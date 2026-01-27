Взыскание долгов в 2026 году. Выбор производства.

Article Insights

GRATA International are most popular: within Real Estate and Construction topic(s)

in Europe

Сегодня эффективное управление дебиторской задолженностью становится ключевым фактором финансовой устойчивости любой компании. Однако, когда досудебная переписка и переговоры зашли «в тупик», единственным способом взыскания задолженности остается суд.

Традиционно выбор судебного производства, в порядке которого будет взыскиваться дебиторская задолженность, обусловлен целым рядом факторов, среди которых:

размер задолженности;

наличие/отсутствие спора о праве;

размер судебных расходов;

срочность получения судебного решения.

В связи с этим каждый раз при обращении в суд перед руководителем и юристами стоит задача проанализировать все выше перечисленные факторы и принять решение, в рамках какого судебного производства будет взыскана дебиторская задолженность.

Учитывая вступление в силу Кодекса гражданского судопроизводства Республики Беларусь (КГС), устоявшиеся подходы ко взысканию через суд дебиторской задолженности с 01.01.2026 нуждаются в кардинальном пересмотре. Данный документ объединил ранее действовавшие ГПК и ХПК и стал единым процессуальным документом для разрешения экономических (хозяйственных) и гражданских споров.

В 2026 году взыскание дебиторской задолженности согласно положениям КГС по‑прежнему может осуществляться в порядке искового и приказного производств.

Следует отметить, что порядок подачи исковых заявлений и их рассмотрения в рамках искового производства не претерпел существенных изменений в сравнении с ранее установленным в ХПК, за исключением некоторых нюансов, которые необходимо теперь учитывать:

- истец вправе изменить предмет или основания искового заявления, увеличить либо уменьшить размер исковых требований исключительно до окончания судебного исследования доказательств.

Подобное изменение позволит не допустить процессуальные злоупотребления сторон, выражающиеся в попытке затянуть процесс путем подачи «в последний момент» заявлений об изменении предмета или основания рассматриваемого иска.

- соединение в одном иске не связанных между собой требований к одному или нескольким ответчикам не будет основанием для возвращения истцу такого иска.

Полагаем, в таком случае суд, при необходимости, будет сам выделять из соединенных истцом исковых требований одно или несколько требований в отдельное производство.

- право суда, допускающего обеспечение иска, потребовать от истца предоставления обеспечения возможных для ответчика убытков.

В отличие от искового производства компаниям при обращении в суд для взыскания задолженности в порядке приказного производства необходимо будет учесть целый ряд нововведений.



В целом, в КГС сохранен подход, что требования о взыскании денежных средств относятся к категории дел, подлежащих рассмотрению в порядке приказного производства. Новеллой является снятие ограничения на рассмотрение в порядке приказного производства дела об исполнении обязательства, возникшего из договора уступки требования либо перевода долга. Следовательно, сейчас задолженность, образовавшаяся из отмеченных договоров, может быть взыскана в порядке приказного производства даже при отсутствии письменного признания должником своей задолженности.

Также КГС предусматривает несколько изменений в форме и содержании заявления, подаваемого в порядке приказного производства, а также в перечне приложений к такому заявлению, среди которых:

для инициирования приказного производства необходимо подать заявление о выдаче определения о судебном приказе вместо заявления о возбуждении приказного производства.

вместо заявления о возбуждении приказного производства. к заявлению необходимо приложить доказательства соблюдения досудебного порядка урегулирования спора, их отсутствие будет основанием для возврата заявления.

к заявлению больше не надо прилагать доказательства направления копии заявления и документов к нему в адрес должника.

Кроме того, в КГС существенно изменен порядок вынесения судом определения о судебном приказе:

суд больше не выносит определение о возбуждении приказного производства, а в 5-дневный срок после поступления заявления в суд сразу выносит определение о судебном приказе;

Справочно: по ХПК срок вынесения определения составлял 20 дней.

должнику в 3-дневный срок после вынесения определения о судебном приказе направляется его копия. При этом взыскателю копия определения не направляется;

определение о судебном приказе вступает в законную силу по истечении 10 дней после получения его копии должником, если не будет заявления об отмене определения;

единственным способом возражений должником против определения о судебном приказе является направление в суд заявления об отмене определения о судебном приказе.

Срок направления такого заявления – не позднее 10 дней после получения копии определения о судебном приказе.

по итогам рассмотрения заявления об отмене суд либо отменит определение о судебном приказе, либо оставит его в силе.

в случае, если должником не направлялось заявление об отмене определения о судебном приказе, оно вступит в силу по истечении 10 дней после получения его копии должником.

Справочно: по ХПК определение о судебном приказе вступало в законную силу с момента вынесения.

Таким образом, приказное производство продолжает оставаться «палочкой-выручалочкой» для взыскания дебиторской задолженности с белорусских должников при условии отсутствия спора о праве. Важным преимуществом новых правил приказного производства является сокращение срока выдачи определения о судебном приказе, что позволит еще оперативнее взыскивать задолженность.

Важными новеллами КГС также является установление возможности рассмотрения определенных категорий дел, в числе которых дела о взыскании денежных средств, в порядке двух новых видов производств – упрощенного и заочного.

Упрощенное производство по КГС

Согласно КГС в порядке упрощенного производства могут быть рассмотрены требования о взыскании денежных средств при условии, что размер требований не превышает 1000 б.в. для исков, предъявленных к юридическим лицам; 300 б.в. для исков, предъявленных к индивидуальным предпринимателям.

Исковое заявление и прилагаемые к нему документы подаются в соответствии с общими требованиями, предъявляемыми КГС к данному виду заявлений.

Суд самостоятельно в случае соответствия заявленных требований критериям упрощенного производства указывает в определении о возбуждении производства по делу о его рассмотрении в порядке упрощенного производства. Также суд в определении устанавливает срок, не превышающий 10 дней, для предоставления сторонами доказательств, возражений против иска (отзыва на исковое заявление) и письменных объяснений относительно предъявленных требований.

Дело в порядке упрощенного производства рассматриваются без проведения судебных заседаний и вызова сторон в течение 1 месяца после возбуждения производства по делу.

Также КГС предусмотрено, что дело, возбужденное в порядке упрощенного производства, должно быть рассмотрено в порядке обычного искового производства, если имеется одно из следующих обстоятельств:

истец и (или) ответчик возражают против рассмотрения дела в порядке упрощенного производства;

предъявлен встречный иск;

удовлетворено ходатайство о привлечении к участию в деле третьего лица;

возникла необходимость выяснения дополнительных обстоятельств путем допроса свидетелей или совершения других процессуальных действий и другие обстоятельства, препятствующие рассмотрению дела в порядке упрощенного производства.

Итогом рассмотрения дела в порядке упрощенного производства является вынесение судом решения без составления его мотивировочной части.

Таким образом, упрощенное производство – это возможность для организации в срок, не превышающий 1 месяц, взыскать задолженность, которая не может быть взыскана в порядке приказного производства или с помощью исполнительной надписи нотариуса (например, имеется спор о праве, отсутствуют оригиналы каких-то документов и иное).

Также преимуществом упрощенного производства является рассмотрение дела без проведения судебных заседаний, что позволяет существенно сократить судебные расходы, связанные со взысканием задолженности.

Заочное производство по КГС

Требование о взыскании денежных средств, вне зависимости от его размера может быть рассмотрено в порядке заочного производства при одновременном наличии следующих обстоятельств:

Ответчик, надлежащим образом извещенный о времени и месте судебного заседания, не явился в судебное заседание.

Ответчик не сообщил суду об уважительных причинах неявки и не просил рассмотреть дело в его отсутствие, или суд признает, что ответчик уклоняется от явки в суд или затягивает производство по делу.

Истец, явившийся в судебное заседание, выразил согласие на рассмотрение дела в порядке заочного производства.

При наличии указанных обстоятельств суд выносит определение о рассмотрении дела в порядке заочного производства.

По результатам рассмотрения дела в порядке заочного производства суд выносит решение, которое именуется заочным. Статус заочного решения предоставляет ответчику дополнительные гарантии защиты его прав. Так, ответчик вправе будет в течение 10 дней после получения им копии заочного решения подать в суд, вынесший такое решение, заявление об его отмене.

Суд отменит заочное решение при наличии в совокупности следующих обстоятельств:

Неявка ответчика в судебное заседание была вызвана уважительными причинами, о которых ответчик не имел возможности своевременно сообщить суду;

Ответчик представил доказательства, которые могут повлиять на содержание решения суда, либо заявил ходатайство об истребовании таких доказательств, если их представление для ответчика невозможно.

При отмене судом заочного решения суд возобновляет рассмотрение дела, которое далее будет рассматриваться по общим правилам искового производства. При этом в случае неявки ответчика при новом рассмотрении дела оно не может быть рассмотрено в порядке заочного производства.

Таким образом, заочное производство – это еще один путь достаточно быстро взыскания задолженности с должника, который придерживается тактики: «пропускаю все судебные заседания и не отвечаю на любые процессуальные документы истца». Однако, исходя из особенностей института заочного производства, его применение также может создать и дополнительные возможности для затягивания судебного процесса недобросовестным ответчиком. Так, недобросовестный ответчик может воспользоваться правом на подачу заявления об отмене заочного решения, что только отодвинет момент вступления заочного решения по сравнению с решениями, принятыми в рамках обычного искового производства, в силу.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.