Διαχείριση Περιουσίας Αποθανόντος Στην Κύπρο: Τι Πρέπει Να Γνωρίζετε

Ο θάνατος ενός συγγενικού προσώπου δημιουργεί, πέρα από τη συναισθηματική επιβάρυνση, μια σειρά από πρακτικά και νομικά ζητήματα. Τι γίνεται με τα ακίνητα του αποθανόντος; Τους τραπεζικούς του λογαρ

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Ο θάνατος ενός συγγενικού προσώπου δημιουργεί, πέρα από τη συναισθηματική επιβάρυνση, μια σειρά από πρακτικά και νομικά ζητήματα. Τι γίνεται με τα ακίνητα του αποθανόντος; Τους τραπεζικούς του λογαριασμούς; Τα χρέη του; Υπάρχει διαθήκη; Και ποιος έχει δικαίωμα να διαχειριστεί και τελικά να διανείμει την περιουσία;

Στην Κύπρο, η διαχείριση της περιουσίας αποθανόντος ρυθμίζεται κυρίως από τον περί Διαχείρισης Κληρονομιών Αποθανόντων Νόμο, Κεφ. 189.

Ακολουθούν ορισμένα από τα σημαντικότερα πράγματα που πρέπει να γνωρίζετε.

1. Η περιουσία πρέπει να τακτοποιηθεί νομικά μετά τον θάνατο

Με τον θάνατο ενός προσώπου, η περιουσία του περιέρχεται ως σύνολο στους κληρονόμους του, είτε βάσει του νόμου είτε βάσει διαθήκης.

Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι κάθε κληρονόμος μπορεί αυτομάτως να διαθέσει, να πωλήσει ή να μεταβιβάσει οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο του αποθανόντος.

Πρέπει να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία για την τακτοποίηση και, όπου απαιτείται, τη διαχείριση και τελική διανομή της κληρονομιαίας περιουσίας.

2. Πρώτα πρέπει να εξακριβωθεί εάν υπάρχει διαθήκη

Ένα από τα πρώτα ζητήματα που πρέπει να εξεταστούν είναι κατά πόσο ο αποθανών άφησε έγκυρη διαθήκη.

Εάν υπάρχει διαθήκη, πρέπει να εξεταστεί το περιεχόμενό της, ποιος έχει οριστεί ως εκτελεστής και ποιοι αναφέρονται ως κληρονόμοι ή κληροδόχοι.

Εάν δεν υπάρχει διαθήκη, η κληρονομιά διανέμεται σύμφωνα με τους κανόνες της εξ αδιαθέτου διαδοχής που προβλέπει η κυπριακή νομοθεσία.

3. Μπορεί να χρειαστεί διορισμός διαχειριστή της περιουσίας

Ανάλογα με τις περιστάσεις, μπορεί να υποβληθεί αίτηση στο αρμόδιο Επαρχιακό Δικαστήριο για τη χορήγηση εγγράφου διαχείρισης.

Ο διαχειριστής είναι το πρόσωπο στο οποίο το Δικαστήριο χορηγεί το σχετικό έγγραφο διαχείρισης και το οποίο αναλαμβάνει τη νόμιμη διαχείριση της κληρονομιαίας περιουσίας.

Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις ο διορισμός διαχειριστή είναι υποχρεωτικός από τον νόμο, όπως όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 26 του Κεφ. 189 αναφορικά με κληρονόμο που τελεί υπό ανικανότητα και την προβλεπόμενη αξία της περιουσίας.

4. Πρέπει να εντοπιστεί ολόκληρη η περιουσία του αποθανόντος

Η κληρονομιά δεν αποτελείται μόνο από το σπίτι στο οποίο διέμενε ο αποθανών.

Ανάλογα με την περίπτωση, μπορεί να περιλαμβάνει:

ακίνητη ιδιοκτησία,

τραπεζικούς λογαριασμούς και καταθέσεις,

μετοχές ή άλλες επενδύσεις,

συμμετοχές σε εταιρείες,

οχήματα,

απαιτήσεις έναντι τρίτων,

καθώς και άλλα κινητά ή ακίνητα περιουσιακά στοιχεία.

Η σωστή καταγραφή της περιουσίας αποτελεί βασικό στάδιο της διαδικασίας.

5. Πρέπει να εξεταστούν και τα χρέη του αποθανόντος

Η διαχείριση μιας κληρονομιάς δεν αφορά μόνο τα περιουσιακά στοιχεία.

Πρέπει επίσης να εξακριβωθούν οι υποχρεώσεις του αποθανόντος, όπως δάνεια, οφειλές ή άλλες νόμιμες απαιτήσεις τρίτων.

Ο διαχειριστής δεν μπορεί απλώς να μοιράσει την περιουσία στους κληρονόμους αγνοώντας τις νόμιμες υποχρεώσεις της κληρονομιάς.

6. Τι γίνεται με τα ακίνητα;

Η ακίνητη ιδιοκτησία του αποθανόντος πρέπει να εγγραφεί στα ονόματα των κληρονόμων ή κληροδόχων μέσω της προβλεπόμενης διαδικασίας στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.

Η εγγραφή μπορεί να γίνει σύμφωνα με το κληρονομικό μερίδιο του κάθε δικαιούχου, σύμφωνα με τη διαθήκη ή σύμφωνα με διανομή μεταξύ των κληρονόμων ή από τον διαχειριστή της περιουσίας.

Επομένως, το γεγονός ότι κάποιος είναι κληρονόμος δεν σημαίνει από μόνο του ότι το ακίνητο έχει ήδη εγγραφεί στο όνομά του.

7. Τι γίνεται με τους τραπεζικούς λογαριασμούς;

Η ύπαρξη χρημάτων σε τραπεζικό λογαριασμό του αποθανόντος δεν σημαίνει ότι οι συγγενείς μπορούν απλώς να τα αναλάβουν.

Η τράπεζα θα ζητήσει τα απαραίτητα έγγραφα και στοιχεία που αποδεικνύουν ποιος νομιμοποιείται να ενεργήσει σε σχέση με την περιουσία του αποθανόντος.

Οι απαιτήσεις μπορεί να διαφοροποιούνται ανάλογα με τα πραγματικά δεδομένα και τη μορφή του λογαριασμού.

8. Ο διαχειριστής έχει υποχρεώσεις – δεν γίνεται ιδιοκτήτης της περιουσίας

Ο διορισμός κάποιου ως διαχειριστή δεν σημαίνει ότι η περιουσία τού ανήκει.

Ο διαχειριστής ενεργεί για σκοπούς διαχείρισης της κληρονομιάς και έχει συγκεκριμένες υποχρεώσεις απέναντι στην περιουσία, στους κληρονόμους και στο Δικαστήριο.

Μεταξύ άλλων, ο Κεφ. 189 προβλέπει υποχρεώσεις σχετικά με την κατάθεση λογαριασμών της διαχείρισης στο Δικαστήριο.

9. Τι γίνεται εάν οι κληρονόμοι διαφωνούν;

Οι διαφωνίες μεταξύ κληρονόμων μπορούν να δυσκολέψουν σημαντικά τη διαχείριση μιας κληρονομιάς.

Μπορεί να υπάρξει διαφωνία ως προς τη διαθήκη, το ποιος πρέπει να διοριστεί διαχειριστής, την έκταση της περιουσίας, τη διάθεση συγκεκριμένου ακινήτου ή την τελική διανομή.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, τέτοιες διαφορές μπορεί να χρειαστεί να επιλυθούν από το Δικαστήριο.

10. Μην αφήνετε την περιουσία του αποθανόντος χωρίς τακτοποίηση

Ιδιαίτερα όταν υπάρχουν ακίνητα, τραπεζικές καταθέσεις, εταιρικές συμμετοχές ή περισσότεροι κληρονόμοι, η καθυστέρηση μπορεί να δημιουργήσει πρακτικές δυσκολίες και μελλοντικές διαφωνίες.

Η έγκαιρη εξακρίβωση της περιουσίας, της ύπαρξης ή μη διαθήκης, των δικαιούχων και της διαδικασίας που πρέπει να ακολουθηθεί μπορεί να διευκολύνει σημαντικά την ολοκλήρωση της κληρονομιάς.

Χρειάζεστε βοήθεια με τη διαχείριση περιουσίας αποθανόντος στην Κύπρο;

Εάν έχει αποβιώσει συγγενικό σας πρόσωπο και χρειάζεστε καθοδήγηση για τη διαχείριση της περιουσίας του, τη διαθήκη, τον διορισμό διαχειριστή, ακίνητη ιδιοκτησία, τραπεζικούς λογαριασμούς ή τη διανομή της κληρονομιάς, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Christos Paraskevas LLC για νομική συμβουλή και εκπροσώπηση.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.