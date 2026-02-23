ARTICLE
23 February 2026

Оформление Продления Контракта С Директором В Беларуси

Продление полномочий директора в Беларуси оформляется посредством принятия прото
Продление полномочий директора в Беларуси оформляется посредством принятия протокола общего собрания участников (либо решения единственного участника), издания соответствующего приказа, заключения нового контракта или дополнительного соглашения к нему.

Вместе с тем на практике нередко упускается из виду, что в Декрете Президента Республики Беларусь № 5 «Об усилении требований к руководящим кадрам и работникам организаций» помимо требований к характеристике работника, установлена обязанность по оценке деятельности руководителя в ряде ситуаций:

  • продление полномочий с руководителем;
  • заключение контракта на новый срок;
  • проведение аттестации.

В Декрете закреплен перечень критериев, на соответствие которым подлежит проверке деятельность руководителя, в частности:

  • обеспечение производственно-технологической дисциплины, включая соблюдение установленных технологических регламентов и нормативов при производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг), требований производственного процесса, технологии изготовления продукции (работ, услуг), а также обеспечение требований по рациональному использованию сырья, материальных и человеческих ресурсов;
  • обеспечение исполнительской и трудовой дисциплины;
  • содержание производственных зданий (помещений), оборудования и приспособлений в соответствии с установленными требованиями;
  • обеспечение надлежащих условий труда работников.

Порядок проведения оценки определяется организацией самостоятельно. Рекомендуем разработать и утвердить локальный правовой акт, который будет определять условия, методику и порядок проведения оценки работы руководителя. Результат оценки может быть оформлен отчетом либо заключением, который будет являться ключевым основанием для продления трудовых отношений с директором или его аттестации.

Важно!
Отчет должен быть оформлен в письменной форме и храниться в личном деле работника (при условии ведения личных дел в организации). Если в организации принято решение не вести личные дела, по нашему мнению, отчет / заключение могут храниться как приложение к решению о продлении полномочий руководителя.

Проводить оценку соответствия может:

  • уполномоченное участником (участниками) лицо;
  • общее собрание участников (единственный участник);
  • наблюдательный совет (совет директоров);
  • специально созданная аттестационная комиссия.

Конкретное уполномоченное лицо может определяться в уставе организации как материнской, так и дочерней компании, в локальном правовом акте либо в решении участников (единственного участника).

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

