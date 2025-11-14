Απόφαση Εφετείου: Ποινική Υπόθεση Εναντίον Ενοικιαστή Του Οποίου Η Ενοικίαση Είχε Τερματιστεί Και Συνέχισε Να Παραμένει Στο Επίδικο Ακίνητο

Το Εφετείο ανάτρεψε την πρωτόδικη απόφαση του Επαρχιακού Δικαστηρίου με την οποία αθώωσε τον Εφεσ

Ο Γιώργος Ιωάννου και ο Αλεξ Θέμης εκπροσώπησαν τους ιδιοκτήτες στην πιο κάτω υπόθεση, η οποία προσέλκυσε δημόσιο ενδιαφέρον.

Το Εφετείο ανάτρεψε την πρωτόδικη απόφαση του Επαρχιακού Δικαστηρίου με την οποία αθώωσε τον Εφεσίβλητο από την κατηγορία για κατοχή γης εγγεγραμμένης επ' ονόματι άλλου προσώπου χωρίς τη συναίνεση του, κατά παράβαση του Άρθρου 281(1)(α) του Ποινικού Κώδικα, Κεφ. 154, καταλήγοντας ότι εφόσον ο Εφεσίβλητος απέκτησε κατοχή του ακινήτου δυνάμει ενοικιαστηρίου εγγράφου, δεν βρέθηκε αυθαίρετα να το κατέχει αλλά ούτε και ο τερματισμός της συμφωνίας οδηγεί στο ότι η συναίνεση άρθηκε από τον ιδιοκτήτη.

Ειδικότερα, το Εφετείο αποφάσισε ότι δεν μπορεί να εξεταστεί στο πλαίσιο κατηγορίας βάσει του Άρθρου 281(1) του Ποινικού Κώδικα το κατά πόσο η συμφωνία ενοικίασης τερματίστηκε παράνομα - τέτοια παρανομία ενδεχομένως να έχει σημασία στο πλαίσιο αστικής διαδικασίας για αποζημιώσεις. Το Εφετείο (Ποινική Δικαιοδοσία) ανέτρεψε την απόφαση του Πρωτόδικου Δικαστηρίου και αποφάσισε ότι από την ημερομηνία που ο Εφεσίβλητος αρνήθηκε να παραδώσει κατοχή του ακινήτου παρά το ότι η συμφωνία είχε ρητά τερματιστεί, νοείται ότι κατείχε το ακίνητο χωρίς τη συναίνεση του εγγεγραμμένου ιδιοκτήτη του, ήτοι της Εφεσείουσας.

Σημασία της Απόφασης Εφετείου:

Η ανωτέρω απόφαση θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για τα δεδομένα που ισχύουν στην Κύπρο όσον αφορά τους ενοικιαστές που παραμένουν σε ενοικιαζόμενα ακίνητα μετά τον τερματισμό της ενοικίασης τους από τον ιδιοκτήτη.

Πρώτον, ξεκαθαρίζει το νομικό καθεστώς των προσώπων αυτών, επιβεβαιώνοντας ότι κατακρατούν παράνομα το ακίνητο του ιδιοκτήτη διαπράττοντας καθ' αυτόν το τρόπο ποινικό αδίκημα.

Δεύτερον, ξεκαθαρίζει μια προβληματική κατάσταση όπου ορισμένοι ενοικιαστές οι οποίοι εκμεταλλεύονται τον χρόνο που απαιτείται για την έκδοση δικαστικής απόφασης έξωσης από αστικό δικαστήριο, παραμένουν στο ακίνητο επί μακρόν, συχνά ακόμα και χωρίς να καταβάλλουν ενοίκιο, και καταχρώμενοι την ενδεδειγμένη δικαστική διαδικασία, ότι δύναται να καταδικαστούν και να τιμωρηθούν από Ποινικό Δικαστήριο.

Η πιο πάνω υπόθεση έτυχε χειρισμού από τους δικηγόρους Άλεξ Θέμης και Γιώργο Ιωάννου.

