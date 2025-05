Datenschutzrecht in Malaysia: Updates für DACH-Unternehmen

Aqran Vijandran is a dynamic Malaysian law firm offering strategic advice across corporate law, cross-border transactions, dispute resolution, data protection, employment, ESG advisory, franchising, and infrastructure. Known for excellence, responsiveness, and tailored solutions, our multilingual team bridges local expertise with international standards, ensuring clients achieve their commercial objectives

Neues malaysisches Datenschutzrecht – Was Unternehmen aus dem DACH-Raum in Malaysia jetzt wissen müssen

Mit dem Inkrafttreten des Personal Data Protection (Amendment) Act 2024 hat Malaysia sein Datenschutzrecht grundlegend überarbeitet. Für Unternehmen aus dem DACH-Raum, die in Malaysia tätig sind oder dort personenbezogene Daten verarbeiten, ergeben sich daraus neue Compliance-Pflichten – aber auch Chancen zur Stärkung ihrer internen Datenschutzstrukturen.

In der Folge finden Sie eine Zusammenfassung eines Praxisaufsatzes zur Novelle des malaysischen Datenschutzrechts (PDPA), welchen unser DACH-Desk Leiter, Dr. Harald Sippel für dieFachzeitschrift Recht der Internationalen Wirtschaft (RIW) verfasst hat (Link zum Download am Ende), sowie unseren kostenlosen PDPA-Selbst-Checker.

Was hat sich geändert?

Erster Anhaltspunkt für Ihre Compliance

Sie sind unsicher, ob Ihr Unternehmen vom neuen PDPA betroffen ist – oder ob Ihre bestehenden Datenschutzmaßnahmen ausreichend sind? ➡️ Dann nutzen Sie unseren kostenlosen PDPA-Selbst-Checker speziell für Unternehmen aus dem DACH-Raum – aktuell optimiert für Desktop- und Laptop-Anwendungen:

Beantworten Sie wenige Fragen und wir senden Ihnen innerhalb von 48 Stunden (werktags) eine erste Einschätzung mit konkreten Handlungshinweisen.

Die Novelle bringt unter anderem folgende Neuerungen mit sich:

Pflicht zur Benennung eines Datenschutzbeauftragten (Data Protection Officer, DPO)

Jedes Unternehmen, das personenbezogene Daten verarbeitet und dabei gewisse Schwellen überschreitet, muss eine verantwortliche Person benennen.

72-Stunden-Meldepflicht bei Datenschutzverstößen

Datenpannen müssen innerhalb von 72 Stunden an das Department of Personal Data Protection (JPDP) gemeldet werden.

Stärkere Kontrolle über grenzüberschreitende Datenübermittlungen

Auch wenn Malaysia seit 2024 die Übertragung personenbezogener Daten in die EU erleichtert hat, ist der umgekehrte Weg (EU → Malaysia) weiterhin nur unter bestimmten Voraussetzungen DSGVO-konform.

Erweiterte Rechenschaftspflichten und Strafrahmen

Unternehmen müssen künftig detailliert nachweisen, wie sie Datenschutz umsetzen – und mit höheren Geldbußen rechnen, wenn sie dies nicht tun.

Empfehlungen für die Praxis

Unternehmen aus dem DACH-Raum in Malaysia sollten jetzt aktiv werden und:

Einen DPO benennen und schulen (soweit erforderlich) Ein Datenschutzmanagementsystem (DSMS) einführen oder aktualisieren Verarbeitungsverträge mit Dienstleistern rechtskonform gestalten Technische Abläufe für die 72-Stunden-Meldung einführen Awareness-Trainings für Mitarbeiter durchführen

Fazit

Malaysia orientiert sich mit der PDPA-Novelle stärker an internationalen Standards wie der DSGVO – deutsche Unternehmen profitieren von dieser Annäherung, müssen jedoch ihre internen Prozesse überprüfen und anpassen. Wer jetzt handelt, reduziert das Risiko regulatorischer Sanktionen und stärkt zugleich seine Reputation im asiatischen Markt.

Möchten Sie wissen, wie Ihre Organisation PDPA-konform wird?

Wir unterstützen Sie gerne bei der Analyse und Umsetzung. In einem ersten Schritt sollten Sie den kostenlosen PDPA-Selbst-Checker durchführen. Ihre Antworten helfen uns dabei, eine erste Analyse zu Ihrer Datenschutzsituation abzugeben.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.