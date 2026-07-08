الإطار القانوني للمدارس الخاصة في مصر

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Andersen – Maher Milad Iskander & Co.’s articles from Andersen in Egypt are most popular: within Consumer Protection topic(s)

in Middle East

in Middle East

in Middle East Andersen in Egypt are most popular: within Consumer Protection, Food, Drugs, Healthcare, Life Sciences and Technology topic(s)

يلعب قطاع التعليم الخاص في مصر دورًا محوريًا في توسيع وتنويع فرص التعليم داخل المنظومة التعليمية في الدولة.



وتخضع المدارس الخاصة، سواء كانت مدارس وطنية أو دولية، لإطار قانوني وتنظيمي شامل يفرض عليها العمل وفق معايير واضحة تستهدف ضمان الجودة والمساءلة والاتساق مع الأهداف التعليمية الوطنية. وبناءً على ذلك، تخضع كل مدرسة خاصة لمتطلبات محددة تتعلق بالترخيص والتشغيل والامتثال التنظيمي.

تأسيس وترخيص المدارس الخاصة

يخضع تأسيس وتشغيل المدارس الخاصة في مصر لاشتراطات الحصول على موافقات مسبقة وفقًا لأحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، وذلك بالإضافة إلى القرارات الوزارية ذات الصلة الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وكقاعدة عامة، لا يجوز إنشاء أو توسيع أو تشغيل أي مدرسة خاصة دون الحصول على موافقة مسبقة من الجهة التعليمية المختصة. وينطبق هذا الشرط على المدارس الخاصة الوطنية والمدارس الخاصة الدولية على حد سواء. وبالنسبة لمرحلة التعليم الثانوي، تصدر الموافقة بموجب قرار وزاري.

وتُقدم طلبات الترخيص إلى المديرية التعليمية المختصة التي يقع في نطاقها مقر المدرسة، ويجب بوجه عام تقديم الطلب قبل بدء العام الدراسي بمدة لا تقل عن أربعة أشهر.

البنية التحتية واعتماد الأبنية التعليمية

بالتوازي مع إجراءات الترخيص التعليمي، يتعين على المدارس الحصول على موافقة الهيئة العامة للأبنية التعليمية، باعتبارها الجهة المختصة بتقييم مدى ملاءمة مقر المدرسة من حيث التخطيط والسلامة والطاقة الاستيعابية.

وتصدر الهيئة موافقة مبدئية تفيد التزام التصميمات بالاشتراطات المعمارية، وتكون هذه الموافقة صالحة لمدة ثلاث سنوات، ويجوز تجديدها لمدة سنة أخرى عند إثبات جدية التنفيذ. وفي حال عدم استكمال أعمال الإنشاء خلال مدة سريان الموافقة، تُعد الموافقة ملغاة تلقائيًا بانقضاء مدتها.

الكتب والمناهج والمحتوى التعليمي

تخضع المدارس الدولية الخاصة لرقابة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لا سيما في الحالات التي تتضمن تدريس مناهج أجنبية. ويتطلب إنشاء مدرسة دولية خاصة، أو تدريس مناهج غير مصرية، أو اعتماد أو تغيير نظام شهادات، الحصول على موافقة وزارية مسبقة.

وبالإضافة إلى ذلك، يخضع المحتوى التعليمي في المدارس الخاصة لتنظيم مركزي، إذ لا يجوز نشر أو طباعة أو بيع أي جزء من المنهج المقرر دون ترخيص. كما يتعين على المدارس تقديم الكتب الدراسية للمراجعة الفنية، وسداد رسوم الفحص، وضمان الالتزام بالمعايير التعليمية المعتمدة، ومتطلبات حقوق الملكية الفكرية، والقيم الأخلاقية والتربوية الوطنية.

وتسري هذه الالتزامات على كل من المناهج المصرية والأجنبية التي تُدرس داخل المدارس المرخص لها.

المصروفات الدراسية والتنظيم المالي

تخضع المدارس الخاصة في مصر لتنظيم مالي صارم. فلا يجوز زيادة المصروفات الدراسية للطلاب الجدد أو المقيدين بالفعل بنسبة تجاوز 7% سنويًا. كما يجب تحصيل جميع المصروفات والرسوم المتعلقة بالمدرسة بالجنيه المصري فقط، وذلك اتساقًا مع قانون البنك المركزي الذي يوجب إجراء المعاملات المحلية بالعملة الوطنية.

ويتعين على المدارس إخطار الإدارة التعليمية المختصة بهيكل المصروفات المعتمد قبل بدء كل عام دراسي بشهر على الأقل. كما يجب إعلان جدول المصروفات المعتمد وعرضه بوضوح داخل مقر المدرسة، والحصول على إقرار كتابي من أولياء أمور الطلاب بالعلم به.

كما يحظر قرار وزاري على جميع المدارس الخاصة، بما في ذلك المدارس الدولية، تحصيل أي مصروفات دراسية أو مبالغ مرتبطة بالتعليم بالعملة الأجنبية، بما في ذلك الرسوم المتعلقة بتوثيق الشهادات الدولية أو الامتحانات أو المستندات الرسمية. وقد تؤدي المخالفات إلى اتخاذ إجراءات قانونية، بما في ذلك الإحالة إلى نيابة الأموال العامة بموجب قانون البنك المركزي. وقد تُحال المدارس التي يثبت تحصيلها مبالغ تزيد على المصروفات المعتمدة رسميًا إلى اللجنة العليا للمدارس الدولية، كما قد تخضع لإشراف مالي وإداري، مع إمكانية تصعيد الجزاءات وصولًا إلى إلغاء الترخيص.

الاعتماد وضمان الجودة

إلى جانب الترخيص، تلتزم المدارس الخاصة بالتقدم للحصول على الاعتماد المؤسسي أو البرامجي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد. ويُمنح الاعتماد لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.

وفي إطار هذه العملية، يجب على المدارس إثبات وجود هيكل حوكمة داخلي ملائم، وآليات فعالة لضمان الجودة، ونظم للتقييم الذاتي المستمر، وخطط لتحسين الأداء. وقبل تقديم طلب الاعتماد، يجوز للمدارس طلب زيارة استطلاعية من الهيئة لتقييم مدى جاهزيتها ومدى التزامها بالمعايير المطلوبة.

التوظيف وتشغيل المعلمين الأجانب

يجب على المدارس الخاصة تعيين عاملين مؤهلين تتوافر فيهم المعايير التعليمية والصحية المطبقة على المدارس الحكومية. ويجوز تشغيل المعلمين الأجانب في حدود النسب المقررة، وبشرط الحصول على الموافقات وتصاريح العمل اللازمة. وكقاعدة عامة، يجب ألا تتجاوز نسبة العاملين الأجانب 10% من إجمالي عدد المعلمين بالمدرسة، ولا يجوز تجاوز هذه النسبة إلا بموافقة وزارية. كما يكون تشغيل المعلمين الأجانب محدد المدة، ويجب أن يتم وفقًا لقوانين العمل والهجرة والضوابط التنظيمية واجبة التطبيق.

يجوز للأجانب تملك مدارس خاصة في مصر من خلال كيان قانوني مؤسس وفقًا للقانون المصري. ورغم أن حدًا أقصى لنسبة الملكية الأجنبية كان مطبقًا في السابق، فلا يوجد حاليًا حد قانوني محدد لنسبة الملكية الأجنبية في الكيان المالك لمدرسة خاصة، وذلك مع مراعاة ضرورة الحصول في جميع الأحوال على الموافقات المطلوبة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والالتزام الكامل بالإطار التنظيمي واجب التطبيق.

الالتزامات الأساسية للامتثال بالنسبة للمدارس الخاصة في مصر

فيما يلي عرض موجز لأهم الالتزامات التنظيمية الأساسية التي يتعين على المدارس الخاصة الالتزام بها طوال فترة تشغيلها.

الفئة الالتزام التوقيت / الدورية أثر عدم الامتثال الترخيص الحصول على موافقة مسبقة قبل التأسيس أو التوسع قبل التشغيل رفض الترخيص / خطر الإغلاق الإنشاءات الحصول على موافقة مقر المدرسة من الهيئة العامة للأبنية التعليمية قبل الإنشاء / الاستخدام وقف المشروع أو إلغاء الموافقة المناهج الحصول على موافقة على المناهج الأجنبية أو أنظمة الشهادات قبل التطبيق حظر البرنامج المحتوى التعليمي تقديم الكتب الدراسية للمراجعة الفنية قبل الاستخدام رفض المواد التعليمية المصروفات الالتزام بحد أقصى 7% للزيادة السنوية في المصروفات الدراسية سنويًا جزاءات إدارية الالتزام بالعملة تحصيل جميع المصروفات بالجنيه المصري فقط مستمر مسؤولية قانونية بموجب قوانين العملة الإفصاح عن المصروفات إعلان وعرض جدول المصروفات المعتمد سنويًا قبل العام الدراسي جزاءات تنظيمية الاعتماد الحصول على الاعتماد وتجديده كل خمس سنوات فقدان صفة الاعتماد العاملون الالتزام بنسبة المعلمين الأجانب في الحدود المقررة مستمر إلزام المدرسة بتوفيق أوضاع العاملين الإخطار إخطار الجهات المختصة بهيكل المصروفات المعتمد قبل بدء العام الدراسي بشهر على الأقل مخالفات امتثال الامتثال المالي تحصيل المصروفات المعتمدة رسميًا فقط مستمر الإحالة إلى الجهات المختصة / الإشراف الرقابة التنظيمية التعاون مع التفتيش والجهات المختصة مستمر تصعيد إجراءات الإنفاذ

الخاتمة

يمثل قطاع التعليم الخاص في مصر فرصة واعدة، إلا أنه قطاع يقوم على الدقة والتخطيط والانضباط التنظيمي الصارم. فالإطار القانوني الحاكم لهذا القطاع مصمم على نحو متين لضمان أن تعمل المؤسسات التعليمية الخاصة ليس فقط كمشروعات تجارية، وإنما كجهات تعليمية منظمة ومتوافقة مع المعايير الوطنية وأهداف السياسة التعليمية. وبالنسبة للمستثمرين ومشغلي المدارس، فإن النجاح في هذا القطاع لا يتوقف فقط على الرؤية التعليمية أو القدرة المالية، بل يعتمد كذلك على القدرة على التعامل مع متطلبات الترخيص والاعتماد والتشغيل والامتثال بدقة قانونية ورؤية استراتيجية. وعمليًا، فإن التخطيط التنظيمي الواعي ليس عنصرًا ثانويًا لدخول سوق المدارس الخاصة في مصر، بل يعد أساسًا جوهريًا لنجاح هذا الدخول واستمراره.

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