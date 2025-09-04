ARTICLE
4 September 2025

Aprobado el Real Decreto de ampliación del permiso por nacimiento y cuidado de menor

El permiso pasará de las 16 semanas actuales a 19 para cada progenitor (32 semanas en caso de monoparentalidad).
Spain Employment and HR
Elena Rubio and Carlos Piera
El 30 de julio de 2025 se ha publicado en el BOE el Real Decreto Ley 9/2025, de 29 de julio, por el que se amplía el permiso de nacimiento y cuidado de menor en 3 semanas, pasando de las 16 actuales a 19 para cada progenitor (32 semanas en caso de monoparentalidad). Este permiso se aplicará de la siguiente manera:

  • Seis semanas deberán disfrutarse a jornada completa de forma obligatoria e ininterrumpida, inmediatamente después del parto o de la resolución por la que se constituya la adopción o guarda con fines de adopción o de acogimiento.
  • Once semanas (veintidós en caso de monoparentalidad), que podrán distribuirse, a voluntad de la persona trabajadora, en períodos semanales a disfrutar de forma acumulada o interrumpida y ejercitarse después de la finalización del descanso obligatorio por parto y hasta que el hijo/a cumpla 12 meses, o en su caso dentro de los 12 meses siguientes desde la resolución por la que se constituya la adopción o guarda con fines de adopción o de acogimiento.
  • Dos semanas (cuatro en caso de monoparentalidad), para el cuidado del menor que podrán distribuirse, a voluntad de la persona trabajadora, en períodos semanales de forma acumulada o interrumpida hasta que el menor cumpla los 8 años.

Estas dos semanas de disfrute flexible del permiso (cuatro en caso de monoparentalidad) serán de aplicación a los nacimientos o adopciones producidos a partir del 02/08/2024, si bien no podrán solicitarse –así como la prestación económica correspondiente–, hasta el 01/01/2026.

La Seguridad Social asume el coste de la ampliación de la prestación por nacimiento y cuidado de menor. Las empresas, por su parte, están obligadas a mantener el puesto de trabajo y a realizar las cotizaciones correspondientes a favor de las personas trabajadoras. En este enlace podéis consultar el citado Real Decreto-ley 9/2025, el cual entra en vigor el 31/07/2025.

Elena Rubio
Carlos Piera
