Победа KP Disputes В Трудовом Споре О Дискриминации В Суде МФЦА

Бывший сотрудник банка подал иск о дискриминации при оплате труда.
Команда KP Disputes успешно защитила интересы казахстанского филиала крупнейшего китайского банка в прецедентном трудовом споре о дискриминации, рассмотренном в Суде Международного финансового центра «Астана»

Бывший сотрудник банка подал иск о дискриминации при оплате труда. В основе его аргументов лежало утверждение, что он подвергся иному обращению как гражданин Казахстана по сравнению с другими сотрудниками, переведенными из Китая.

При рассмотрении дела Суд подтвердил, что Положение 59(1) Трудового Регламента МФЦА регулирует случаи прямой дискриминации, которая не может быть оправдана, тогда как Положение 59(2) Трудового Регламента МФЦА относится к косвенной дискриминации, допускающей объективное оправдание, если оно является соразмерным средством достижения законной цели.

На основании представленных доказательств судья пришёл к выводу, что, даже если имела место дискриминация в оплате труда, она была оправдана необходимостью стимулировать сотрудников из Китая к переезду в Казахстан. В связи с этим в удовлетворении иска бывшего работника было отказано.

Суд МФЦА также отказал истцу в разрешении на подачу апелляции, отметив её бесперспективность.

Это дело имеет важное значение для регулирования трудовых отношений на территории МФЦА: оно закрепляет правовую позицию о том, что различия в оплате труда между местными и иностранными работниками допустимы, если такие различия имеют объективное и соразмерное обоснование, направленное на достижение законной цели.

Для KP Disputes данный кейс стал примером успешной защиты клиента в стратегически значимом споре, оказывающем влияние на инвестиционный климат Казахстана. Дело клиента вели Кассильгов Равиль, Камбалиев Айбек и Исабеков Бекзада.

