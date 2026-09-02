CONVINUS Global Mobility Alert 35.2026

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JAPAN / JAPAN

New Residence Permit Fee Structure Effective October 1, 2026

After the Japanese Immigration Bureau had already published the details of its revised fee schedule in early July and announced an expected effective date of October 1, 2026, this date was recently confirmed by the Japanese government in August.

According to the new fee schedule, the fees for in-person applications to extend the period of stay are 10,000 JPY (approx. 50 CHF / 54 EUR) for extensions of up to three months, 33,000 JPY (approx. 166 CHF / 177 EUR) for one-year extensions, 64,000 JPY (approx. 322 CHF / 344 EUR) for extensions of three to less than five years, and 75,000 JPY (approx. 378 CHF / 404 EUR) for extensions of five years or more.

Please note that, according to the Japanese Immigration Bureau, applications to change residence status, extend the period of stay, or obtain a permanent residence permit that are submitted before October 1, 2026, will continue to be subject to the current fee schedule, regardless of whether a decision is issued on the effective date of the new fees or thereafter.

Neue Gebührenstruktur für Aufenthaltsgenehmigungen gültig ab 1. Oktober 2026

Nachdem die japanische Einwanderungsbehörde Anfang Juli bereits die Einzelheiten zu ihrer überarbeiteten Gebührenordnung veröffentlicht und ein voraussichtliches Inkrafttreten für den 1. Oktober 2026 angekündigt hatte, wurde dieser Termin aktuell im August von der japanischen Regierung bestätigt.

Die Gebühren betragen gemäss der neuen Gebührenordnung für persönlich eingereichte Anträge auf Verlängerung der Aufenthaltsdauer 10.000 JPY (ca. 50 CHF / 54 EUR) für Verlängerungen von bis zu drei Monaten, 33.000 JPY (ca. 166 CHF / 177 EUR) für einjährige Verlängerungen, 64.000 JPY (ca. 322 CHF / 344 EUR) für Verlängerungen von drei bis unter fünf Jahren und 75.000 JPY (ca. 378 CHF / 404 EUR) für Verlängerungen von fünf Jahren oder mehr.

Wir weisen darauf hin, dass gemäss der japanischen Einwanderungsbehörde Anträge auf Änderung des Aufenthaltsstatus, Verlängerung der Aufenthaltsdauer oder Erteilung einer Daueraufenthaltsgenehmigung, die vor dem 1. Oktober 2026 gestellt werden, weiterhin der aktuellen Gebührenordnung unterliegen, unabhängig davon, ob eine Entscheidung am Tag des Inkrafttretens der neuen Gebühren oder danach ergeht.

SAUDI ARABIA / SAUDI-ARABIEN

Changes to Work Visa Quotas

Saudi Arabia has adjusted its work visa quotas for newly established companies as follows:

Companies that have been in operation for less than two years may receive up to five work visas.

Companies that have been in operation for more than two years may receive up to 50 work visas, either through a single application or through multiple applications submitted at the company level within the same week.

Companies participating in the “Establishing Program” initially receive two work visas, with the option to increase their quota over the course of the program if they achieve a higher “Nitaqat score. ”

These requirements are new and did not apply under the previous framework.

Änderungen bei der Arbeitsvisa-Kontingenten

Saudi-Arabien hat seine Arbeitsvisum-Kontingente für neu gegründete Unternehmen wie folgt angepasst:

Unternehmen, die seit weniger als zwei Jahren tätig sind, können bis zu fünf Arbeitsvisa erhalten.

Unternehmen, die seit mehr als zwei Jahren tätig sind, können bis zu 50 Arbeitsvisa erhalten, sei es durch einen einzigen Antrag oder durch mehrere Anträge, die innerhalb derselben Woche auf Unternehmensebene eingereicht werden.

Unternehmen, die am „Establishing Programme“ teilnehmen, erhalten zunächst zwei Arbeitsvisa, mit der Möglichkeit, ihre Quote im Laufe des Programms zu erhöhen, wenn sie eine höhere "Nitaqat-Bewertung" erreichen.

Diese Anforderungen sind neu und galten unter den bisherigen Rahmenbedingungen nicht.

UNITED STATES / VEREINIGTE STAATEN

The Department of Homeland Security (DHS) is planning changes to the H-1B program

The Department of Homeland Security (DHS) has initiated the process of submitting a new draft regulation intended to revise the H-1B program. The draft is currently under review by the Office of Management and Budget.

According to the DHS’s description of the proposed rule, it would, among other things, revise the criteria for exemptions from the cap, provide for stricter scrutiny of employers accused of violating H-1B program rules, and strengthen oversight of thirdparty recruitment agencies.

However, details will not be known until the proposed rule is released for public comment.

Once the proposal is published in the Federal Register, the DHS will then accept public comments for a period of 30 or 60 days

Das Department of Homeland Security (DHS) plant Änderungen am H-1B-Programm

Das Ministerium für Innere Sicherheit (DHS) hat das Verfahren zur Vorlage eines neuen Verordnungsentwurfs eingeleitet, der das H-1B-Programm überarbeiten soll. Der Entwurf wird derzeit vom Amt für Verwaltung und Haushalt geprüft. Laut der Beschreibung des DHS zur vorgeschlagenen Regelung würde diese unter anderem die Voraussetzungen für Ausnahmen von der Obergrenze überarbeiten, eine strengere Überprüfung von Arbeitgebern vorsehen, denen ein Verstoss gegen die Regeln des H-1B-Programms vorgeworfen wird, sowie die Aufsicht über Vermittlungen durch Dritte verstärken.

Allerdings werden Einzelheiten erst bekannt, wenn der Regelungsvorschlag zur Veröffentlichung freigegeben wird.

Sobald der Vorschlag im Federal Register veröffentlicht ist, wird das "DHS" anschliessend für einen Zeitraum von 30 oder 60 Tagen Stellungnahmen der Öffentlichkeit entgegennehmen

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