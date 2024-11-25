ARTICLE
25 November 2024

Семейное Право В Дубае: Брак, Развод И Опека Над Детьми

RAALC

Contributor

RAALC logo
Explore Firm Details
Семейное право в Дубае — это многоаспектная область, регулирующая ключевые моментm
United Arab Emirates Family and Matrimonial
Person photo placeholder
Authors

Семейное право в Дубае — это многоаспектная область, регулирующая ключевые моменты жизни, такие как брак, развод и опека над детьми. Учитывая мультикультурный характер Дубая, законодательство сочетает как исламские, так и светские нормы, чтобы обеспечить справедливость для всех. В этой статье мы рассмотрим основные правовые аспекты брака, развода и опеки над детьми в Дубае, уделив особое внимание различиям для мусульман и немусульман.

Брак в Дубае: правовые аспекты

В Дубае регистрация брака может происходить по-разному в зависимости от вероисповедания и национальности супругов. Для мусульман и немусульман предусмотрены разные процедуры, однако все браки должны быть зарегистрированы в соответствии с законодательством ОАЭ.

  1. Брак для мусульман: Для мусульманских пар брак заключается в соответствии с шариатом. Процесс регистрации включает несколько обязательных этапов: наличие свидетелей, подписание брачного контракта и предоставление махра (подарок невесте от жениха). Брак регистрируется в суде шариата, и пара получает свидетельство о браке.
  2. Брак для немусульман: Немусульманские пары могут зарегистрировать брак в своём консульстве или в судах Дубая. Процедура регистрации варьируется в зависимости от национальности супругов, но в любом случае необходимо соблюдение местных правовых требований. Немусульмане могут также заключить гражданский брак в Дубае, что стало возможным после принятия Закона о гражданском браке для немусульман в 2021 году.

Развод в Дубае: правовая перспектива

Процесс развода в Дубае также различается в зависимости от вероисповедания и национальности супругов. Для мусульман процесс регулируется шариатом, а для немусульман — законами страны происхождения или местными законами ОАЭ.

  1. Процесс развода для мусульман: Мусульманские пары могут развестись в суде шариата. Муж может инициировать развод через процедуру «талак», но для женщин процесс более сложный и требует подачи иска в суд с доказательствами нарушения прав или невыполнения обязательств мужем. Суд принимает решение на основании представленных доказательств.
  2. Процесс развода для немусульман: Немусульмане могут выбрать, по какому законодательству будет проходить их развод. Они могут подать заявление в суд Дубая, который применит законы их страны происхождения или местное законодательство. Это включает раздел имущества, алименты и вопросы опеки над детьми.

Опека над детьми: основные положения

Вопросы опеки над детьми часто становятся ключевыми при разводе. Суды Дубая всегда руководствуются принципом наилучших интересов ребёнка.

  1. Опека для мусульманских семей: В мусульманских семьях опека над детьми до определённого возраста обычно предоставляется матери. После достижения этого возраста опека может перейти к отцу, хотя суд может принять другое решение, если это будет в наилучших интересах ребёнка.
  2. Опека для немусульманских семей: В немусульманских семьях суд может учитывать законы страны происхождения супругов. Решение об опеке будет приниматься на основе таких факторов, как финансовое состояние, жилищные условия и способность родителей заботиться о ребёнке.

Брак для мусульман и немусульман

Законодательство Дубая учитывает особенности как мусульман, так и немусульман, обеспечивая возможность выбора подходящей правовой системы.

  1. Брак для мусульман: Для мусульманских пар брак заключается по шариату, который включает обязательные элементы, такие как махр и свидетели. Шариат также регулирует вопросы развода и опеки над детьми.
  2. Брак для немусульман: Немусульмане могут заключить брак как в консульстве своей страны, так и в судах Дубая. В 2021 году также была введена возможность заключения гражданского брака для немусульман, что обеспечивает больше свободы в выборе подходящей правовой системы.

Originally published 23 September 2024

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Find out more and explore further thought leadership around Family and Matrimonial
Authors
Person photo placeholder
Mohammed Mamedov
See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More