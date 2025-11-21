Anwalt In Vietnam Dr. Oliver Massmann – Verordnung Über Gesetzliche Mindestlöhne – Was Sie Wissen Müssen

Am 10. November 2025 hat die Regierung die Verordnung Nr. 293/2025/ND-CP über gesetzliche Mindestlöhne für Arbeitnehmer (Verordnung 293") erlassen, die die Verordnung Nr. 74/2024/ND-CP (Verordnung 74") ersetzt und zum 1. Januar 2026 in Kraft tritt. Die Verordnung 293 schreibt eine Anpassung der monatlichen und stündlichen Mindestlöhne in den vier Regionen vor, mit folgenden Einzelheiten:

1. Mindestmonatslohn

Region Aktueller Satz gemäß Verordnung 74 Angepasster Satz gemäß Verordnung 293 Erhöhung (%)

I VND 4.960.000 VND 5.310.000 7,06 %

II VND 4.410.000 VND 4.730.000 7,26 %

III VND 3.860.000 VND 4.140.000 7,25 %

IV VND 3.450.000 VND 3.700.000 7,25 %

2. Mindeststundenlohn

Region Aktueller Satz gemäß Verordnung 74 Angepasster Satz gemäß Verordnung 293 Erhöhung (VND)

I VND 23.800 VND 25.500 1.700

II VND 21.200 VND 22.700 1.500

III VND 18.600 VND 20.000 1.400

IV VND 16.600 VND 17.800 1.200

Hinweis: Dementsprechend ist es für Arbeitgeber wichtig, die Gehaltsklauseln in ihren Arbeitsverträgen und relevanten Dokumenten zu überprüfen und anzupassen, um die Einhaltung der Verordnung 293 sicherzustellen.

Bitte zögern Sie nicht, Dr. Oliver Massmann unter omassmann@duanemorris.com zu kontaktieren, wenn Sie Fragen zu den oben genannten Punkten haben oder wenn Sie Ihre Investition in Vietnam im Einklang mit den neuen Bestimmungen zur digitalen Technologie planen möchten. Dr. Oliver Massmann ist Generaldirektor von Duane Morris Vietnam LLC.

Disclaimer: This Alert has been prepared and published for informational purposes only and is not offered, nor should be construed, as legal advice. For more information, please see the firm's full disclaimer.