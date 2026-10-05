郭令明创新基金成立 助力人工智能项目与科技人才培养

新加坡大型发展商城市发展（City Developments）执行主席郭令明日前宣布捐赠100万新元，设立“郭令明创新基金”（Kwek Leng Beng Innovation Gift）。该基金旨在支持圣若瑟书院（St. Joseph’s Institution）学子发展人工智能及先进科技项目，并设立专项奖学金，着力培养面向未来的科技人才。

该消息于2026年9月15日在圣若瑟书院慈善晚宴上正式公布。晚宴由国务资政兼国家安全统筹部长及内政部长尚穆根担任主宾。圣若瑟书院慈善基金会（SJIPF）主席兼Duane Morris & Selvam律所主席余启贤先生，以及教育界、商界和社会各界人士也共同出席了这场慈善晚宴。

投资青年人才 迎接时代挑战

郭令明在晚宴致辞时表示，人工智能和科技创新正在深刻改变社会与经济发展模式，新加坡作为小型开放经济体，必须积极拥抱科技变革，持续培养具备创新思维和技术能力的新一代人才。他指出，教育始终是帮助年轻人为未来挑战做好准备最坚实的基础，而理解和掌握科技与人工智能，对于确保新加坡继续保持先进、安全和繁荣具有重要意义。

新加坡国务资政兼国家安全统筹部长及内政部长尚穆根也在致辞中强调，新加坡的发展向来以人才为本。面对科技洪流带来的机遇与挑战，国家唯有培育更多能理解、运用并引领科技的顶尖人才，方能确保在未来的全球竞争中保持优势。

设立创新基金 赋能创意转化

根据计划，这笔100万新元的捐赠将分为两个部分。其中，“郭令明创新计划”（Kwek Leng Beng Innovation Programme）将为学生自主发起的创新、人工智能及先进科技项目提供资金支持，内容涵盖项目研发费用、竞赛参与费用、业界导师指导及专业培训课程。

圣若瑟书院慈善基金会会长余启贤表示：“该计划的重要意义在于为学生提供更加灵活、直接的资源支持。具有创新构想的学生，无须再耗费精力论证其项目是否完全契合课程大纲的要求，而是可以直接申请资金支持。一旦通过审批，即可随即着手开展项目。”

基金会旨在通过该机制，激发学生大胆探索、勇于创新的热情，推动创意构想转化为现实成果，着力培养兼具创新思维与解决实际问题能力的复合型人才。

该基金的另一部分资金将用于设立“郭令明SJIPF—剑桥奖学金”。该奖学金旨在资助圣若瑟书院及圣若瑟书院国际学校的在读学生与优秀校友。凡获得英国剑桥大学基督学院（Christ’s College）或圣埃德蒙学院（St Edmund’s College）的录取通知、并攻读数学、计算机科学或工程相关专业的申请者，均可参与评选。

每位奖学金得主最高资助额度为5万新元，预计将惠及10至20名优秀学子。值得一提的是，该项目全面赋予学生学术自由，不绑定任何服务合约或返新工作年限，深切彰显了对顶尖人才自主成长与长远发展的国际化包容度。

着眼未来育英才 践行责任显担当

长期以来，Duane Morris & Selvam 律师事务所始终倾心教育发展、关怀青年成长、热心社会公益，积极赋能各类旨在引领未来、培育各领域卓越人才的社会项目。

在人工智能席卷全球、技术迭代迅猛的时代背景下，法律、科技与商业的深度融合已成必然趋势。面向未来，社会不仅亟需精通前沿技术的科技人才，更呼唤兼具批判性思维、深厚责任意识以及跨学科协作能力的引领者。

作为本所主席余启贤长期参与教育及公益事业，推动社会各界共同支持青年成长。此次创新基金及奖学金计划的推出，不仅为学生提供更多探索科技与创新的机会，也体现了新加坡社会对赋能下一代发展的坚定承诺。

我们相信，通过加大教育、创新与人才培养的持续投入，将助力新加坡在科技变革浪潮中精准把握时代机遇，为国家未来长远发展筑牢坚实根基。

信息来源：联合早报文章《郭令明向圣若瑟书院捐赠100万元 助学生掌握AI技能》