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16 June 2026

Sector Update: Derecho Digital Y TMT | Nº 4 - Mayo 2026

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Herbert Smith Freehills Kramer LLP

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Herbert Smith Freehills Kramer is a world-leading global law firm, where our ambition is to help you achieve your goals. Exceptional client service and the pursuit of excellence are at our core. We invest in and care about our client relationships, which is why so many are longstanding. We enjoy breaking new ground, as we have for over 170 years. As a fully integrated transatlantic and transpacific firm, we are where you need us to be. Our footprint is extensive and committed across the world’s largest markets, key financial centres and major growth hubs. At our best tackling complexity and navigating change, we work alongside you on demanding litigation, exacting regulatory work and complex public and private market transactions. We are recognised as leading in these areas. We are immersed in the sectors and challenges that impact you. We are recognised as standing apart in energy, infrastructure and resources. And we’re focused on areas of growth that affect every business across the world.
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Bienvenido al último número de nuestro update de derecho digital y TMT, donde encontrarás algunas de las principales novedades más destacadas del sector a nivel internacional, europeo y español.
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Bienvenido al último número de nuestro update de derecho digital y TMT, donde encontrarás algunas de las principales novedades más destacadas del sector a nivel internacional, europeo y español. Junto a una breve narración de la novedad en cuestión, podrás encontrar, además, una sucinta valoración de su alcance legal. Esperamos que te sea de utilidad. 

En este número:

  • Modificaciones del Reglamento IA en el marco del paquete legislativo Ómnibus VII.
  • Directrices del CEPD sobre el tratamiento de datos personales con fines de investigación científica.
  • El Tribunal Supremo amplía el concepto de “tratamiento” de datos personales bajo el RGPD.
  • El CEPD adopta una plantilla común para evaluaciones de impacto bajo el RGPD.
  • El CEPD y el SEPD respaldan el European Biotech Act, pero exigen mayores garantías para datos de salud y genéticos.
  • La Comisión adopta directrices para la clasificación de sistemas de IA de alto riesgo.
  • Investigación de la AEPD frente a OpenAI.

Lee el update completo, aquí.

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The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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