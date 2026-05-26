Anwalt In Vietnam Dr. Oliver Massmann – 30 JAHRE DES WANDELS – EIN LEBEN VOLLER ERINNERUNGEN – BLEIBEN, WENN GEHEN LEICHTER GEWESEN WÄRE

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Was ist das Neue Vietnam? Warum diese Frage für mich wichtig ist

Ich kam 1991 nach Vietnam. Das Land, in das ich damals eintrat, hatte kaum Ähnlichkeit mit dem, dem ich heute diene. Ich kam nicht als Tourist, nicht als Journalist, und nicht einmal ganz als Anwalt. Ich kam, in gewissem Sinne, als jemand, der glaubte – an das Potenzial eines Landes, eines Volkes und eines Transformationsprozesses, der gerade erst begann.

In den vergangenen 35 Jahren habe ich gesehen, wie Vietnam sich von einer vorsichtig geöffneten Nach-Embargo-Wirtschaft zu einer der dynamischsten und strukturell ehrgeizigsten Nationen Südostasiens entwickelt hat. Ich hatte das Privileg – und die Verantwortung – an der Schnittstelle dieser Transformation zu beraten: Investitionsrahmen, Handelsabkommen, Energierecht, regulatorische Reformen.

Doch die gestellte Frage ist keine juristische. Sie ist zutiefst menschlich. Und ich möchte sie als Mensch beantworten, der dieses Land zu seiner Heimat gemacht hat.

Ich spreche nicht über Vietnam von außen. Ich spreche von innen – als jemand, der sich entschlossen hat zu bleiben, die Sprache zu lernen und das Vertrauen von Institutionen zu gewinnen, die mir ihre Türen nicht hätten öffnen müssen.

Was ich am „alten“ Vietnam schätzte

Das Vietnam, das ich zuerst erlebte, hatte etwas Seltenes: einen fast unbeirrbaren Sinn für Würde. Ein Land, das Jahrhunderte der Invasion, Jahrzehnte des Krieges und Jahre der Isolation überlebt hatte – und doch seinen Glauben an sich selbst nicht verloren hatte. Diese stille Resilienz war kein Slogan. Sie war sichtbar auf den Straßen, in den Märkten, im Blick der Menschen.

Das „alte“ Vietnam hatte auch eine außergewöhnliche Beziehung zur kollektiven Anstrengung. Gemeinschaften sorgten füreinander. Die Bande von Familie und Nachbarschaft waren nicht sentimental – sie waren strukturell. Sie hielten Menschen durch Härten zusammen, auf eine Weise, die keine Institution nachbilden konnte.

Und etwas anderes schätzte ich enorm: Geduld. Die vietnamesische Gesellschaft wusste, wie man wartet. Wie man langsam aufbaut. Wie man Vertrauen als etwas behandelt, das verdient, nicht beansprucht wird.

WAS ICH AUS DIESEN FRÜHEN JAHREN MITNEHME:

› Beziehungs¬tiefe – Geschäft hier wurde immer auf langfristig aufgebautem Vertrauen, nicht auf Transaktionen gegründet

› Kulturelle Kontinuität – eine Gesellschaft, die ihre Vergangenheit ehrt, während sie in die Zukunft eilt

› Resilienz ohne Bitterkeit – Menschen, die allen Grund hätten, Groll zu hegen, und doch Offenheit wählen

› Demut im Lernen – Vietnam lehrte mich, dass Expertise im Kontext verdient werden muss, nicht importiert

Was das Neue Vietnam wird

Das Vietnam des Jahres 2026 ist außergewöhnlich. Es ist nicht das Land, in das ich kam – und ich meine das als höchstes Kompliment. Tempo, Ehrgeiz und Raffinesse seiner Transformation haben alles übertroffen, was ich mir damals vorstellen konnte.

Vietnam ist heute ein Land, das seine eigenen Regeln schreibt – buchstäblich. Ich hatte die Ehre, beim EU Vietnam Freihandelsabkommen zu beraten, das Vietnam in eine völlig neue Kategorie globaler Handelspartner erhob. Die rechtliche und regulatorische Architektur, die heute entsteht, wäre vor dreißig Jahren unvorstellbar gewesen.

Die neue Generation vietnamesischer Führungskräfte, Unternehmer und Fachleute trägt etwas Kraftvolles: Sie haben die Resilienz und kulturelle Tiefe ihrer Eltern geerbt, während sie mit globaler Sprachgewandtheit, technologischem Selbstbewusstsein und außergewöhnlichem Ehrgeiz agieren. Sie kopieren keine Modelle. Sie entwerfen ihre eigenen.

Und dann gibt es den wohl transformativsten Meilenstein dieser Ära – einen, der Vietnams Platz in der Welt für die nächste Generation definieren wird: Vietnams Aufstieg zum Emerging Market Status im September 2026.

Dies ist keine technische Formalität. Es ist eine Erklärung an die globalen Kapitalmärkte, dass Vietnam an den großen Tisch gehört – gleichauf mit China, Indien, Brasilien und den großen Wachstumsökonomien der Welt.

WAS MIR ECHTEN OPTIMISMUS GIBT:

› Emerging Market Status – September 2026 – historische Neueinstufung, die Vietnam auf Augenhöhe mit China, Indien und den großen Wachstumsökonomien stellt

› Humankapital – Qualität, Antrieb und globale Denkweise der jungen vietnamesischen Fachkräfte sind Weltklasse

› Strategische Positionierung – Vietnam hat ein komplexes geopolitisches Umfeld mit bemerkenswerter Gelassenheit gemeistert

› Führungsrolle in der grünen Transformation – Vietnams Kohlenstoffkreditrahmen und Energie¬wende¬ambitionen sind wirklich zukunftsgerichtet

› Kulturelles Selbstbewusstsein – das Neue Vietnam muss nicht zwischen Tradition und Moderne wählen – es hält beides

Was ich mir als Nächstes erhoffe

Ich bin nicht romantisch. Nach 35 Jahren im Feld weiß ich, dass Transformation nicht linear verläuft und Fortschritt immer neue Spannungen erzeugt. Wenn ich also über meine Hoffnungen spreche, tue ich das als Praktiker – jemand, der am Tisch mit Ministerien, Gerichten und Vorstandsetagen gesessen hat.

Ich hoffe, Vietnam wird weiterhin Institutionen aufbauen, die Individuen überdauern. Die Qualität eines Rechtssystems, eines Investitionsrahmens oder einer Energiepolitik wird letztlich nicht daran gemessen, was auf dem Papier steht, sondern daran, ob es konsequent angewendet wird. Dies ist Vietnams nächste große Herausforderung – und seine nächste große Chance.

Ich hoffe, Vietnam wird die Dinge bewahren, die es ursprünglich außergewöhnlich gemacht haben. Die Beziehungskultur. Das langfristige Denken. Die Fähigkeit, Komplexität zu halten, ohne von ihr gelähmt zu werden. Dies sind Wettbewerbsvorteile in einer Welt, die zunehmend ungeduldig und transaktional ist.

Und ich hoffe – vielleicht am persönlichsten –, dass Vietnam ein Ort bleibt, an dem Außenstehende, die sich ihm verpflichten, von ihm lernen und ihm mit Integrität dienen, willkommen sind. Diese Offenheit hat meine eigene Geschichte hier geprägt. Sie hat mich zu einem besseren Anwalt, einem besseren Denker und einem besseren Menschen gemacht.

Schlusswort

Vor fünfunddreißig Jahren traf ich eine Entscheidung. Nicht nur eine berufliche Entscheidung – eine Lebensentscheidung. Ich entschied mich, hier zu sein, die Sprache zu lernen, mir einen Platz am Tisch zu verdienen und zu etwas Größerem als mir selbst beizutragen.

Das Neue Vietnam ist – in seiner besten Form – ein Land, das eine solche Verpflichtung belohnt. Es ist ein Land, das etwas Reales, Dauerhaftes aufbaut, etwas, dem die Welt viel mehr Aufmerksamkeit schenken sollte.

Ich bin stolz, auch nur eine kleine Rolle in dieser Geschichte gespielt zu haben. Und ich blicke mit echter Vorfreude darauf, was als Nächstes kommt.

Xin cảm ơn. Vietnam, du hast meinen Respekt, meine Bewunderung – und mein Herz.

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