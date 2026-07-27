Οι Τροποποιήσεις Του Ν. 87(Ι)/2026 Και Η Ενίσχυση Του Πλαισίου Εξώδικης Επίλυσης Χρηματοοικονομικών Διαφορών

Την 1η Ιουνίου 2026 τέθηκαν σε ισχύ οι τροποποιήσεις του Νόμου 87(Ι)/2026 του περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως Νόμου.

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Την 1η Ιουνίου 2026 τέθηκαν σε ισχύ οι τροποποιήσεις του Νόμου 87(Ι)/2026 του περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως Νόμου.

Η μεταρρύθμιση αποσκοπεί στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του μηχανισμού εξώδικης επίλυσης χρηματοοικονομικών διαφορών, στην ταχύτερη επίλυση των διαφορών μεταξύ καταναλωτών και χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων και στην ενίσχυση της προστασίας των δανειοληπτών, χωρίς να περιορίζεται το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα πρόσβασης στη δικαιοσύνη.

Μία από τις σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις που εισάγει ο Ν. 87(Ι)/2026 είναι η καθιέρωση της δεσμευτικότητας των αποφάσεων του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου για χρηματικές αποζημιώσεις έως του ποσού των €20.000. Η μεταρρύθμιση αυτή ενισχύει ουσιαστικά τον θεσμό της εξώδικης επίλυσης διαφορών, περιορίζοντας την ανάγκη προσφυγής σε χρονοβόρες δικαστικές διαδικασίες.

Παράλληλα, διασφαλίζεται το δικαίωμα των μερών να επιλύουν τις χρηματοοικονομικές διαφορές τους εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, ενισχύοντας την ταχεία και αποτελεσματική απονομή δικαιοσύνης στον τομέα των χρηματοοικονομικών διαφορών.

Παρά τη δεσμευτικότητα των αποφάσεων του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου, ο νόμος διαφυλάσσει το δικαίωμα των ενδιαφερομένων να ζητήσουν δικαστικό έλεγχο της απόφασης. Ειδικότερα κάθε μέρος που διαφωνεί με την απόφαση έχει την δυνατότητα εντός 30 ημερών, να καταχωρίσει αίτηση ενώπιον του αρμόδιου Επαρχιακού Δικαστηρίου. Με την καταχώριση της προσφυγής, η εκτέλεση της απόφασης του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου αναστέλλεται μέχρι την έκδοση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης. Σημειώνεται ότι η προσφυγή δεν ακυρώνει ούτε εξαφανίζει την απόφαση του Επιτρόπου· αναστέλλει μόνο τη δεσμευτικότητα και την εκτελεστότητα της μέχρι την οριστική κρίση του Δικαστηρίου.

Εφόσον δεν ασκηθεί προσφυγή εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας ή τα μέρη αποδεχθούν την απόφαση, αυτή καθίσταται οριστικά δεσμευτική και πρέπει να εκτελεστεί εντός 30 ημερών από την εκπνοή της προθεσμίας για την καταχώριση προσφυγής.

Σε περίπτωση που η χρηματοοικονομική επιχείρηση παραλείπει ή αρνείται να συμμορφωθεί με δεσμευτική απόφαση, ο χρηματοοικονομικός επίτροπος έχει την δυνατότητα να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο.

Παράλληλα ό Χρηματοοικονομικός επίτροπος ή το μέρος υπέρ του οποίου εκδόθηκε η απόφαση μπορεί να αποταθεί στο αρμόδιο Επαρχιακό Δικαστήριο ζητώντας διάταγμα συμμόρφωσης.

Ακόμη μια σημαντική τροποποίηση που επέφερε ο Ν. 87(Ι)/2026 αφορά τον καθορισμό της έννοιας του επιλέξιμου οφειλέτη και την ενίσχυση των διαδικαστικών εγγυήσεων που τον προστατεύουν κατά τη διαδικασία εκποίησης ενυπόθηκου ακινήτου.

Ως επιλέξιμος οφειλέτης νοείται, μεταξύ άλλων, το πρόσωπο στο οποίο έχει επιδοθεί Ειδοποίηση Τύπου Ι ή Τύπου ΙΑ και το οποίο υποβάλλει παράπονο στον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο εντός της νόμιμης προθεσμίας. Ιδιαίτερη σημασίας στην εν λόγω τροποποίηση είναι το γεγονός ότι σχετικό δικαίωμα μπορεί να ασκηθεί μόνο μία φορά για κάθε διαδικασία εκποίησης, επιτυγχάνοντας έτσι ισορροπία μεταξύ της αποτελεσματικής προστασίας του οφειλέτη και της ανάγκης ασφάλειας δικαίου και οριστικότητας των διαδικασιών.

Σημαντική είναι επίσης η επέκταση της προθεσμίας υποβολής παραπόνου από 21 σε 30 ημέρες από την επίδοση της σχετικής ειδοποίησης.

Η νομοθετική αυτή επιλογή αποτυπώνει τη βούληση του νομοθέτη να διασφαλίσει ότι η πρόσβαση του οφειλέτη στον μηχανισμό εξώδικης επίλυσης διαφορών είναι πραγματική και ουσιαστική.

Το γεγονός δε ότι το παράπονο μπορεί να υποβληθεί μόνο μία φορά αποτρέπει την καταχρηστική άσκηση του δικαιώματος και διασφαλίζει την αποτελεσματική και ταχεία ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Ο Ν. 87(Ι)/2026 εισάγει επίσης νέα διαδικασία στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος καθορίζει το ύψος της οφειλής. Εφόσον η απόφαση γίνει αποδεκτή από τα μέρη, παρέχεται προθεσμία 30 ημερών για την επίτευξη συμφωνίας αναδιάρθρωσης ή εξόφλησης της οφειλής. Σε περίπτωση μη επίτευξης συμφωνίας, αναστέλλεται 60 ημέρες η διαδικασία εκποίησης, προκειμένου ο επιλέξιμος οφειλέτης να έχει τη δυνατότητα να αποταθεί σε αδειοδοτημένο σύμβουλο αφερεγγυότητας και να εξετάσει τις διαθέσιμες διαδικασίες αφερεγγυότητας. Η ρύθμιση αυτή ενισχύει τις προοπτικές εξεύρεσης βιώσιμης λύσης πριν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκποίησης του ενυπόθηκου ακινήτου. Οι νέες αυτές ρυθμίσεις παρέχουν στον οφειλέτη ουσιαστική δυνατότητα να ακουστεί και να προβάλει τις θέσεις του πριν από τη λήψη μέτρων.

Συνολικά, οι τροποποιήσεις που εισήγαγε ο Ν. 87(Ι)/2026 αποτελούν σημαντικό βήμα εκσυγχρονισμού του πλαισίου εξώδικης επίλυσης χρηματοοικονομικών διαφορών στην Κυπριακή Δημοκρατία. Ενισχύουν την δεσμευτικότητα των αποφάσεων του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου, διατηρούν αποτελεσματικό δικαστικό έλεγχο, ενδυναμώνουν την προστασία των επιλέξιμων οφειλετών και διευρύνουν τις διαδικαστικές εγγυήσεις. Παράλληλα συμβάλλουν στη δημιουργία ενός περισσότερο αποτελεσματικού, λειτουργικού και σύγχρονου συστήματος επίλυσης διαφορών.

Το νέο αυτό νομοθετικό πλαίσιο ενισχύει την εμπιστοσύνη των πολιτών στον θεσμό της εξώδικης επίλυσης διαφορών, προάγει την ασφάλεια δικαίου και εξασφαλίζει καλύτερη ισορροπία μεταξύ της προστασίας των καταναλωτών και της εύρυθμης λειτουργίας των χρηματοοικονομικών οργανισμών.

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