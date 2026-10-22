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22 October 2026

Neues Transparenzregime für juristische Personen und zur Bekämpfung von Geldwäscherei

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Advestra's legal professionals, including Prof. Dr. Rashid Bahar, Dr. Sandro Fehlmann, and Dr. Fabian Loretan, provide insights on recent regulatory developments. The firm examines FINMA's consultation...
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Rashid Bahar,Sandro Fehlmann, and Fabian Loretan

Am 1. Oktober 2026 trat das Bundesgesetz über die Transparenz juristischer Personen und die Identifikation wirtschaftlich berechtigter Personen (TJPG) in Kraft. Das neue Gesetz führt unter anderem ein zentrales Bundesregister der wirtschaftlich berechtigten Personen ein und begründet neue Meldepflichten für juristische Personen, kontrollierende Anteilseigner und wirtschaftlich Berechtigte.

In diesem Insight geben wir einen Überblick über den neuen Rechtsrahmen und die wesentlichen Pflichten für juristische Personen und ihre Anteilseigner.

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