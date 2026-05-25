AvdR Legalflix | Suzan van de Kam | Uber, en hoe nu verder met de zelfstandige (Video)

Op 27 januari 2026 heeft het Gerechtshof Amsterdam uitspraak gedaan in de veelbesproken Uber-zaak, waarin de kwalificatie van de arbeidsrelatie tussen Uber en haar chauffeurs centraal stond. De kernvraag: zijn Uber-chauffeurs werknemers of zelfstandigen?

Het hof oordeelde dat in deze zaak geen sprake is van een arbeidsovereenkomst, maar benadrukte dat de beoordeling van de arbeidsrelatie afhankelijk blijft van alle omstandigheden van het geval. Daarmee onderstreept de uitspraak opnieuw dat het onderscheid tussen werknemer en zelfstandige maatwerk blijft.

Deze uitspraak is van groot belang voor de praktijk. Welke factoren zijn doorslaggevend bij de kwalificatie van een arbeidsrelatie? En wat betekent dit voor organisaties die werken met zelfstandigen of platformwerk?

Tijdens een recent Academie voor de Rechtspraktijk (AvdR) Legalflix webinar hebben mr. Suzan van de Kam, advocaat en partner bij BUREN, en mr. Jos Zevenberg, advocaat en partner bij AantjesZevenberg Advocaten, de uitspraak van het gerechtshof toegelicht en vertaald naar de praktijk, met aandacht voor de juridische en praktische implicaties.

Wat kunt u verwachten van het webinar?

In de opname wordt onder meer ingegaan op:

de beoordeling van de arbeidsrelatie in de Uber-zaak;

de relevante criteria voor het onderscheid tussen werknemer en zelfstandige;

de praktische gevolgen voor de arbeidsrechtelijke praktijk;

recente ontwikkelingen: hoe nu verder met de zelfstandige.

Webinar on demand terugkijken

Heeft u het live webinar gemist of wilt u de inhoud nog eens rustig terugkijken? De opname van dit AvdR Legalflix webinar is nu beschikbaar:

