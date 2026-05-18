حضانات منشآت العمل | القرار 48 لسنة 2026 مصر

Article Insights

Sadany & Partners Law Firm are most popular: within Employment and HR, Criminal Law, Food, Drugs, Healthcare and Life Sciences topic(s)

in Middle East

with readers working within the Metals & Mining industries

التنظيم القانوني لرعاية الطفولة المُبكرة داخل منشآت العمل: دراسة في القرار رقم 48 لسنة 2026

تُعد التشريعات العمالية أحد الركائز الأساسية لتحقيق التوازن بين مصالح أطراف العملية الإنتاجية، بما يضمن حماية الحقوق الإجتماعية والإقتصادية للعاملين دون الإخلال بمتطلبات التنمية. وفي هذا الإطار، برز الإهتمام المتزايد بتوفير بيئة عمل داعمة للمرأة، لاسيما في ظل التحديات المرتبطة بالتوفيق بين العمل ورعاية الأطفال.

ومن هذا المنطلق، صدر القرار رقم 48 لسنة 2026 بشأن تنظيم دور الحضانة التابعة لمنشآت العمل، ليضع إطاراً قانونياً مُلزماً يُنظم إلتزامات أصحاب الأعمال في هذا الشأن، ويُحدد الضوابط الفنية والإدارية اللازمة لضمان جودة خدمات رعاية الطفولة المبكرة داخل بيئة العمل أو من خلال التعاقد مع جهات متخصصة.

وتكمن أهمية هذا القرار في كونه لا يقتصر علي مجرد تنظيم إداري، بل يمتد ليُجسد توجهاً تشريعياً حديثاً يُعزز مفاهيم الحياة الإجتماعية، ويدعم استقرار الأسرة، ويرتقي بمستوي الرعاية المقدمة للأطفال، بما ينعكس إيجاباً علي كفاءة سوق العمل واستدامته. ومن ثم، يهدف هذا المقال إلي تحليل أحكام القرار وبيان نطاق تطبيقه وآثاره القانونية والعملية.

الأساس القانوني للقرار رقم 48 لسنة 2026

يستند هذا القرار إلي أحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 ، وقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 ، وما قررته التشريعات ذات الصلة بضرورة توفير بيئة عمل ملائمة للمرأة العاملة، خاصة فيما يتعلق برعاية الأطفال. ويأتي القرار كترجمة عملية لإلتزامات الدولة بحماية الأمومة والطفولة، وتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل.

نطاق تطبيق القرار رقم 48 لسنة 2026:

نص القرار علي إلتزام صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد بإنشاء دار حضانة داخل المنشأة أو التعاقد مع حضانة مُرخصة لرعاية أطفال العاملات الذين لم يبلغوا سن الرابعة من عمرهم، بشرط أن تكون دار الحضانة ملائمة لإستقبال الأطفال ذوي الإعاقة.

كما تلتزم المنشآت التي يقل عدد العاملات بها عن مائة عاملة، إذا كانت تقع في نطاق جغرافي واحد لا يتجاوز نصف قطره 500 متر، بالإشتراك فيما بينها لإنشاء حضانة مشتركة أو التعاقد مع حضانة مُرخصة قائمة.

الإشتراطات القانونية والفنية الواجب توافرها في دار الحضانة وفقاً للقرار رقم 48 لسنة 2026:

لقد حدد القرار مجموعة من الضوابط الواجب توافرها في دور الحضانة، وذلك علاوةً علي المواصفات العامة لمن يتخذ مقراً لدار الحضانة من حيث الموقع والمبني والسعة والتجهيزات والمرافق والإشتراطات الصحية، وأهمها:

1- أن يكون قريباً من مكان العمل بقدر الإمكان.

2- أن يكون مناسباً ومخصصاً لرعاية أطفال العاملات.

3- أن يكون ملائماً لإستقبال الأطفال ذوي الإعاقة.

4- ألا يكون موقعه ملاصقاً لأي جزء من مكان العمل توجد به أو تتولد منه مواد تسبب تلوث الجو، كالأبخرة، والدخان، والغبار، وغير ذلك من المخلفات السائلة أو الصلبة أو تُجري فيه عمليات ينتج عنها ضوضاء.

كما أوجب الإلتزام بكافة الإشتراطات الصحية والفنية الواردة في القوانين المنظمة لدور الحضانة، مع ضرورة الحصول علي ترخيص من وزارة التضامن الإجتماعي قبل التشغيل، وخضوعها لرقابة الجهات المختصة.

الضوابط المالية للإستفادة من خدمات دور الحضانة وفقاً للقرار رقم 48 لسنة 2026:

يلتزم كل عامل أو عاملة يرغب في الإنتفاع بخدمات دار الحضانة التي أنشأها صاحب العمل بأن يؤدي إشتراكاً شهرياً ، علي النحو الآتي:

- (4%) من الأجر عن الطفل الأول.

- (3%) عن الطفل الثاني إن وجد في نفس الوقت مع الطفل الأول.

- (2%) عن الطفل الثالث إن وجد في نفس الوقت مع الطفلين الأول والثاني.

وتتحمل العاملة تكاليف الرعاية الفعلية كاملة فيما بعد الطفل الثالث.

يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بأحكام القرار رقم 48 لسنة 2026، وذلك إذا تعذر إنشاء دار الحضانة، ويشترط في هذه الحالة أن يتحمل تكاليف رعاية الأطفال بدار الحضانة التي تعهد إليها العاملة برعاية أطفالها علي أن تكون تلك الدار حاصلة علي ترخيص بممارسة نشاط دار الحضانة من وزارة التضامن الإجتماعي.

الأهداف التشريعية للقرار رقم 4 لسنة 2026

1- تمكين المرأة العاملة من الإستمرار في العمل دون الإخلال بمسؤولياتها الأسرية.

2- حماية الطفل وضمان تنشئته في بيئة صحية وآمنة.

3- تحقيق التوازن بين العمل والحياة داخل بيئة العمل.

4- تعزيز المسؤولية الإجتماعية لأصحاب الأعمال.

وفي الختام، يتضح أن القرار رقم 48 لسنة 2026 لا يُمثل مجرد تنظيم إجرائي لدور الحضانة داخل منشآت العمل، بل يُعد خطوة تشريعية نوعية تعكس تحولاً حقيقياً في فلسفة المشرع نحو تبني نهج متكامل للحماية الإجتماعية، يوازن بين مقتضيات الإنتاج وإعتبارات العدالة الإنسانية. فقد نجح القرار في إرساء قواعد واضحة تُلزم أصحاب الأعمال بدور فعال في دعم رعاية الطفولة المبكرة، بما يُسهم في تمكين المرأة العاملة وتعزيز إستقرار الأسرة، وهو ما ينعكس بالضرورة علي كفاءة وإستدامة بيئة العمل.

غير أن فعالية هذا التنظيم تظل رهينة بحُسن التطبيق والرقابة المستمرة، إلي جانب نشر الوعي القانوني بأحكامه بين أطراف العلاقة العمالية، بما يضمن تحقيق الغاية المرجوة منه علي أرض الواقع.

وفي هذا الإطار، يُبرز الدور المحوري للمؤسسات القانونية المتخصصة، وعلي رأسها مؤسسة السعدني ومشاركوه للإستشارات القانونية، في تقديم الدعم القانوني والإستشارات اللازمة، وتوعية أصحاب الأعمال والعاملين بالإلتزامات والحقوق الناشئة عن هذا القرار، فضلاً عن الإسهام في متابعة تطبيقه العملي وتذليل ما قد يثور من إشكاليات قانونية.

وعليه، يظل هذا القرار نموذجاً يُحتذي به في تطوير التشريعات العمالية نحو مزيد من الشمول والإنصاف، بما يُرسخ دعائم بيئة عمل حديثة تُعلي من قيمة الإنسان وتدعم مسيرة التنمية المستدامة.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.