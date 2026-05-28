Σημαντική Απόφαση Εφετείου Για Τη Διατροφή Ανηλίκων: 4 Βασικές Αρχές Που Πρέπει Να Γνωρίζετε

Το Εφετείο Κύπρου εξέδωσε στις 15 Μαΐου 2026 απόφαση (Έφεση Αρ.28/2025) που επιβεβαιώνει και διευκρινίζει σημαντικές αρχές αναφορικά με τη διατροφή ανήλικων τέκνων. Η απόφαση αφορά διαφορά μεταξύ διαδίκων που είχαν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης και απέκτησαν δύο θυγατέρες.

Τα Βασικά Στοιχεία της Υπόθεσης

Η μητέρα, δικηγόρος με δική της εταιρεία, ζητούσε διατροφή €1.200 μηνιαίως για τα δύο παιδιά, υποστηρίζοντας συνολικά έξοδα €2.846,66. Ο πατέρας, εργολάβος, ισχυριζόταν εισόδημα €880 μηνιαίως και προσέφερε €300. Το πρωτόδικο Δικαστήριο διέταξε €275 μηνιαίως ανά παιδί, απόφαση που εφεσιβλήθηκε.

Τα Κρίσιμα Ζητήματα που Αποφάνθηκε το Εφετείο

Κόστος Φροντίστριας/Νταντάς

Το Εφετείο επιβεβαίωσε ότι το κόστος οικιακής βοηθού/νταντάς αποτελεί δικαιολογημένο έξοδο διατροφής όταν:

Προϋπήρχε της διάστασης των διαδίκων.

Ο γονέας που έχει τη φύλαξη εργάζεται πολλές ώρες (όπως δικηγόρος με δική της εταιρεία).

Οι υπηρεσίες σχετίζονται με τη διαβίωση των ανηλίκων και τη διατήρηση του επιπέδου ζωής τους.

Ενοίκιο Κατοικίας - Η Αναλογία των Παιδιών

Σε μια από τις πιο σημαντικές κρίσεις της απόφασης, το Εφετείο επιβεβαίωσε ότι μέρος του ενοικίου συνιστά έξοδο των παιδιών. Συγκεκριμένα:

Το ενοίκιο που υπερβαίνει το κόστος μικρότερου χώρου όπου ο γονέας θα διέμενε μόνος, επιβαρύνει τα παιδιά (Απόφαση Λ.Λ. ν. Ι.S., Έφ. Δευτ. Οικ. Δικ. Αρ.37/2015, ημερ.4.9.2018 ).

). Στην υπόθεση αυτή, τα 2/3 του ενοικίου (€466,66 από €700) θεωρήθηκαν εύλογη αναλογία για δύο παιδιά.

Η αρχή αυτή βασίζεται στη διατήρηση του επιπέδου ζωής που τα παιδιά θα είχαν εάν οι γονείς συμβίωναν.

Αυτόματη Αύξηση 10% - Άρθρο 38(2) του Ν.216/90

Το Εφετείο διευκρίνισε σημαντικό ζήτημα:

Η αυτόματη αύξηση της διατροφής κατά 10% ανά 24 μήνες εφαρμόζεται ακόμα και σε αναδρομικά διατάγματα.

Το Δικαστήριο δεν υποχρεούται να κάνει ειδική μνεία για την αύξηση - αυτή πηγάζει απευθείας από τον Νόμο.

Η καθυστέρηση επίλυσης της διαφοράς δεν αποστερεί τον δικαιούχο από νόμιμα δικαιώματα.

Επίδομα Μονογονιού

Το Εφετείο επιβεβαίωσε τη νομολογιακή αρχή ότι:

Το επίδομα μονογονιού πιστώνεται στα εισοδήματα του γονέα που το λαμβάνει (Απόφαση Μάρκου ν. Μάρκου, Έφεση Αρ.22/19, ημερ.24.6.21 ).

(Απόφαση ). Δεν αφαιρείται από τα έξοδα των παιδιών.

Στη συγκεκριμένη υπόθεση, το επίδομα €376 μηνιαίως που έλαβε η μητέρα για έξι μήνες (Οκτώβριος 2022 - Μάρτιος 2023) προσμετρήθηκε στα εισοδήματα της, μειώνοντας αναλογικά τη διατροφή σε €251 ανά παιδί για εκείνη την περίοδο.

Καταληκτικό σχόλιο

Η απόφαση υπογραμμίζει τη δέσμευση των Δικαστηρίων να διατηρήσουν το επίπεδο ζωής των ανηλίκων μετά τη διάσταση των γονέων τους, λαμβάνοντας υπόψη τις πραγματικές συνθήκες διαβίωσης και τις οικονομικές δυνατότητες αμφοτέρων των γονέων.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.