Τροποποιήσεις στον Περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμο

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- Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2026 (Ν. 76(Ι)/2026) εισήγαγε σημαντικές τροποποιήσεις στη διαδικασία πλειστηριασμού ενυπόθηκων ακινήτων, ενισχύοντας τα δικαιώματα των οφειλετών. Συγκεκριμένα, επεκτείνεται η προθεσμία εντός της οποίας οι επιλέξιμοι οφειλέτες μπορούν να υποβάλουν παράπονο στον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο για επιβεβαίωση του απαιτούμενου ενυπόθηκου χρέους από είκοσι μία (21) σε τριάντα (30) ημέρες. Επιπλέον, το δικαίωμα υποβολής παραπόνου, το οποίο προηγουμένως ίσχυε μόνο κατά την παραλαβή ειδοποίησης Τύπου «ΙΑ», πλέον επεκτείνεται και στην ειδοποίηση Τύπου «Ι». Οι αναθεωρημένες ειδοποιήσεις Τύποι «Ι» και «ΙΑ» ενημερώνουν τώρα ρητά τους οφειλέτες αναφορικά με το δικαίωμά τους να υποβάλουν παράπονο στον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο εντός τριάντα (30) ημερών.
- Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2026 (Ν. 101(Ι)/2026) εισήγαγε περαιτέρω τροποποίηση στη διαδικασία πλειστηριασμού ενυπόθηκων ακινήτων. Συγκεκριμένα, καταργείται η δυνατότητα διενέργειας πλειστηριασμού χωρίς επιφυλασσόμενη τιμή και πλέον όλοι οι πλειστηριασμοί ενυπόθηκων ακινήτων πρέπει να διεξάγονται με επιφυλασσόμενη τιμή όχι μικρότερη του πενήντα τοις εκατό (50%) της αγοραίας αξίας του ενυπόθηκου ακινήτου.
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