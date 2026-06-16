Sector Update: Derecho Digital Y TMT | Nº 4 - Mayo 2026

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Bienvenido al último número de nuestro update de derecho digital y TMT, donde encontrarás algunas de las principales novedades más destacadas del sector a nivel internacional, europeo y español. Junto a una breve narración de la novedad en cuestión, podrás encontrar, además, una sucinta valoración de su alcance legal. Esperamos que te sea de utilidad.
En este número:
- Modificaciones del Reglamento IA en el marco del paquete legislativo Ómnibus VII.
- Directrices del CEPD sobre el tratamiento de datos personales con fines de investigación científica.
- El Tribunal Supremo amplía el concepto de “tratamiento” de datos personales bajo el RGPD.
- El CEPD adopta una plantilla común para evaluaciones de impacto bajo el RGPD.
- El CEPD y el SEPD respaldan el European Biotech Act, pero exigen mayores garantías para datos de salud y genéticos.
- La Comisión adopta directrices para la clasificación de sistemas de IA de alto riesgo.
- Investigación de la AEPD frente a OpenAI.
Lee el update completo, aquí.
Otros enlaces de interés
- Nuevas Guías de la AESIA para cumplir con el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial
- Wrap up 2025 Derecho digital y TMT
- Alerta: Ómnibus y Paquete Digital UE: una mirada (algo más) sosegada
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