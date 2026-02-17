Webinar Richtlijn Loontransparantie | 26 februari 2026

Article Insights

De Europese Richtlijn Loontransparantie treedt in juni 2026 in werking en heeft grote gevolgen voor werkgevers in Nederland en daarbuiten.



De ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Zo liet de Europese Commissie in december 2025 weten géén uitstel te verlenen, waardoor Nederland de nieuwe Richtlijn uiterlijk juni 2026 moet implementeren. Dit kan betekenen dat werkgevers met 150+ werknemers al over het kalenderjaar 2026 moeten rapporteren.



Ook is het Nederlandse conceptwetsvoorstel recent aangepast en opnieuw voor advies aangeboden aan de Raad van State. De wijzigingen leiden onder meer tot rapportageverplichtingen voor werkgevers, loontransparantie voor sollicitanten-, en informatierechten van werknemers over de beloningsstructuren.



Om u te informeren over deze ingrijpende veranderingen, nodigen wij u graag uit voor het webinar Richtlijn Loontransparantie, verzorgd door Dick van Deventer en Sanne Kroes.



Tijdens dit webinar bespreken wij onder meer:

De actuele stand van zaken van de EU‑richtlijn en Nederlandse implementatie.

Verplichtingen bij werving vanaf juni 2026, waaronder transparantie over startsalaris en het verbod op vragen naar salarisverleden.

Mogelijke versnelling van rapportageverplichtingen door het afwijzen van het Nederlandse uitstelverzoek.

Praktische stappen die u nu al kunt nemen om aan de EU-richtlijn te voldoen.

Praktische informatie

Datum: donderdag 26 februari 2026

Tijd: 12:00 - 13:00 uur



Inschrijven

Klik hier om in te schrijven voor het webinar.

