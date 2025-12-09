ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΕΝΤΡΟΦΥΤΕΥΣΗ ΑΓΙΟΥ ΘΕΡΑΠΟΝΤΑ / Announcement – Tree Planting In Ayios Therapon

Τον Ιούλιο του 2025, όταν οι καταστροφικές πυρκαγιές έπληξαν τις ορεινές κοινότητες της Λεμεσού, δεσμε

Article Insights

AGPLAW | A.G. Paphitis & Co. LLC are most popular: within Technology, Accounting and Audit and International Law topic(s)

in European Union

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΕΝΤΡΟΦΥΤΕΥΣΗ ΑΓΙΟΥ ΘΕΡΑΠΟΝΤΑ

Τον Ιούλιο του 2025, όταν οι καταστροφικές πυρκαγιές έπληξαν τις ορεινές κοινότητες της Λεμεσού, δεσμευτήκαμε ότι η στήριξή μας δεν θα μείνει στα λόγια. Ότι θα επιστρέψουμε για να βοηθήσουμε στην αποκατάσταση του φυσικού μας πλούτου και να ξαναδώσουμε ζωή στις πληγείσες περιοχές.

Ήρθε η στιγμή να τηρήσουμε αυτή τη δέσμευση.

Η AGPLAW ενώνει δυνάμεις με την Πράσινη Ασπίδα Cyprus (Green Shield Cyprus) και το πρόγραμμα You Reforest Cyprus, με στόχο τη φύτευση 2.000 δενδρυλλίων αρχίζοντας με την κοινότητα Αγίου Θεράποντα Λεμεσού, την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2026, στις 11:00 π.μ.

Η εκδήλωση είναι ανοιχτή σε όλους: οργανωμένα σύνολα, σχολεία, οικογένειες και πολίτες κάθε ηλικίας και εθνικότητας. Μαζί, θα στείλουμε ένα μήνυμα ενότητας, ευθύνης και ελπίδας:

Ο τόπος μας θα πρασινίσει ξανά!

Στόχος μας: 2,000 δέντρα

Καλούμε όλους όσους θέλουν να συμβάλουν ενεργά στην αναδάσωση να υιοθετήσουν τα δικά τους δέντρα για την ημέρα αυτή μέσω του προγράμματος:

YOU REFOREST CYPRUS

Η υιοθέτηση/χορηγία δενδρυλλίων γίνεται αποκλειστικά για τη στήριξη του σκοπού της οργάνωσης. Η οργάνωση παρέχει πρακτικά και ουσιαστικά αποτελέσματα, προσφέροντας θερμοκήπια και τη φροντίδα των δενδρυλλίων, την άρδευση των δεντροφύτευσεων, καθώς και τον συντονισμό όλων των φορέων και κοινοτήτων για τις δεντροφύτευσεις σε όλη την Κύπρο.

Παρακαλούμε ενημερώστε μας για τη συμβολή και συμμετοχή σας, ώστε να πετύχουμε την καλύτερη οργάνωση και να φυτεύσουμε όσα περισσότερα δέντρα μπορούμε.

Επικοινωνία: marketing@agplaw.com (τίτλος: «Συμμετοχή στην Δεντροφύτευση Αγ. Θεράποντα»)

Τηλέφωνο: +357 25 731 000 – Τμήμα Επικοινωνίας & Μάρκετινγκ

Κάθε συμμετοχή, μικρή ή μεγάλη, έχει πραγματικό αντίκτυπο.

Η Πράσινη Ασπίδα έχει ήδη μεριμνήσει για την παροχή νερού και τη συστηματική φροντίδα των δενδρυλλίων, ώστε η προσπάθειά μας να έχει μόνιμο αποτέλεσμα.

Επιπλέον, θα δοθούν δωρεάν τριανταφυλλιές σε όλους τους κατοίκους του Αγίου Θεράποντα την ημέρα της δεντροφύτευσης, για τους δικούς τους κήπους.

Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Προεδρίας της Δημοκρατίας, στηρίζοντας το πρόγραμμα Φυτεύω για το Κλίμα.

ANNOUNCEMENT – TREE PLANTING IN AYIOS THERAPON

In July 2025, when devastating wildfires struck the mountainous communities of Limassol, we made a commitment: our support would not remain in words alone. We pledged to return and help restore the natural wealth of the region and bring life back to the affected areas.

The time has come to honor that commitment.

AGPLAW is joining forces with Green Shield Cyprus and the You Reforest Cyprus program to plant 2,000 trees starting with the community of Ayios Therapon, Limassol, on Sunday, 8 February 2026, at 11:00 a.m.

The event is open to everyone: organized groups, schools, families, and citizens of all ages and backgrounds. Together, we will send a message of unity, responsibility, and hope:

Our land will be green again!

Our goal: 2,000 trees

We invite everyone who wishes to actively contribute to the reforestation to adopt their own trees for the event through the program:

YOU REFOREST CYPRUS

AGPLAW

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.