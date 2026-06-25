ベトナムの弁護士、オリバー・マスマン博士 – デジタルエンターテインメント、ゲームテクノロジー、および国際サービス企業のベトナム市場参入 なぜベトナムは外国人投資家にとって戦略的な参入拠点となったのか

ベトナムはもはや単なる新興市場ではありません。アジアで最も重要なデジタル成長の成功例の一つになりつつあります。 1億人を超える人口、急速に拡大する中間層、力強い経済成長、増加する海外直接投資、そして東南アジアで最も急成長しているデジタル経済の一つを擁するベトナ&#

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執筆：オリバー・マスマン博士（市場参入のアーキテクト）

はじめに

ベトナムはもはや単なる新興市場ではありません。アジアで最も重要なデジタル成長の成功例の一つになりつつあります。 1億人を超える人口、急速に拡大する中間層、力強い経済成長、増加する海外直接投資、そして東南アジアで最も急成長しているデジタル経済の一つを擁するベトナムは、長期的な成長機会を求める国際企業にとって戦略的な目的地となっています。

製造業、半導体、再生可能エネルギー、インフラストラクチャーに多くの注目が集まる一方で、同国のデジタル経済では静かな変革が起きています。デジタルエンターテインメント、ゲーム技術、ソフトウェアサービス、市場情報、コンサルティング、デジタルマーケティング、顧客獲得、コンテンツ管理、テクノロジープラットフォームに携わる国際企業は、市場としてだけでなく、事業拠点としてもベトナムを高く評価するようになっています。

もはや重要な問題は、ベトナムが魅力的かどうかではありません。国際企業がいかにして、法令を遵守し、商業的に効果的で、かつ拡張可能な拠点を確立できるかという点にあります。

ベトナムのデジタル経済は新たな段階へ

ベトナムのデジタルトランスフォーメーションは加速しています。同国は、単一の市場では滅多に同時に見られない、以下のようないくつかの特徴を兼ね備えています。

• 大規模で若年層の多い人口。

• インターネットとスマートフォンの高い普及率。

• デジタルサービスの急速な普及。

• 成長するテクノロジー分野の労働力。

• 競争力のある事業運営コスト。

• グローバルサプライチェーンへの統合の進展。

• 国際貿易協定への広範な参加。

外国人投資家にとって、ベトナムは国内消費者へのアクセス以上の、はるかに多くのものを提供します。多くの企業が、ベトナムを以下のためのプラットフォームとして捉えるようになっています。

• 地域の事業開発。

• 顧客獲得。

• 市場情報の収集。

• 技術サポート機能。

• コンテンツのローカライゼーション（地域化）。

• デジタルマーケティング業務。

• ソフトウェア開発サポート。

• ASEAN展開戦略。

その結果、国内および地域両方の機能を果たすことができる外資系企業への需要が高まっています。

市場参入は投資家が予想するより簡単な場合が多い

多くの外国人投資家は、ベトナムでの事業立ち上げは大規模な多国籍企業にのみ許された複雑な取り組みであると思い込んでいます。現実には、ベトナムの外国投資の枠組みは、マーケティングサービス、ビジネスコンサルティング、市場調査、経営コンサルティング、そしてさまざまなテクノロジー関連活動を含む数多くのサービス部門において、100%外資企業の設立を認めています。

多くの国際企業にとって、最も効果的な第一歩は、大規模な資本投資ではなく、市場参入、関係構築、および長期的な事業拡大を支援できる現地運営プラットフォームの設立です。このような体制により、投資家は戦略的な柔軟性を維持しながら、現地でのプレゼンスを確立し、人材を採用し、顧客やパートナーと連携し、市場情報を開拓することができます。

ベトナムの規制アプローチの理解

外国人投資家が犯す最も一般的な間違いの一つは、すべてのデジタル活動が同じように規制されていると思い込むことです。ベトナムの規制の枠組みはますます洗練されており、活動のカテゴリーごとに細かく区別されています。

マーケティングサービス、コンサルティングサービス、市場調査、ソフトウェア開発、技術サポート、およびデジタルビジネスサービスは一般的に、金融サービス、電気通信、ギャンブル、賭博、またはその他の厳格に規制されている業界とは異なる扱いを受けます。

デジタルエンターテインメントやゲーム関連分野で国際的に事業を展開する企業にとって、この区別は特に重要です。企業は、マーケティング、コンサルティング、ソフトウェア開発サポート、事業開発、または市場調査の目的でベトナムに法的な法人を設立することができますが、後に規制対象となるゲームやギャンブル活動を行おうとする場合には、全く異なる規制の対象となります。したがって、市場参入を成功させるためには、まず意図するビジネスモデルを正確に定義し、それを適切なライセンスの枠組みと合致させることが第一歩となります。

企業構造構築の重要性

市場参入の計画段階において、企業構造の構築は見過ごされがちです。多くの投資家は主に法人設立にのみ焦点を当て、ガバナンス、コンプライアンス、資本移動、経営責任、税務上の考慮事項、および将来の拡張性に対する注意が不十分な場合があります。

最も成功している市場参入プロジェクトは、通常、以下のようないくつかの戦略的な問いかけから始まります。

• ベトナムでどのような機能を果たすのか？

• ベトナムは国内市場のみを対象とするのか、それとも地域の事業をサポートするのか？

• 知的財産はどのように管理されるのか？

• 収益はどこで生み出されるのか？

• 人員はどのように配置されるのか？

• 将来、どのような事業拡大の機会が考えられるか？

これらの問いに対する答えが、構築した体制が長期的に効果を発揮し続けるかどうかを決定づけることが多々あります。現在の目標のためだけに設計された体制は、事業が拡大した際に非効率になる可能性があります。

デジタルインフラと規制の近代化

ベトナムの行政環境はますますデジタル化が進んでいます。税務行政、請求書発行、企業報告、労働法遵守、および規制当局への提出は、段階的に電子プラットフォームへと移行しています。

この進化は、機会と義務の双方をもたらします。最初から適切なコンプライアンス・システムを確立している企業は、ベトナムでの事業展開が予想よりはるかに容易であることに気づくケースがよくあります。同時に投資家は、デジタル化によってコンプライアンス要件がなくなるわけではないことを理解しなければなりません。むしろ、透明性、報告の正確さ、およびコーポレート・ガバナンスに対する期待は高まります。

ベトナムの規制環境が成熟するにつれて、コンプライアンス能力は単なる法的義務から競争優位性へとますます変化しています。

人的資本：過小評価されているベトナムの強み

市場規模が最初に注目を集めることが多いですが、多くの投資家は最終的に、ベトナムの最大の強みは他にあることに気づきます。同国は、テクノロジー、ソフトウェア開発、デジタルマーケティング、データ分析、顧客エンゲージメント、およびビジネスサービスの分野で専門知識を高めている、大規模で洗練されつつある労働力を有しています。

国際企業にとって、これはベトナム市場への参入だけでなく、より広範な地域活動を支援する運営能力を確立する機会も生み出します。多くの伝統的なビジネスの中心地で労働市場が逼迫する中、ベトナムの人材プールはますます重要な戦略的資産となり続けています。

市場参入への段階的アプローチ

経験上、最も成功している投資家がすべてを一度に行おうとすることは稀であるということが、一貫して示されています。多くの場合、段階的なアプローチのほうがより良い結果をもたらします。

1. 第1段階は、法令を遵守した現地のプラットフォームを確立し、市場知識を構築することに焦点を当てます。

2. 第2段階では、事業の成長、人材採用、事業開発、および現地での関係構築を重視します。

3. 第3段階では、推測ではなく実際の市場経験に基づいて、追加の製品、サービス、技術、または事業ラインへの拡大を行います。

この段階的なアプローチにより、投資家は規制リスクを管理し、資本を効率的に配分し、変化する市場環境に適応することができます。

法人設立のその先を見据えて

多くの投資家は、会社設立を最終的な目標と見なしています。しかし現実には、法人設立は始まりに過ぎません。真の課題は、法人を、成長、コンプライアンス、人材育成、顧客関係、そして長期的な投資目標を支えることができる機能的なビジネスプラットフォームへと変革させることです。

ベトナムに戦略的にアプローチする企業は、登録証明書の取得よりも、持続可能な事業運営の基盤を構築することに注力する傾向があります。最終的に、市場参入が事業拡大の成功となるか、単なる事務的な手続きに終わるかは、これらの基盤によって決まります。

結論

ベトナムの魅力は、経済成長の統計データをはるかに超えるものです。同国は、テクノロジー、デジタルサービス、コンサルティング、事業開発、マーケティング、そしてイノベーション主導型産業における地域のハブとしての地位をますます固めつつあります。

アジアでの事業拡大の機会を求める国際企業にとって、ベトナムは市場の潜在力、運営能力、デジタルトランスフォーメーション、そして長期的な成長見通しの魅力的な組み合わせを提供します。最も成功する可能性が高い企業は、必ずしも最速で動く企業ではありません。市場参入が単一の規制上の出来事ではなく、企業構造、コンプライアンス、人材、関係構築、および実行を伴う戦略的プロセスであることを理解している企業こそが成功を収めます。

その点で、ベトナムの最大の機会は、単に成長市場へのアクセスだけではないかもしれません。それは、相互接続が深まる地域全体にわたる成長のためのプラットフォームを構築する能力にあります。

お問い合わせ先: 上記に関する詳細につきましては、著者のオリバー・マスマン博士（omassmann@duanemorris.com）までお気軽にお問い合わせください。オリバー・マスマン博士は、Duane Morris Vietnam LLCの総局長を務めております。

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