Tax Payments - Temporary Tax 2024 And Final Tax 2023

We remind our clients of the upcoming deadlines for the payment of taxes:



Payment of the first instalment of temporary tax for the tax year 2024 for individuals and legal entities

The first instalment of temporary tax for the tax year 2024 is due by 31 July 2024, and the second instalment by 31 December 2024. The temporary tax declaration can be revised by 31 December 2024.

Payment of the first instalment of temporary tax for the tax year 2024 by 31 August 2024, is not subject to interest and penalties. Overdue payment of the 1st instalment of temporary tax for the tax year 2024 will be subject to interest and monetary penalties on the outstanding tax. The annual interest is calculated based on the completed months for which the payment of tax is overdue.

We note that as of 1.1.2024 the Single Public Default Rate is 5%.





Payment of final tax for the tax year 2023 for legal entities and individuals (with accounts)

Payment of the final tax (self-assessment) for the tax year 2023 is due on 1 August 2024 (payment until 31 August 2024 is not subject to interest and penalties).



Individual's tax return (TD1) for the tax year 2023 and payment of due tax

Based on a Decree issued by the Council of Ministers, Employees, Pensioners and Self – Employed individuals (except self-employed with accounts) have an obligation to file TD1 for the tax year 2023 if their annual gross income for the tax year 2023 exceeds the amount of €19.500.

An extension has been granted for the submission of TD1 and payment of the due tax for the tax year 2023 until 31 October 2024.

Payment of taxes can only be made electronically via the Tax Portal at https://taxportal.mof.gov.cy/ .

Πληρωμή Προσωρινής φορολογίας 2024 και Τελικής φορολογίας 2023

Φορολογική Ενημέρωση - Ιούλιος 2024



Υπενθυμίζουμε τους πελάτες μας για τις ακόλουθες προθεσμίες για καταβολή φόρων:



Πληρωμή πρώτης δόσης προσωρινής φορολογίας για το φορολογικό έτος 2024 για φυσικά και νομικά πρόσωπα

Η πρώτη δόση προσωρινής φορολογίας για το φορολογικό έτος 2024 είναι πληρωτέα μέχρι την 31η Ιουλίου 2024 και η δεύτερη δόση προσωρινής φορολογίας μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2024. Αναθεώρηση της προσωρινής φορολογίας για το φορολογικό έτος 2024 μπορεί να γίνει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2024.

Πληρωμή της πρώτης δόσης προσωρινής φορολογίας για το φορολογικό έτος 2024 μέχρι την 31η Αυγούστου 2024, δεν φέρει τόκο και χρηματικές επιβαρύνσεις. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης πληρωμής της 1ης δόσης προσωρινής φορολογίας για το φορολογικό έτος 2024, θα προκύπτει τόκος και χρηματικές επιβαρύνσεις επί του οφειλόμενου φόρου. Ο ετήσιος τόκος υπολογίζεται με βάση τους συμπληρωμένους μήνες για τους οποίους καθυστερεί η καταβολή φόρου.

Αναφέρουμε επίσης ότι το Ενιαίο Δημόσιο Επιτόκιο Υπερημερίας από 1.1.2024 είναι 5%.



Πληρωμή τελικής φορολογίας για το φορολογικό έτος 2023 για νομικά πρόσωπα και φυσικά πρόσωπα (με λογαριασμούς)

Η τελική φορολογία (αυτοφορολογία) για το φορολογικό έτος 2023 είναι πληρωτέα την 1η Αυγούστου 2024 (πληρωμή μέχρι την 31η Αυγούστου 2024 δεν φέρει τόκο και χρηματικές επιβαρύνσεις).





Δήλωση Εισοδήματος Ατόμου (ΤΦ1) για το φορολογικό έτος 2023 και πληρωμή του οφειλόμενου φόρου

Με βάση Διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου υποχρέωση υποβολής ΤΦ1 για το φορολογικό έτος 2023 έχουν Μισθωτοί, Συνταξιούχοι και Αυτοεργοδοτούμενοι (εκτός αυτοεργοδοτούμενου με λογαριασμούς), των οποίων το μεικτό ολικό εισόδημα για το φορολογικό έτος 2023 υπερβαίνει το ποσό των €19.500.

Έχει δοθεί παράταση στην υποβολή της ΤΦ1 και καταβολή του οφειλόμενου φόρου για το έτος 2023 μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2024.

Πληρωμές Φόρων και Εισφορών γίνονται ηλεκτρονικά μέσω της Φορολογικής Πύλης στο https://taxportal.mof.gov.cy/ .

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.