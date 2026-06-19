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Τροποποιήσεις στον Περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμο

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Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2026 (Ν. 76(Ι)/2026)...