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Results of Q2 2026

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RICS Cyprus Property Price Index with KPMG in Cyprus announces results of 2026Q2

KPMG in Cyprus announces that the “RICS Cyprus Property Price Index with KPMG in Cyprus” has been issued for the second quarter of 2026.

On behalf of KPMG in Cyprus, Christophoros Anayiotos, Board Member and Head of the Real Estate Industry Group, stated:

“During the second quarter of 2026, the Cyprus’ property market continued to demonstrate resilience, with positive price movements recorded across most districts and asset categories. Apartments remained the strongest-performing asset class, showing growth across all major districts, with Larnaca leading the market. Housing values also recorded positive gains, particularly in Larnaca and Paphos, reflecting continued demand in the residential sector.

Offices registered moderate increases, with the strongest growth observed in Larnaca, while Warehouses continued their positive course, supported by notable gains in Larnaca and Paphos. Retail properties remained the weakest-performing asset class, recording only modest growth in most districts and a slight decline in Famagusta, indicating that demand in this segment continues to lag behind other sectors.

Rental values maintained their upward trend, with Apartments posting the strongest annual increases, followed by Holiday assets and Houses. The holiday property sector continued to perform positively, with Holiday Apartments outperforming Holiday Houses, highlighting the ongoing strength of Cyprus’ tourism market.

Overall, the second quarter reflects a stable and healthy market environment, underpinned by sustained demand for residential and holiday assets, while commercial properties continue to show selective growth, albeit Retail which remains the least favoured asset class”.

On behalf of RICS, Simon Rubinsohn, RICS Chief Economist, commented:

“The Cypriot economy continues to demonstrate considerable resilience in the face of the ongoing geopolitical challenges. The latest results from the RICS Cyprus Property Price Index with KPMG in Cyprus demonstrate this clearly with concerns about the impact on the tourist industry in particular failing to be realised as holiday related assets continue to move upwards in pricing. Another indication that the commercial real estate sector is holding up is provided by the RICS Cyprus Commercial Property Monitor which shows a modest improvement in sentiment in recent months and overseas investment enquiries picking up after a softer first quarter”.

The publications can be found on the RICS website.

Αποτελέσματα Δείκτη Αξιών Ακινήτων “RICS Cyprus Property Price Index with KPMG in Cyprus” για το 2o τρίμηνο του 2026



Η KPMG Κύπρου ανακοινώνει ότι έχουν δημοσιευθεί τα αποτελέσματα του Δείκτη Αξιών Ακινήτων “RICS Cyprus Property Price Index with KPMG in Cyprus” για το δεύτερο τρίμηνο του 2026.

Εκ μέρους της KPMG Κύπρου, ο Χριστόφορος Αναγιωτός, Διοικητικός Σύμβουλος και Επικεφαλής του Τομέα Ακινήτων και Ανάπτυξης Γης, δήλωσε:

«Κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026, η αγορά ακινήτων στην Κύπρο συνέχισε να επιδεικνύει ανθεκτικότητα, με θετικές μεταβολές στις αξίες να καταγράφονται στις περισσότερες επαρχίες και κατηγορίες ακινήτων. Τα Διαμερίσματα παρέμειναν η κατηγορία με την ισχυρότερη απόδοση, παρουσιάζοντας ανάπτυξη σε όλες τις επαρχίες, με τη Λάρνακα να ηγείται της αγοράς. Οι Κατοικίες κατέγραψαν επίσης θετικές αυξήσεις, ιδιαίτερα στη Λάρνακα και την Πάφο, γεγονός που αντανακλά τη συνεχιζόμενη ζήτηση στον οικιστικό τομέα.

Τα Γραφεία σημείωσαν μέτριες αυξήσεις, με τη μεγαλύτερη άνοδο να παρατηρείται στη Λάρνακα, ενώ οι Αποθήκες συνέχισαν τη θετική τους πορεία, με αυξήσεις στη Λάρνακα και την Πάφο. Τα Καταστήματα παρέμειναν η κατηγορία με τη μικρότερη ζήτηση, καταγράφοντας μόνο περιορισμένη κίνηση στις περισσότερες επαρχίες και αρνητική μείωση στην Αμμόχωστο, γεγονός που υποδηλώνει ότι η ζήτηση στον συγκεκριμένο τομέα εξακολουθεί να υστερεί σε σύγκριση με τις υπόλοιπες κατηγορίες ακινήτων.

Οι αξίες των ενοικίων διατήρησαν την ανοδική τους πορεία, με τα Διαμερίσματα να καταγράφουν τις μεγαλύτερες ετήσιες αυξήσεις, ενώ ακολούθησαν τα παραθεριστικά ακίνητα και οι Κατοικίες. Ο τομέας των παραθεριστικών ακινήτων συνέχισε να παρουσιάζει θετική εικόνα, με τα Παραθεριστικά Διαμερίσματα να υπερτερούν σε σχέση με τις Παραθεριστικές Κατοικίες, αναδεικνύοντας τη συνεχιζόμενη δυναμική της τουριστικής αγοράς.

Συνολικά, το δεύτερο τρίμηνο αποτυπώνει ένα σταθερή και υγιή αγορά, η οποία στηρίζεται στη συνεχόμενη ζήτηση για οικιστικά και παραθεριστικά ακίνητα, ενώ τα εμπορικά ακίνητα εξακολουθούν να παρουσιάζουν περιορισμένη αλλά σταθερή άνοδο, με εξαίρεση τα Καταστήματα, τα οποία παραμένουν η κατηγορία ακινήτων σε λιγότερη προτίμηση επένδυσης».

Εκ μέρους του RICS, ο Simon Rubinsohn, RICS Chief Economist, σχολίασε:

«Η κυπριακή οικονομία συνεχίζει να επιδεικνύει σημαντική ανθεκτικότητα απέναντι στις συνεχιζόμενες γεωπολιτικές προκλήσεις. Τα τελευταία αποτελέσματα του Δείκτη Τιμών Ακινήτων RICS Κύπρου σε συνεργασία με την KPMG στην Κύπρο το αποδεικνύουν ξεκάθαρα, καθώς οι ανησυχίες σχετικά με τις επιπτώσεις, ειδικότερα στον τουρισμό δεν επαληθεύτηκαν, με τα τουριστικά ακίνητα να συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία. Μια επιπλέον ένδειξη για την ανθεκτικότητα του τομέα των ακινήτων προβάλλεται από το RICS Cyprus Commercial Property Monitor, το οποίο δείχνει μια ήπια βελτίωση τους τελευταίους μήνες και άνοδο στο επενδυτικό ενδιαφέρον από το εξωτερικό μετά από ένα πιο αδύναμο πρώτο τρίμηνο».

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τη σελίδα του RICS https://www.rics.org/news-insights/market-surveys/cyprus-property-price-index.

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