.

Bakgrunn

I dag er mindre enn 40 prosent av det samlede sykefraværet i Norge gradert, og flertallet av sykmeldte er følgelig i full sykmelding. Statsbudsjettet 2026 setter av nesten 75 milliarder kroner til sykepenger og sykelønnsordningen er et vedvarende politisk tema. Regjeringens mål er nå at færrest mulig arbeidstakere gis full sykmelding.

Endringer i sykmeldingsordningen hos legene skjer ikke isolert. I IA-avtalen 2025–2028 var det enighet om å igangsette lovarbeid for å tydeliggjøre og eventuelt skjerpe arbeidsgivers og arbeidstaker plikter under en sykmeldingsperiode. Arbeids- og Inkluderingsdepartementet sendte derfor i desember 2025 ut forslag til endringer i folketrygdloven og arbeidsmiljøloven.

I forslaget har arbeidsgiver blant annet en presisert plikt til å gi både midlertidige og varige tilretteleggingstiltak under sykmelding. Arbeidstaker vil på sin side kunne få utvidet aktivitets- og medvirkningsplikt som omfatter midlertidig å måtte utføre annet arbeid enn det som følger av arbeidsavtalen. Manglende medvirkning uten rimelig grunn kan medføre tap av rett til sykepenger.



Høringsfristen utløp 15. mars d.å. og det har kommet en betydelig mengde innspill både fra arbeidsgiver- og arbeidstakersiden. Forslaget har foreløpig ikke resultert i en lovproposisjon, men dette er til løpende vurdering.

Konsekvens for arbeidsgivere

For arbeidsgivere betyr dette på kort sikt at de må forvente flere graderte sykmeldinger og færre fulle sykmeldinger fremover. Dette gir arbeidsgivere allerede nå et insentiv og en klarere forventning om å kunne tilby tilrettelagt eller delvis arbeid for sykemeldte arbeidstakere.

Arbeidsgivere bør fokusere på raske rutiner for å starte oppfølgingsarbeidet, herunder tidlig kontakt med arbeidstaker for å avklare funksjonsevne og tilretteleggingsbehov. På lengre sikt bør arbeidsgivere vurdere om og hvordan en eventuell plikt til varig tilrettelegging kan gjennomføres i egen virksomhet, særlig i mindre virksomheter med begrenset stillingsmangfold.