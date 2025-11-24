Правила охраны труда и техники безопасности в Туркменистане

1) Обязан ли работодатель проводить регулярную оценку профессиональных рисков на рабочем месте?

Да, обязан. На предприятиях по инициативе работодателя, а также по инициативе работников либо профсоюзного и (или) иного представительного органа работников создаются комиссии по охране труда. Комиссия по охране труда организует совместные действия работодателя и работников по обеспечению требований охраны труда, предупреждению производственного травматизма и профессиональных заболеваний, а также организует проведение проверок условий и охраны труда на рабочих местах и информирование работников о результатах указанных проверок, сбор предложений к разделу коллективного договора (соглашения) об охране труда.

2) Обязан ли работодатель предоставлять средства индивидуальной защиты бесплатно, если риск не может быть устранен иным образом?

Да, обязан. Согласно трудовому законодательству Туркменистана на работах с вредными и (или) опасными (особо вредными и (или) особо опасными) условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, работникам выдаются сертифицированные средства индивидуальной защиты, моющие и обезвреживающие или обеззараживающие средства. Кроме этого, на Работодателя возлагаются обязательства приобретения и выдачи за счет собственных средств специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих или обеззараживающих средств в соответствии с установленными нормами для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными (особо вредными и (или) особо опасными) условиями труда, а также на работах, связанных с загрязнением или выполняемых в особых температурных условиях.

3) Вправе ли работодатель возлагать на работника расходы по обеспечению средствами индивидуальной защиты?

Нет, не вправе. Приобретение, хранение, стирка, чистка, ремонт, дезинфекция и обезвреживание средств индивидуальной защиты работников осуществляются за счет средств работодателя. Выдача работникам взамен специальной одежды и специальной обуви денежных сумм для их приобретения, а также материалов для их изготовления не разрешается. В исключительных случаях, когда специальная одежда и специальная обувь не выданы в срок, и вследствие этого они приобретены самими работниками, работодатель обязан возместить им затраты на приобретение этой одежды и обуви.

4) Обязан ли работодатель проводить расследование и учет всех несчастных случаев на рабочем месте?

Да, Работодатель обязан:

1. своевременно проводить расследование и учет несчастных случаев на производстве;

2. выдать пострадавшему, а в случае его смерти - семье (членам семьи), законному представителю умершего акт о несчастном случае не позднее трех дней со дня окончания расследования.

Расследованию подлежат все несчастные случаи, произошедшие как на рабочем месте, так и за его пределами, в том числе несчастные случаи с работниками, которые состоят в трудовых отношениях на постоянной, временной, сезонной работе, временно отсутствуют на основном рабочем месте, находятся в служебной командировке, работают по совместительству или получают оплату труда по контракту.

5) Вправе ли работодатель не разрабатывать план эвакуации, если он считает вероятность чрезвычайной ситуации низкой?

На практике план эвакуации разрабатывает собственник зданий (сооружений, помещений и т.п.), а работодатель не всегда является собственником зданий (сооружений, помещений и т.п.). План эвакуации утверждается Государственной службой пожарной безопасности. Согласно законодательству о пожарной безопасности все предприятия, учреждения и организации обязаны разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности.

6) Вправе ли работодатель заменить обязательные медицинские осмотры устным опросом о состоянии здоровья?

Нет. Работники не допускаются к исполнению своих трудовых обязанностей без прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований) по профессиям, перечень которых установлен законодательством Туркменистана, а также в случае медицинских противопоказаний.

Работодатель обязан организовывать проведение за счёт собственных средств обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследований) работников, внеочередных медицинских осмотров (обследований) работников по их просьбам в соответствии с медицинским заключением с сохранением за ними места работы (должности) и средней заработной платы на время прохождения указанных медицинских осмотров (обследований).

7) Обязан ли работодатель уведомлять трудовую инспекцию о несчастных случаях на производстве с тяжелыми и смертельными последствиями?

Работодатель обязан своевременно (в течении суток) извещать соответствующие органы о несчастных случаях и авариях на производстве.

Государственная служба «Туркменстандартлары» в пределах своих полномочий в том числе расследует в установленном порядке несчастные случаи и аварии на производстве.

Работник о произошедшем на производстве несчастном случае должен незамедлительно сообщить об этом непосредственно работодателю. Работодатель, в свою очередь, обязан выполнить следующие действия:

A. обеспечить оказание первой медицинской помощи пострадавшему и организовать его срочную доставку в учреждение здравоохранения;

B. официально уведомить о случившемся соответствующие органы.

8) Вправе ли работник отказаться от выполнения опасной работы без риска применения к нему дисциплинарных взысканий?

Да, вправе.

Работник вправе отказаться от выполнения работ при возникновении опасности для жизни или здоровья вследствие нарушения требований охраны труда либо при выполнении работ с вредными и (или) опасными условиями труда, не предусмотренных трудовым договором, без привлечения к дисциплинарной ответственности.

При отказе от опасной работы ему предоставляется на срок до одного месяца другая работа, соответствующая квалификации, либо, с его согласия, иная работа с оплатой не ниже средней заработной платы; при необходимости работодатель обеспечивает обучение новой профессии с сохранением среднего заработка.

Если предоставить другую работу невозможно, время простоя оплачивается согласно трудовому законодательству.

Работник обязан немедленно сообщить работодателю об угрозе жизни или здоровью, а работодатель — устранить нарушение.

При непредпринятии необходимых мер работник вправе отказаться от выполнения работы до устранения опасности с сохранением средней заработной платы.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.