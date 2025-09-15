Σοβαρές Επιφυλάξεις Του Υπουργείου Εσωτερικών Για Χαλαρώσεις Στην Αδειοδότηση Φωτοβολταϊκών

Το ζήτημα των αδειοδοτήσεων για φωτοβολταϊκά και συστήματα αποθήκευσης ενέργειας βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο , με το Υπουργείο Εσωτερικών να εκφράζει σοβαρές επιφυλάξεις απέναντι σε προτάσεις νόμου που προωθούν την αυτόματη έκδοση οικοδομικών και πολεοδομικών αδειών.

Οι προτάσεις

Οι νέες νομοθετικές εισηγήσεις επιδιώκουν να επιταχύνουν τις διαδικασίες εγκατάστασης ενεργειακών υποδομών, μέσω της αυτόματης αδειοδότησης. Το σκεπτικό πίσω απ'τις προτάσεις είναι η μείωση της γραφειοκρατίας και η ενίσχυση της πράσινης μετάβασης.

Οι υποστηρικτές των προτάσεων

Οι βασικοί υποστηρικτές των χαλαρώσεων φαίνεται να είναι κυρίως βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας καθώς και εταιρείες και επενδυτές στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Και οι δύο πλευρές θεωρούν ότι οι απλοποιήσεις είναι απαραίτητες, προκειμένου να προχωρήσουν έργα που σήμερα παραμένουν «παγωμένα» λόγω της υπερβολικής γραφειοκρατίας.

Τα επιχειρήματα των υποστηρικτών των προτάσεων συμπεριλαμβάνουν:

Μείωση γραφειοκρατίας και ταχύτερη ανάπτυξη ενεργειακών έργων.

Ευθυγράμμιση με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και τους στόχους για αύξηση του ποσοστού ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα.

Ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της Κύπρου, ώστε να μειωθεί η εξάρτηση από εισαγόμενα καύσιμα.

Προσέλκυση επενδύσεων και τόνωση της οικονομίας μέσω πράσινων έργων.

Οι ανησυχίες της Κυβέρνησης

Παρά τη θετική στάση προς την απλοποίηση, το Υπουργείο Εσωτερικών τονίζει την ανάγκη για, ξεκάθαρο και αυστηρό πλαίσιο, καθορισμένα κριτήρια χωροθέτησης, έλεγχο ιδιοκτησιακών θεμάτων, πρόνοιες ασφάλειας και προστασίας από πυρκαγιές. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία και το Τμήμα Περιβάλλοντος συμμερίζονται αυτές τις επιφυλάξεις, ζητώντας όρους που θα διασφαλίζουν την ασφάλεια και τη βιωσιμότητα των έργων. Η σημερινή εξαγγελία της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για την ίδρυση μιας νέας ευρωπαϊκής βάσης πυρόσβεσης στην Κύπρο, η οποία θα λειτουργεί ως κόμβος άμεσης επέμβασης και στήριξης τόσο για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και για γειτονικές περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου, αποτελεί σημαντική εξέλιξη για τις πράσινες αναπτύξεις στο νησί.

Το επόμενο βήμα

Το Υπουργείο επεξεργάζεται διάταγμα, το οποίο αναμένεται να δημοσιευθεί εντός Σεπτεμβρίου. Στόχος του είναι να καθορίσει σαφείς τεχνικές και λειτουργικές παραμέτρους: αποστάσεις ασφαλείας, αντιπυρικές ζώνες, μέτρα πυρόσβεσης και αποκλίσεις από υφιστάμενες διαδικασίες όπου αυτό είναι απαραίτητο. Η δυνατότητα άμεσης έκδοσης τέτοιων Διαταγμάτων από τον Υπουργό θεωρείται κρίσιμη για την ευελιξία του πλαισίου.

Συμπέρασμα

Η Κύπρος επιδιώκει την επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης, ωστόσο η κυβέρνηση τονίζει ότι η ασφάλεια, η σωστή χωροθέτηση και η νομική σαφήνεια πρέπει να παραμείνουν αδιαπραγμάτευτες παράμετροι. Στόχος είναι η διαμόρφωση ενός ισορροπημένου πλαισίου που θα συνδυάζει την απλοποίηση των διαδικασιών με σαφείς δικλίδες προστασίας. Παράλληλα, είναι σημαντικό το ζήτημα αυτό να αντιμετωπιστεί με υπευθυνότητα και να μην υποβαθμιστεί σε εργαλείο πολιτικής εκμετάλλευσης ενόψει εκλογικών διαδικασιών.

