Ποινικό αδίκημα η παραμονή ενοικιαστή μετά τον τερματισμό της μίσθωσης – Νέο μέτρο προστασίας του ιδιοκτήτη

Σημαντική απόφαση εξέδωσε το Εφετείο της Κύπρου (Ποινική Δικαιοδοσία) σε υπόθεση που αφορούσε ενοικιαστή ο οποίος παρέμεινε σε ακίνητο μετά τον τερματισμό της συμφωνίας μίσθωσης από τον ιδιοκτήτη.

Το Δικαστήριο έκρινε ότι η παραμονή ενοικιαστή στο ακίνητο μετά τον τερματισμό της μίσθωσης συνιστά παράνομη κατοχή χωρίς συναίνεση του εγγεγραμμένου ιδιοκτήτη και δύναται να υπαχθεί στο άρθρο 281(1)(α) του Ποινικού Κώδικα.

Κανονιστικό πλαίσιο:

Το άρθρο 281 καθιερώνει το αδίκημα της παράνομης κατοχής, χρήσης ή εκμετάλλευσης γης που είναι καταχωρισμένη στο όνομα άλλου χωρίς τη συγκατάθεση του εγγεγραμμένου ιδιοκτήτη ή άλλου νομίμως εξουσιοδοτημένου προσώπου.

Το αδίκημα τιμωρείται με «φυλάκιση έξι μηνών ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τετρακόσιες πενήντα λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές».

Η νομολογία των Κυπριακών Δικαστηρίων έχει υπογραμμίσει ότι πρέπει να πληρούνται όλα τα συστατικά στοιχεία του αδικήματος: (α) Η καλλιέργεια ή κατοχή ή νομή ή χρήση γης, (β) Η οποία είναι εγγεγραμμένη στο όνομα άλλου, (γ) Χωρίς τη συναίνεση του εγγεγραμμένου κυρίου.

Τι αποφάσισε το Εφετείο:

Το Εφετείο έκρινε ότι ένας ενοικιαστής που απέκτησε νόμιμα την κατοχή βάσει μισθωτηρίου μπορεί να θεωρηθεί παράνομος κάτοχος όταν ο ιδιοκτήτης έχει καταγγείλει τη μίσθωση και ζητήσει την παράδοση της κατοχής του ακινήτου.

Το κατά πόσον ο τερματισμός της μίσθωσης από τον ιδιοκτήτη έγινε ορθά ή εάν αμφισβητείται αστικά δεν επηρεάζει τη δυνατότητα ποινικής δίωξης για παραμονή στο ακίνητο και δεν αναιρεί τη στοιχειοθέτηση του ποινικού αδικήματος. Σύμφωνα με το Εφετείο, τυχόν αμφισβήτηση της νομιμότητας του τερματισμού από τον ιδιοκτήτη ενδεχομένως να έχει σημασία στο πλαίσιο αστικής διαδικασίας για αποζημιώσεις.

Αυτό σημαίνει πως, πέραν της αστικής διαδικασίας για έξωση, ανοίγει πλέον ο δρόμος για ποινική δίωξη, προσφέροντας πιο άμεση και αποτελεσματική προστασία της περιουσίας του ιδιοκτήτη.

Η απόφαση ενισχύει ουσιαστικά τη θέση του ιδιοκτήτη, καθώς του παρέχει ένα επιπλέον νομικό εργαλείο, πέρα από την αστική διαδικασία, για να αντιμετωπίσει περιπτώσεις όπου ο ενοικιαστής παραμένει στο ακίνητο για μεγάλο χρονικό διάστημα, πολλές φορές χωρίς να καταβάλλει ενοίκιο, εκμεταλλευόμενος την καθυστέρηση μέχρι την έκδοση απόφασης εξώσεως.

