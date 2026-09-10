Likelønnsdirektivet: Hva betyr det for norske arbeidsgivere?

Objektive og kjønnsnøytrale lønnskriterier (artikkel 4)

Direktivets krav

Artikkel 4 krever at arbeidsgivere har lønnsstrukturer som sikrer lik lønn for likt arbeid eller arbeid av lik verdi. Lønnsstrukturene skal bygge på objektive og kjønnsnøytrale kriterier, som skal omfatte ferdigheter, innsats, ansvar og arbeidsvilkår. Andre faktorer som er relevante for den spesifikke stillingen kan også inngå.

For å kunne avdekke om det finnes lønnsforskjeller mellom kvinner og menn som ikke kan begrunnes saklig, forutsetter direktivet også at arbeidsgivere deler arbeidstakere inn i kategorier basert på disse kriteriene – såkalte "arbeidstakerkategorier". Kort forklart innebærer dette at arbeidsgiver skal vurdere hver stilling ut fra hvilke ferdigheter den krever, hvor stor innsats den forutsetter, hvilket ansvar den medfører og hvilke arbeidsvilkår som gjelder – og deretter gruppere stillinger med tilsvarende verdi sammen. Direktivet åpner for at myndighetene skal stille analytiske verktøy og metoder til rådighet for arbeidsgivere som gjør det lettere å vurdere og sammenligne verdien av arbeid.

Gjeldende norsk rett

Likestillings- og diskrimineringsloven § 26 krever allerede at arbeidsgivere arbeider aktivt for likestilling, herunder at det gjennomføres lønnsanalyser basert på arbeid av lik verdi. Direktivet går lenger ved å kreve at arbeidstakere uttrykkelig kategoriseres i "arbeidstakerkategorier" basert på bestemte kriterier. Dette betyr likevel ikke at arbeidsgivere må bygge opp nye lønns- og stillingssystemer fra bunnen av. Den sentrale begrensningen er at kriteriene som brukes til å gruppere og verdsette stillinger, må være objektive og kjønnsnøytrale, og at de må verken direkte eller indirekte baseres på arbeidstakernes kjønn.

Et praktisk eksempel: En norsk virksomhet har i dag en HR-rådgiver og en økonomimedarbeider i ulike avdelinger, med ulike stillingstitler og ulike lønnsnivåer. Etter direktivet må arbeidsgiver vurdere begge stillingene ut fra fire kriterier: ferdigheter, innsats, ansvar og arbeidsvilkår. Dersom vurderingen viser at stillingene stiller tilsvarende krav på disse punktene, skal de plasseres i samme arbeidstakerkategori. Arbeidsgiver må da kunne vise at det ikke finnes lønnsforskjeller mellom kvinner og menn i kategorien som ikke kan begrunnes med objektive, kjønnsnøytrale kriterier. Etter gjeldende norsk rett er det ingen tilsvarende plikt til å gjennomføre en slik formell kategorisering.