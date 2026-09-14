ARTICLE
14 September 2026

Arbeidsrett | "Følg Eller Forklar"-prinsippet

Ro Sommernes Advokatfirma AS

Contributor

Ro Sommernes Advokatfirma AS logo
Explore Firm Details
Fra 1. juli 2026 blir gradert sykmelding hovedregelen i Norge, med et nytt takstsystem som honorerer fastleger bedre for graderte sykmeldinger. Samtidig innføres et "følg eller forklar"-prinsipp for full sykmelding...
Norway Employment and HR
Thomas Talén,Øyvind Clausen Bade, and Isak Bjørløw Ree
Fra 1. juli 2026 er gradert sykmelding hovedregelen, ikke unntaket. Staten og Legeforeningen er enige om et nytt takstsystem der fastleger honoreres bedre for gradert sykmelding – samtidig innføres et «følg eller forklar»-prinsipp. Hva betyr dette for deg som arbeidsgiver, og hvordan henger det sammen med den varslede innstrammingen i sykmeldtes medvirknings- og aktivitetsplikt?

Ny ordning: gradert sykmelding blir hovedregelen

Staten og Legeforeningen har inngått avtale som blant annet gir legene insentiver til å gi gradert sykmelding, samt plikter knyttet til å gi full sykmelding. Ordningen ble innført sommeren 2026 og som ett av flere tiltak regjeringen og partene i arbeidslivet nå gjennomfører for å redusere sykefraværet.

Hva er nytt?

Sykmelding skal fortsatt bygge på individuell vurdering av hver arbeidstaker, men takstsystemet endres: leger honoreres bedre for gradert sykmelding og lavere for full sykmelding. Legene blir dermed kompensert for grundigere vurderinger av den enkelte arbeidstaker. Dette gir rom til å vurdere restarbeidsevne og mulige tilretteleggingsløsninger, noe som også kan legge til rette for tettere samarbeid mellom arbeidsgiver og NAV.

Samtidig innføres et «følg eller forklar»-prinsipp: gir legen full sykmelding, må det journalføres en etterprøvbar forklaring blant annet på hvorfor gradert sykemelding ikke lot seg gjennomføre.

Bakgrunn

I dag er mindre enn 40 prosent av det samlede sykefraværet i Norge gradert, og flertallet av sykmeldte er følgelig i full sykmelding. Statsbudsjettet 2026 setter av nesten 75 milliarder kroner til sykepenger og sykelønnsordningen er et vedvarende politisk tema. Regjeringens mål er nå at færrest mulig arbeidstakere gis full sykmelding.

Endringer i sykmeldingsordningen hos legene skjer ikke isolert. I IA-avtalen 2025–2028 var det enighet om å igangsette lovarbeid for å tydeliggjøre og eventuelt skjerpe arbeidsgivers og arbeidstaker plikter under en sykmeldingsperiode. Arbeids- og Inkluderingsdepartementet sendte derfor i desember 2025 ut forslag til endringer i folketrygdloven og arbeidsmiljøloven.

I forslaget har arbeidsgiver blant annet en presisert plikt til å gi både midlertidige og varige tilretteleggingstiltak under sykmelding. Arbeidstaker vil på sin side kunne få utvidet aktivitets- og medvirkningsplikt som omfatter midlertidig å måtte utføre annet arbeid enn det som følger av arbeidsavtalen. Manglende medvirkning uten rimelig grunn kan medføre tap av rett til sykepenger.

Høringsfristen utløp 15. mars d.å. og det har kommet en betydelig mengde innspill både fra arbeidsgiver- og arbeidstakersiden. Forslaget har foreløpig ikke resultert i en lovproposisjon, men dette er til løpende vurdering.

Konsekvens for arbeidsgivere

For arbeidsgivere betyr dette på kort sikt at de må forvente flere graderte sykmeldinger og færre fulle sykmeldinger fremover. Dette gir arbeidsgivere allerede nå et insentiv og en klarere forventning om å kunne tilby tilrettelagt eller delvis arbeid for sykemeldte arbeidstakere.

Arbeidsgivere bør fokusere på raske rutiner for å starte oppfølgingsarbeidet, herunder tidlig kontakt med arbeidstaker for å avklare funksjonsevne og tilretteleggingsbehov. På lengre sikt bør arbeidsgivere vurdere om og hvordan en eventuell plikt til varig tilrettelegging kan gjennomføres i egen virksomhet, særlig i mindre virksomheter med begrenset stillingsmangfold.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

[View Source]
Authors
Photo of Thomas Talén
Thomas Talén
Photo of Øyvind Clausen Bade
Øyvind Clausen Bade
Photo of Isak Bjørløw Ree
Isak Bjørløw Ree
See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More