Likelønnsdirektivet: Hva betyr det for norske arbeidsgivere?

EUs likelønnsdirektiv – Direktiv (EU) 2023/970 – ble vedtatt 10. mai 2023 og trådte formelt i kraft 6. juni 2023. Direktivet har som overordnet formål å styrke prinsippet om lik lønn for likt arbeid, eller arbeid av lik verdi, mellom kvinner og menn. Noen av virkemidlene er økt lønnstransparens, skjerpede rapporteringsplikter og sterkere håndhevingsmekanismer.
For EU-medlemsstatene var fristen for å gjennomføre direktivet i nasjonal lovgivning 7. juni 2026. Det er imidlertid et flertall av medlemsstatene som ikke fullførte implementeringen innen fristen. Bare fem land – Slovakia, Italia, Litauen, Malta og Hellas – har per august 2026 vedtatt helhetlig gjennomføringslovgivning. Flere land har signalisert utsettelse til 2027 eller senere, mens Sverige har stilt gjennomføringsarbeidet i bero og søker omforhandling av direktivet.
Norge er ikke EU-medlem, men er tilknyttet EU gjennom EØS-avtalen. Direktivet er vurdert som EØS-relevant, men er per dags dato ikke innlemmet i EØS-avtalen. Det er derfor heller ikke fastsatt noen norsk gjennomføringsfrist. Kultur- og likestillingsdepartementet har likevel igangsatt arbeidet med å forberede den norske gjennomføringen, og nye regler forventes å komme – spørsmålet er bare når og i hvilken form.
Denne artikkelen gir en praktisk gjennomgang av direktivets sentrale krav, sammenligner disse med gjeldende norsk rett, og gir konkrete anbefalinger for arbeidsgivere som ønsker å forberede seg på direktivets implementering.
Direktivets sentrale krav
Direktivet innfører en rekke nye plikter for arbeidsgivere og rettigheter for arbeidstakere og jobbsøkere. Norge har imidlertid allerede et etablert rammeverk for lønnslikestilling. Gjennom aktivitets- og redegjørelsesplikten etter likestillings- og diskrimineringsloven § 26 er arbeidsgivere pålagt konkrete forpliktelser. Nedenfor gjennomgås direktivets viktigste bestemmelser, med løpende sammenligninger med gjeldende norsk rett.
Objektive og kjønnsnøytrale lønnskriterier (artikkel 4)
Direktivets krav
Artikkel 4 krever at arbeidsgivere har lønnsstrukturer som sikrer lik lønn for likt arbeid eller arbeid av lik verdi. Lønnsstrukturene skal bygge på objektive og kjønnsnøytrale kriterier, som skal omfatte ferdigheter, innsats, ansvar og arbeidsvilkår. Andre faktorer som er relevante for den spesifikke stillingen kan også inngå.
For å kunne avdekke om det finnes lønnsforskjeller mellom kvinner og menn som ikke kan begrunnes saklig, forutsetter direktivet også at arbeidsgivere deler arbeidstakere inn i kategorier basert på disse kriteriene – såkalte "arbeidstakerkategorier". Kort forklart innebærer dette at arbeidsgiver skal vurdere hver stilling ut fra hvilke ferdigheter den krever, hvor stor innsats den forutsetter, hvilket ansvar den medfører og hvilke arbeidsvilkår som gjelder – og deretter gruppere stillinger med tilsvarende verdi sammen. Direktivet åpner for at myndighetene skal stille analytiske verktøy og metoder til rådighet for arbeidsgivere som gjør det lettere å vurdere og sammenligne verdien av arbeid.
Gjeldende norsk rett
Likestillings- og diskrimineringsloven § 26 krever allerede at arbeidsgivere arbeider aktivt for likestilling, herunder at det gjennomføres lønnsanalyser basert på arbeid av lik verdi. Direktivet går lenger ved å kreve at arbeidstakere uttrykkelig kategoriseres i "arbeidstakerkategorier" basert på bestemte kriterier. Dette betyr likevel ikke at arbeidsgivere må bygge opp nye lønns- og stillingssystemer fra bunnen av. Den sentrale begrensningen er at kriteriene som brukes til å gruppere og verdsette stillinger, må være objektive og kjønnsnøytrale, og at de må verken direkte eller indirekte baseres på arbeidstakernes kjønn.
Et praktisk eksempel: En norsk virksomhet har i dag en HR-rådgiver og en økonomimedarbeider i ulike avdelinger, med ulike stillingstitler og ulike lønnsnivåer. Etter direktivet må arbeidsgiver vurdere begge stillingene ut fra fire kriterier: ferdigheter, innsats, ansvar og arbeidsvilkår. Dersom vurderingen viser at stillingene stiller tilsvarende krav på disse punktene, skal de plasseres i samme arbeidstakerkategori. Arbeidsgiver må da kunne vise at det ikke finnes lønnsforskjeller mellom kvinner og menn i kategorien som ikke kan begrunnes med objektive, kjønnsnøytrale kriterier. Etter gjeldende norsk rett er det ingen tilsvarende plikt til å gjennomføre en slik formell kategorisering.
Lønnstransparens ved rekruttering (artikkel 5)
Direktivets krav
Et av kravene direktivet innfører som skiller seg mest fra etablert norsk praksis, er at arbeidsgivere må oppgi lønn eller lønnsspenn i stillingsannonser – eller på annen måte gi kandidater informasjon om startlønn før ansettelsesforholdet etableres. I tillegg innfører direktivet:
- Forbud mot å spørre kandidater om nåværende eller tidligere lønn
- Krav om kjønnsnøytrale stillingsbetegnelser og rekrutteringsprosesser
- Krav om at rekrutteringsprosessen gjennomføres på en ikke-diskriminerende måte
Gjeldende norsk rett
For norske virksomheter innebærer disse kravene et markant skifte. I dag finnes det ingen tilsvarende krav i norsk rett, og det har vært vanlig praksis å benytte formuleringen "lønn etter avtale" i stillingsannonser og å spørre om kandidaters lønnshistorikk.
Et praktisk eksempel: En norsk arbeidsgiver som i dag annonserer en lederstilling med "lønn etter avtale" og spør kandidater om nåværende lønn i intervjuet, vil måtte endre begge praksiser. Direktivet krever at lønn eller lønnsspenn oppgis i forkant, og forbyr spørsmål om lønnshistorikk.
Åpenhet om lønnsfastsettelse og lønnsutvikling (artikkel 6)
Direktivets krav
Arbeidsgivere skal gjøre kriteriene for lønnsfastsettelse, lønnsnivåer og lønnsutvikling lett tilgjengelig for sine ansatte. Kriteriene må være objektive og kjønnsnøytrale. Medlemsstatene kan unnta virksomheter med færre enn 50 ansatte fra plikten til å opplyse om kriterier for lønnsutvikling, men ikke fra den generelle plikten til å opplyse om lønnsfastsettelse.
Gjeldende norsk rett
Etter likestillings- og diskrimineringsloven § 32 kan arbeidstakere be om skriftlig informasjon om lønnskriterier, men kun ved mistanke om lønnsdiskriminering, og mottaker må undertegne taushetserklæring. Direktivet fjerner mistankekravet og gir arbeidstakere en ubetinget rett til innsyn i aggregerte lønnsdata.
Et praktisk eksempel: I dag må en ansatt som ønsker innsyn i lønnskriteriene begrunne forespørselen med mistanke om diskriminering. Etter direktivet vil den samme ansatte ha ubetinget rett til å få vite hvilke kriterier arbeidsgiver legger til grunn for lønnsfastsettelse og lønnsutvikling – uten å måtte oppgi noen grunn.
Rett til lønnsinformasjon (artikkel 7)
Direktivets krav
Arbeidstakere får rett til å be om og motta skriftlig informasjon om eget individuelt lønnsnivå og gjennomsnittlig lønnsnivå – fordelt etter kjønn – for kategorier av arbeidstakere som utfører likt arbeid eller arbeid av lik verdi. Arbeidsgivere skal årlig informere alle ansatte om denne retten.
Direktivet innfører også et forbud mot klausuler som begrenser arbeidstakeres rett til å offentliggjøre egen lønn. Slike konfidensialitetsklausuler, som forekommer i enkelte arbeidsavtaler og bonusavtaler i dag, vil etter direktivet ikke lenger kunne håndheves.
Gjeldende norsk rett
Norsk rett gir allerede arbeidstakere en viss innsynsrett, men med vesentlig høyere terskel enn direktivet. Etter likestillings- og diskrimineringsloven § 32 kan en arbeidstaker be om skriftlig informasjon om lønnsnivået til navngitte kolleger, men bare dersom vedkommende har mistanke om lønnsdiskriminering. Mottakeren må undertegne taushetserklæring, og opplysningene kan bare brukes til å vurdere om det er grunnlag for å ta saken videre med arbeidsgiver eller Likestillings- og diskrimineringsombudet. Direktivet snur denne logikken. Innsynsretten blir ubetinget, knyttet til aggregerte lønnsdata per arbeidstakerkategori fordelt på kjønn, og krever verken mistanke eller taushetserklæring. I tillegg pålegges arbeidsgivere å informere alle ansatte om retten årlig.
Når det gjelder retten til å offentliggjøre egen lønn, finnes det i dag ingen lovbestemmelse i norsk rett som uttrykkelig verner denne. Enkelte arbeidsgivere har konfidensialitetsklausuler i arbeidsavtaler eller bonusordninger, men håndhevbarheten av slike klausuler er usikker. Direktivet vil fjerne all tvil ved å forby slike klausuler uttrykkelig.
Et praktisk eksempel: En kvinnelig mellomleder som i dag lurer på om hun tjener likt som mannlige kolleger i tilsvarende stilling, må etter likestillings- og diskrimineringsloven § 32 ha mistanke om diskriminering og undertegne taushetserklæring for å få innsyn. Etter direktivet kan hun be om aggregerte lønnsdata fordelt på kjønn for sin arbeidstakerkategori – uten at det foreligger mistanke om lønnsdiskriminering.
Rapportering av kjønnsbaserte lønnsforskjeller (artikkel 9)
Direktivets krav
Direktivet innfører periodiske rapporteringsplikter for arbeidsgivere med minst 100 ansatte. Rapporteringshyppigheten avhenger av virksomhetens størrelse:
- 250 eller flere ansatte: årlig rapportering (fra 7. juni 2027)
- 150–249 ansatte: rapportering hvert tredje år (fra 7. juni 2027)
- 100–149 ansatte: rapportering hvert tredje år (fra 7. juni 2031)
- Færre enn 100 ansatte: frivillig rapportering
Rapporteringen skal inneholde detaljerte data, herunder overordnet kjønnslønnsforskjell, lønnsforskjeller i variable komponenter, medianlønnsforskjeller, fordeling i lønnskvartiler og lønnsforskjeller per arbeidstakerkategori.
Gjeldende norsk rett
Norsk rett stiller allerede rapporteringskrav gjennom aktivitets- og redegjørelsesplikten etter likestillings- og diskrimineringsloven §§ 26 og 26a. Disse forpliktelsene gjelder i dag for:
- Alle offentlige arbeidsgivere uavhengig av størrelse
- Private arbeidsgivere med mer enn 50 ansatte, og
- Private arbeidsgivere med 20–50 ansatte dersom tillitsvalgte krever det.
Rapportering skal skje annethvert år. Norsk rett opererer altså med både lavere terskler og høyere rapporteringshyppighet enn direktivet, som først pålegger rapporteringsplikt for arbeidsgivere med 100 eller flere ansatte. Direktivet krever imidlertid mer detaljert rapportering enn det som følger av gjeldende norsk rett.
Felles lønnsvurdering (artikkel 10)
Direktivets krav
Dersom rapporteringen avdekker en uforklart kjønnsbasert lønnsforskjell på over 5 % i en arbeidstakerkategori, arbeidsgiver ikke kan begrunne forskjellen med objektive og kjønnsnøytrale kriterier, og forskjellen ikke er utbedret innen seks måneder, plikter arbeidsgiver å gjennomføre en «felles lønnsvurdering» i samarbeid med arbeidstakernes representanter.
Vurderingen skal identifisere forskjeller, analysere årsaker og foreslå korrigerende tiltak. Resultatene skal deles med ansatte, representanter og relevante myndigheter.
Gjeldende norsk rett
Likestillings- og diskrimineringsloven § 26 krever risikoanalyse og tiltak mot diskriminering, men pålegger ingen formalisert felles lønnsvurdering med en konkret terskelverdi slik direktivet gjør. Direktivet innfører dermed en mer strukturert prosess med klare utløsningsmekanismer.
Et praktisk eksempel: Dersom en lønnskartlegging viser at kvinnelige mellomledere i gjennomsnitt tjener 7 % mindre enn mannlige i samme arbeidstakerkategori, og arbeidsgiver ikke kan forklare dette med objektive kriterier, utløses en plikt til felles lønnsvurdering i samarbeid med tillitsvalgte. Etter gjeldende norsk rett er det ingen tilsvarende automatisk mekanisme.
Status for implementeringen
Status i EU
Implementeringsfristen for EU-medlemsstatene var 7. juni 2026. Europakommisjonen bekreftet i desember 2025 at denne fristen ikke ville bli utsatt. Likevel har de færreste land fullført gjennomføringen. Forsinkelsene skyldes blant annet at direktivet krever omfattende tilpasninger av nasjonal arbeidsrett, lønnssystemer og rapporteringsinfrastruktur, og mange land har brukt lengre tid enn forventet på å utarbeide lovforslag og gjennomføre høringsrunder. Enkelte land har også pekt på behovet for å koordinere med eksisterende likelønnslovgivning og tariffavtalestrukturer. Forsinkede medlemsstater risikerer traktatbruddsprosedyrer og økonomiske sanksjoner.
Sverige er blant landene som ikke har overholdt fristen. Den svenske regjeringen har besluttet å utsette lovforslaget og har gitt uttrykk for at direktivet pålegger virksomheter for store administrative byrder og ikke er godt nok tilpasset svenske forhold. Sverige har signalisert at de vil jobbe for at EU endrer direktivet. Sveriges tilnærming kan ha betydning for den norske prosessen, ettersom de nordiske landene ofte ser hen til hverandres løsninger på arbeidsrettsområdet. Samtidig er det grunn til å understreke at Europakommisjonen så langt har avvist enhver form for utsettelse eller reforhandling av direktivet. Det gjenstår å se om Sveriges initiativ får gjennomslag, eller om landet til slutt må gjennomføre direktivet uten vesentlige endringer.
Status i Norge
Direktivet er markert som EØS-relevant, men er per dags dato ikke innlemmet i EØS-avtalen. Det er derfor heller ikke fastsatt noen frist for norsk gjennomføring.
Kultur- og likestillingsdepartementet har ansvaret for den norske gjennomføringen. Departementet har igangsatt arbeidet, og prosessen vil følge det vanlige sporet for lovgivningsarbeid:
- EØS-innlemmelse: Direktivet må først formelt tas inn i EØS-avtalen gjennom en EFTA/EU-prosess.
- Utredning: Behov for nye lovforslag utredes og vurderes.
- Høringsnotat: Et høringsnotat utarbeides og sendes på offentlig høring, med involvering av arbeidslivets parter og andre relevante aktører.
- Lovforslag: Departementet utarbeider forslag til lovvedtak.
- Stortingsbehandling: Stortinget behandler og vedtar forslaget.
- Ikrafttredelse: Nye regler trer i kraft.
Det er ikke gitt noen offisiell tidslinje for når nye norske regler vil være på plass. En realistisk forventning er at norske regler kan komme i løpet av ett til to år etter at direktivet er tatt inn i EØS-avtalen, men dette avhenger av flere faktorer, herunder prosessen mellom EFTA og EU og den nasjonale lovgivningsprosessen.
Det er viktig å understreke at det per i dag ikke foreligger nye plikter for norske arbeidsgivere som følge av direktivet. Inntil direktivet er implementert i norsk lov, gjelder eksisterende regler etter likestillings- og diskrimineringsloven.
Hva betyr likelønnsdirektivet for norske arbeidsgivere?
Konserner med virksomhet i flere land
Direktivet pålegger enkeltselskaper, og ikke konsernet i sin helhet, de ulike pliktene. Rapporteringsterskler vurderes ut fra det enkelte selskap. Et morselskap i et EU-land har altså ikke plikt til å rapportere for norske datterselskaper. For konserner med selskaper i EU-land som allerede har implementert direktivet (for eksempel Italia eller Slovakia), gjelder de nye pliktene fra gjennomføringsdatoen i det aktuelle landet. Norske konserner med selskaper i utlandet bør derfor kartlegge status i alle land der konsernet har virksomhet.
Personvernhensyn
Økt lønnstransparens berører også personvern. Direktivets artikkel 12 slår fast at all behandling av personopplysninger i forbindelse med lønnstransparens skal skje i samsvar med GDPR. Personopplysninger skal bare benyttes til formålet om likelønn og ikke til andre formål.
Norsk rett stiller allerede krav til anonymisering av lønnsdata etter likestillings- og diskrimineringsloven § 26a. Arbeidsgivere bør sikre at systemer for innsynsforespørsler og rapportering er utformet slik at individuelle lønnsdetaljer ikke unødig eksponeres, og at intern og ekstern rapportering baseres på aggregerte eller anonymiserte data hvis mulig.
Hva bør arbeidsgivere tenke på fremover?
Det foreligger per i dag ingen nye lovpålagte plikter for norske arbeidsgivere etter direktivet. Arbeidsgivere som likevel ønsker å være godt forberedt når nye regler kommer, kan vurdere å starte forberedelsene allerede nå. Virksomheter som jobber systematisk med lønnskartlegging og likestilling i dag, vil ha et godt utgangspunkt når direktivet skal implementeres i norsk rett. Nedenfor er noen tiltak som kan være aktuelle å vurdere.
- Gjennomfør en intern lønnsrevisjon: Kartlegg eksisterende kjønnsbaserte lønnsforskjeller og vurder om de kan begrunnes objektivt, identifiser eventuelle lønnsgap over 5 % per arbeidstakerkategori og dokumenter begrunnelsen for eventuelle forskjeller.
- Definer arbeidstakerkategorier og lønnskriterier: Etabler klare, kjønnsnøytrale kriterier for stillingskategorisering. Definer hva som utgjør "likt arbeid" og "arbeid av lik verdi" i virksomheten. Sørg for at kriteriene for lønnsfastsettelse, lønnsnivåer og lønnsutvikling er dokumentert og tåler ekstern gransking.
- Bygg systemer for innsynsforespørsler: Arbeidstakere vil få sterkere rettigheter til lønnsinformasjon ved implementeringen av direktivet. Etabler systemer for å håndtere slike forespørsler effektivt. Sørg for at aggregerte lønnsdata kan genereres fordelt på kjønn og arbeidstakerkategori. Vurder personvernkonsekvenser og sørg for GDPR-etterlevelse.
- Fjern konfidensialitetsklausuler om lønn: Gjennomgå eksisterende arbeidsavtaler, bonusavtaler og incentivordninger. Fjern eller revider klausuler som begrenser arbeidstakeres rett til å diskutere eller offentliggjøre egen lønn.
- Følg utviklingen: Hold dere oppdatert på den norske lovgivningsprosessen og EØS-prosessen. For internasjonale konserner: følg implementeringen i alle land der konsernet har virksomhet.
Avsluttende bemerkninger
Likelønnsdirektivet innebærer en vesentlig utvikling når det gjelder krav til åpenhet om lønn. For norske arbeidsgivere er det sentrale spørsmålet når og i hvilken form de nye kravene vil bli gjennomført i norsk rett. Den norske tidshorisonten er fortsatt uklar, og det foreligger per i dag ingen nye plikter som følge av direktivet. Virksomheter som likevel ønsker å forberede seg, kan med fordel bruke tiden fremover til å kartlegge lønnsforskjeller, tydeliggjøre kriterier for lønnsfastsettelse og vurdere rekrutteringsprosessene sine. Slike tiltak er i tråd med gjeldende aktivitets- og redegjørelsesplikt og vil kunne lette overgangen når nye regler kommer.
Vi anbefaler å følge prosessen i Kultur- og likestillingsdepartementet og holde seg orientert om utviklingen i andre nordiske land, særlig Sverige, der diskusjonen om direktivets utforming fortsatt pågår.
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