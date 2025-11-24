Правила охраны труда и техники безопасности в Узбекистане

1) Обязан ли работодатель проводить регулярную оценку профессиональных рисков на рабочем месте?

Работодатель обязан проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда на рабочих местах с вредными, опасными и иными условиями труда, на которых работникам устанавливаются льготы и компенсации, предоставляется право выхода на пенсию на льготных условиях, на которых заняты лица с инвалидностью.

Более того, в соответствии с Трудовым кодексом Республики Узбекистан (далее – «Трудовой кодекс») работодатель обязан осуществлять контроль за состоянием условий труда на рабочих местах, особенно за вредными производственными факторами и опасными производственными факторами; а также своевременно информировать работников об условиях труда, в том числе о наличии риска профессиональных и иных заболеваний, состоянии охраны труда на конкретных рабочих местах и производстве. В свою очередь, работник имеет право на получение информации от работодателя об условиях труда, в том числе о наличии риска профессиональных и иных заболеваний, полагающихся ему в связи с этим льготах и компенсациях, а также о средствах индивидуальной и коллективной защиты.

2) Обязан ли работодатель предоставлять средства индивидуальной защиты бесплатно, если риск не может быть устранен иным образом?

Да, обязан.

Работник имеет право на обеспечение средствами индивидуальной защиты за счет средств работодателя в соответствии с установленными нормами и требованиями охраны труда.

3) Вправе ли работодатель возлагать на работника расходы по обеспечению средствами индивидуальной защиты?

Нет, не вправе.

Согласно Трудовому кодексу и Закону Республики Узбекистан «Об охране труда» № ЗРУ-410 от 22 сентября 2016 года (далее – «Закон об охране труда») обеспечение работника средствами индивидуальной защиты является обязанностью работодателя и такие средства предоставляются за счет его средств.

4) Обязан ли работодатель проводить расследование и учет всех несчастных случаев на рабочем месте?

Да, обязан.

В соответствии с Трудовым кодексом работодатель обязан проводить расследование несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также вести их учет. При этом согласно Закону об охране труда обязательному расследованию и учету в установленном порядке также подлежат несчастные случаи на производстве и иные повреждения здоровья, профессиональные заболевания в отношении лиц, выполняющих работы (оказывающих услуги) по гражданско-правовым договорам.

5) Вправе ли работодатель не разрабатывать план эвакуации, если он считает вероятность чрезвычайной ситуации низкой?

Нет, не вправе.

В соответствии с Трудовым кодексом работодатель обязан обеспечивать безопасность работников и условия труда, соответствующие нормативным требованиям охраны труда, а также принимать меры по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья работников при возникновении таких ситуаций. Согласно Закону Республики Узбекистан «О пожарной безопасности» № ЗРУ-226 от 30 сентября 2009 года обеспечение пожарной безопасности организаций возлагается на их руководителей и уполномоченных ими лиц; возложение обязанности по обеспечению пожарной безопасности на уполномоченных лиц не снимает ответственности с самих руководителей.

6) Вправе ли работодатель заменить обязательные медицинские осмотры устным опросом о состоянии здоровья?

Нет, не вправе.

Согласно Трудовому кодексу и Закону об охране труда работодатель обязан организовать проведение обязательных медицинских осмотров – как предварительных (при приёме на работу), так и периодических (в ходе трудовой деятельности).

Эта обязанность распространяется на работников отдельных категорий, включая тех, кто выполняет работу в неблагоприятных условиях труда или связанную с повышенной ответственностью за безопасность других лиц.

7) Обязан ли работодатель уведомлять трудовую инспекцию о несчастных случаях на производстве с тяжелыми и смертельными последствиями?

Да, обязан.

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан «Об утверждении Положения о расследовании и учете несчастных случаев на производстве и иных повреждений здоровья работников, связанных с исполнением ими трудовых обязанностей» № 286 от 6 июня 1997 года, работодатель обязан составить Акт о несчастном случае и ином повреждении здоровья в установленном порядке и направить его с материалами расследования в Государственную трудовую инспекцию территориального органа по труду вне зависимости от тяжести полученного повреждения работником(ами).

При этом стоит отметить, что несчастные случаи со средне тяжелым или тяжелым исходом, а также со смертельным исходом подлежат специальному расследованию в установленном порядке.

8) Вправе ли работник отказаться от выполнения опасной работы без риска применения к нему дисциплинарных взысканий?

Да, вправе.

Согласно статье 358 Трудового кодекса работник, немедленно известив работодателя о возникновении в процессе работы обстоятельств, угрожающих его жизни и здоровью, вправе отказаться от выполнения соответствующей работы до устранения обстоятельств, угрожающих его жизни и здоровью. На этот период за работником сохраняется его средняя заработная плата.

В случае если будет установлено, что обстоятельств, угрожающих жизни и здоровью работника, не возникало, работодатель вправе инициировать служебное расследование в отношении работника в установленном порядке.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.