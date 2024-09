Economics Weekly Alert 30/2024

The Tax Department has announced that, due to an upgrade of the new Tax For ALL (TFA) Computerised System, it will remain closed from 20/09/2024 until 25/09/2024.

KPMG has been operating in Cyprus since 1948 and currently employs more than 800 professionals working from 6 offices across the island. It is a member of KPMG International Limited, a global organisation of independent professional services firms providing Audit, Tax and Advisory services. KPMG operates in 143 countries and territories and has approximately 273,000 people working in member firms around the world. Clients look to KPMG for a consistent standard of service based on high-order professional capabilities, industry insight, local knowledge and expertise.

Κλειστό λόγω αναβάθμισης το Tax For All

Το Τμήμα Φορολογίας ανακοίνωσε ότι, λόγω αναβάθμισης του νέου Μηχανογραφικού Συστήματος Tax For ALL (TFA), αυτό θα παραμείνει κλειστό από τις 20/09/2024 μέχρι και τις 25/09/2024.

Ως εκ τούτου, κατά τις πιο πάνω ημερομηνίες δεν θα είναι δυνατή η πρόσβαση στο σύστημα Tax For ALL (TFA) και κατ΄επέκταση στις υπηρεσίες που υποστηρίζονται από αυτό.

Το Τμήμα απολογείται για τυχόν ταλαιπωρία και ευχαριστεί για την κατανόηση.

Πηγή: Stockwatch

--

Closed due to upgrade - Tax For All

The Tax Department has announced that, due to an upgrade of the new Tax For ALL (TFA) Computerised System, it will remain closed from 20/09/2024 until 25/09/2024.

As a result, access to the Tax For ALL (TFA) system and the services supported by it will not be possible during the above dates.

The Department apologises for any inconvenience and thanks you for your understanding.

Source: Stockwatch

Κενές θέσεις εργασίας: 2ο τρίμηνο 2024

O αριθμός των Κενών Θέσεων Εργασίας το 2ο τρίμηνο του 2024 ανήλθε στις 13.778, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 751 θέσεις (5,8%) σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους που ήταν 13.027. Σε σχέση με το 1ο τρίμηνο του 2024 παρατηρήθηκε αύξηση 549 θέσεων (4,1%).

Το ποσοστό των κενών θέσεων ως προς το σύνολο των υπαλλήλων και των κενών θέσεων κατά το 2ο τρίμηνο του 2024 ήταν 3,0%, ενώ το προηγούμενο τρίμηνο και το αντίστοιχο τρίμηνο του 2023 ήταν 3,0% και 2,9% αντίστοιχα. Τα μεγαλύτερα ποσοστά κενών θέσεων το 2ο τρίμηνο του 2024 παρατηρούνται στους Τομείς των Δραστηριοτήτων Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης (6,9%), Μεταφοράς και Αποθήκευσης (3,7%) και Ενημέρωσης και Επικοινωνίας (3,4%).

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

--

Job vacancies: 2nd quarter 2024

The number of job vacancies in the 2nd quarter of 2024 reached 13.778, recording an increase of 751 vacancies (5,8%) compared to the same quarter of the previous year where the number was 13.027. Compared to the 1st quarter of 2024 the number of job vacancies increased by 549 (4,1%).

The job vacancy rate in the 2nd quarter of 2024 was 3,0%, while the job vacancy rate in the previous quarter and the 2nd quarter of 2023 was 3,0% and 2,9% respectively. The largest job vacancy rates in the 2nd quarter of 2024 were observed in the Sectors of Accommodation and Food Service Activities (6,9%), Transportation and Storage (3,7%) and Information and Communication (3,4%).

Source: Cystat

Απασχόληση στον Ευρύ Δημόσιο Τομέα: 2ο τρίμηνο 2024

Το σύνολο των εργαζομένων στον Ευρύ Δημόσιο Τομέα το 2ο τρίμηνο του 2024 ήταν 75.714. Στη Γενική Κυβέρνηση η απασχόληση ανήλθε στα 70.011 άτομα και στις Εταιρείες και Επιχειρήσεις που είναι ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση στα 5.703.

Στη Γενική Κυβέρνηση, που αποτελείται από την Κυβέρνηση, τους Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς και τις Τοπικές Αρχές, η απασχόληση ανήλθε στα 54.744, 10.680 και 4.587 άτομα αντίστοιχα.

Συγκριτικά με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2023, η απασχόληση στον Ευρύ Δημόσιο Τομέα αυξήθηκε κατά 2.388 άτομα (3,3%). Η απασχόληση στην Κεντρική Κυβέρνηση αυξήθηκε κατά 2.426 άτομα (3,9%) και στις Τοπικές Αρχές κατά 70 άτομα (1,5%), ενώ στις Εταιρείες και Επιχειρήσεις Ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση μειώθηκε κατά 108 άτομα (-1,9%). Η αύξηση στην απασχόληση της Κεντρικής Κυβέρνησης αποδίδεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση του προσωπικού της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Κυβέρνηση), που οφείλεται κυρίως στην κατάργηση του καθεστώτος αγοράς υπηρεσιών στα υποστηρικτικά προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας από τη σχολική χρονιά 2023 – 2024.

Συγκριτικά με το 1ο τρίμηνο του 2024, η απασχόληση στον Ευρύ Δημόσιο Τομέα παρέμεινε στα ίδια επίπεδα. Αύξηση απασχόλησης παρατηρήθηκε στις Τοπικές Αρχές κατά 123 άτομα (2,8%), ενώ στην Κεντρική Κυβέρνηση και στις Εταιρείες και Επιχειρήσεις Ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση η απασχόληση μειώθηκε κατά 41 άτομα (-0,1%) και 91 άτομα (-1,6%) αντίστοιχα.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

--

Total employment in the Broad Public Sector: 2nd quarter 2024

Total employment in the Broad Public Sector in the 2nd quarter of 2024 reached 75.714 persons. The employment in General Government was 70.011 and in the Publicly Owned Enterprises and Companies 5.703 persons.

In General Government, which consists of the Government, Non-Profit Organizations and Local Authorities, total employment reached 54.744, 10.680 and 4.587 persons respectively.

The employment in the Broad Public Sector increased by 2.388 persons (3,3%) compared to the same quarter of 2023. The employment in Central Government increased by 2.426 persons (3,9%) and in Local Authorities by 70 persons (1,5%), whereas in Publicly Owned Enterprises and Companies it decreased by 108 persons (-1,9%). The increase in Central Government employment is mainly attributed to the increase of the Educational Service staff (Government), due to the abolition of the purchase of services regime in the supporting programs of the Ministry of Education, Sport and Youth as from the school year 2023-2024.

Compared to the 1st quarter of 2024, the employment in the Broad Public Sector remained stable. Employment increased in Local Authorities by 123 persons (2,8%), whereas in Central Government and in Publicly Owned Enterprises and Companies it decreased by 41 persons (-0,1%) and by 91 persons (-1,6%) respectively.

Source: Cystat

Δείκτης εργατικού κόστους: 2ο τρίμηνο 2024

Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία, το ωριαίο εργατικό κόστος (συνολικό κόστος) κατά το 2ο τρίμηνο του 2024, σημείωσε αύξηση 4,8%, σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Οι δύο συνιστώσες του εργατικού κόστους, οι μισθοί και τα ημερομίσθια ανά ώρα εργασίας και το μη μισθολογικό κόστος ανά ώρα εργασίας σημείωσαν αύξηση 4,4% και 6,4% αντίστοιχα, σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Το ωριαίο εργατικό κόστος (συνολικό κόστος), διορθωμένο ως προς τις εποχικές διακυμάνσεις, σημείωσε αύξηση 1,3% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Το ωριαίο εργατικό κόστος που αναφέρεται στους μισθούς και ημερομίσθια, διορθωμένο ως προς τις εποχικές διακυμάνσεις, σημείωσε αύξηση 1,3% και το ωριαίο μη μισθολογικό κόστος, διορθωμένο ως προς τις εποχικές διακυμάνσεις, σημείωσε αύξηση 1,5%.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

--

Labour cost Index: 2nd quarter 2024

Based on provisional data, in the 2nd quarter of 2024, the hourly labour costs (total cost) increased by 4,8%, compared with the same quarter of the previous year.

The two main components of labour costs, wages and salaries per hour worked and non-wage costs per hour worked increased by 4,4% and 6,4% respectively, compared with the same quarter of the previous year.

The hourly labour cost (total cost), seasonally adjusted, increased by 1,3% compared to the previous quarter. The hourly labour cost that refers to wages and salaries, seasonally adjusted, increased by 1,3% and the non-wage cost, seasonally adjusted, increased by 1,5%.

Source: Cystat

Αφίξεις τουριστών και επιστροφές κατοίκων Κύπρου από ταξίδια στο εξωτερικό: Αύγουστος 2024

Αφίξεις τουριστών

Οι αφίξεις τουριστών τον Αύγουστο 2024 ανήλθαν σε 554.923 σε σύγκριση με 511.387 τον Αύγουστο 2023, σημειώνοντας αύξηση 8,5%.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2024, οι αφίξεις τουριστών ανήλθαν σε 2.758.627 σε σύγκριση με 2.648.795 την αντίστοιχη περίοδο του 2023, σημειώνοντας αύξηση 4,1%.

Οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο υπήρξαν η κυριότερη πηγή τουρισμού για τον Αύγουστο 2024, αφού αποτέλεσαν το 34,7% (192.424) των συνολικών αφίξεων, οι αφίξεις από το Ισραήλ 13,3% (74.032), οι αφίξεις από την Πολωνία 7,7% (42.650), οι αφίξεις από τη Γερμανία το 4,2% (23.068) και οι αφίξεις από τη Σουηδία 4,1% (22.508).

Ο σκοπός ταξιδιού τον Αύγουστο 2024 ήταν για ποσοστό 87,3% των τουριστών οι διακοπές, για 10,2% η επίσκεψη σε φίλους ή συγγενείς και για ποσοστό 2,5% επαγγελματικός. Αντίστοιχα, για τον Αύγουστο 2023, ποσοστό 86,0% επισκέφθηκε την Κύπρο για διακοπές, 11,9% για επίσκεψη σε φίλους ή συγγενείς και 2,0% για επαγγελματικούς λόγους.

Επιστροφές κατοίκων Κύπρου

Τα ταξίδια κατοίκων Κύπρου στο εξωτερικό τον Αύγουστο 2024 ανήλθαν στις 192.756 σε σύγκριση με 199.920 τον Αύγουστο 2023, σημειώνοντας μείωση 3,6%.

Οι κυριότερες χώρες από τις οποίες επέστρεψαν οι κάτοικοι Κύπρου τον Αύγουστο 2024 ήταν η Ελλάδα με 39,1% (75.381), το Ηνωμένο Βασίλειο με 6,6% (12.718), η Ρωσία με 4,4% (8.538) και η Ιταλία με 4,1% (7.926).

Ο σκοπός ταξιδιού των κατοίκων Κύπρου τον Αύγουστο 2024 ήταν κυρίως οι διακοπές με ποσοστό 89,9%, ενώ οι επαγγελματικοί λόγοι κατείχαν ποσοστό 6,5%, οι σπουδές ποσοστό 2,3% και οι άλλοι λόγοι ποσοστό 1,3%.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

--

Tourist arrivals and returns of residents of Cyprus from trips abroad: August 2024

Tourist arrivals

The arrivals of tourists reached 554.923 in August 2024 compared to 511.387 in August 2023, recording an increase of 8,5%.

For the period of January – August 2024, arrivals of tourists totaled 2.758.627 compared to 2.648.795 in the corresponding period of 2023, recording an increase of 4,1%.

Arrivals from the United Kingdom were the main source of tourism for August 2024, with a share of 34,7% (192.424) of total arrivals, followed by Israel with 13,3% (74.032), Poland with 7,7% (42.650), Germany with 4,2% (23.068) and Sweden with 4,1% (22.508).

For a percentage of 87,3% of tourists, the purpose of their trip in August 2024 was holidays, for 10,2% visit to friends and relatives and for 2,5% business. Respectively, in August 2023, 86,0% of tourists visited Cyprus for holidays, 11,9% visited friends or relatives and 2,0% visited Cyprus for business reasons.

Returns of residents of Cyprus

A total number of 192.756 residents of Cyprus returned from a trip abroad in August 2024 compared to 199.920 in the corresponding month last year, recording a decrease of 3,6%.

The main countries from which residents of Cyprus returned in August 2024 were Greece with a share of 39,1% (75.381), the United Kingdom with 6,6% (12.718), Russia with 4,4% (8.538) and Italy with 4,1% (7.926).

The purpose of travel for the residents of Cyprus in August 2024 was mainly holidays, with a percentage of 89,9%, whilst business reasons held a percentage of 6,5%, studies 2,3% and other reasons 1,3%.

Source: Cystat

Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΕνΔΤΚ): Αύγουστος 2024

Ο Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή τον Αύγουστο 2024 αυξήθηκε κατά 2,2% σε σχέση με τον Αύγουστο του 2023, ενώ σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα αυξήθηκε κατά 0,9%. Για την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2024, σημειώθηκε αύξηση 2,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Συγκριτικά με τον Αύγουστο του 2023, οι κατηγορίες Αναψυχή και Πολιτισμός (7,4%) και Εστιατόρια και Ξενοδοχεία (5,6%) παρουσίασαν την μεγαλύτερη θετική μεταβολή.

Σε σχέση με τον Ιούλιο 2024, οι μεγαλύτερες μεταβολές καταγράφηκαν στις κατηγορίες Εστιατόρια και Ξενοδοχεία (2,1%), Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (1,7%) και Μεταφορές (1,5%).

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2024 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, η μεγαλύτερη μεταβολή παρατηρήθηκε στην κατηγορία Εστιατόρια και Ξενοδοχεία (5,6%).

Η μεγαλύτερη μεταβολή στις οικονομικές κατηγορίες τόσο σε σχέση με τον Αύγουστο του 2023 (4,2%) όσο και σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (1,8%), παρατηρήθηκε στην κατηγορία Υπηρεσίες.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

--

Harmonized Index of Consumer Prices (HICP): August 2024

The HICP rose by 2,2% between August 2023 and August 2024, and increased by 0,9% in the month between July 2024 and August 2024. For the period January – August 2024, the HICP rose by 2,3% compared to the corresponding period of the previous year.

Compared to August 2023, the largest positive changes were noted in Recreation and Culture (7,4%) and Restaurants and Hotels (5,6%).

Compared to July 2024, the largest changes were recorded in categories Restaurants and Hotels (2,1%), Food and Non-Alcoholic Beverages (1,7%) and Transport (1,5%).

For the period January - August 2024, compared to the corresponding period of the previous year, the largest change was noted in Restaurants and Hotels (5,6%).

As regards the economic origin, the largest change, both when compared to the index of August 2023 (4,2%) as well as when compared to the index of the previous month (1,8%), was recorded in category Services.

Source: Cystat

Δείκτης Τιμών Κατασκευαστικών Υλικών: Αύγουστος 2024

Ο Δείκτης Τιμών Κατασκευαστικών Υλικών για τον μήνα Αύγουστο 2024 ανήλθε στις 117,68 μονάδες (με βάση 2021=100), σημειώνοντας οριακή αύξηση της τάξης του 0,03% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, ο δείκτης κατέγραψε μείωση 0,08%. Κατά κύρια κατηγορία προϊόντων, καταγράφηκαν μειώσεις στα μεταλλικά προϊόντα (-3,50%) ενώ αυξήσεις σημειώθηκαν στα ηλεκτρομηχανολογικά είδη (3,72%), στα προϊόντα από ξύλο, μονωτικά, χημικά και πλαστικά (1,17%), στα ορυκτά (0,96%) και στα προϊόντα ορυκτών (0,66%).

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2024, ο δείκτης σημείωσε μείωση της τάξης του 1,28% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2023.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

--

Price Index of Construction Material: August 2024

The Price Index of Construction Materials for August 2024 reached 117,68 units (base year 2021=100), recording a marginal increase of 0,03% compared to the previous month.

Compared to the same month of the previous year, the index recorded a decrease of 0,08%. By main commodity category, decreases were recorded in metallic products (-3,50%) whereas increases were observed in electromechanical products (3,72%), products of wood, insulation materials, chemicals and plastics (1,17%), minerals (0,96%) and mineral products (0,66%).

For the period January-August 2024, the index recorded a decrease of 1,28% compared to the corresponding period of 2023.

Source: Cystat

Άδειες οικοδομής: Ιούνιος 2024

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι ο αριθμός των αδειών οικοδομής που εκδόθηκαν από τις δημοτικές αρχές και τις επαρχιακές διοικήσεις κατά τον Ιούνιο 2024 ανήλθε στις 1.528. Η συνολική αξία των αδειών αυτών έφθασε τα €781,6 εκατομμύρια και το συνολικό εμβαδόν τις 594,9 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα. Με τις άδειες αυτές προβλέπεται να ανεγερθούν 2.772 οικιστικές μονάδες.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2024, εκδόθηκαν 4.782 άδειες οικοδομής σε σύγκριση με 3.608 την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, σημειώνοντας αύξηση 32,5%. Η συνολική αξία των αδειών αυτών αυξήθηκε κατά 44,4% και το συνολικό εμβαδόν κατά 46,5%. Ο αριθμός των οικιστικών μονάδων παρουσίασε αύξηση της τάξης του 44,4%.

Η αξιοσημείωτη αύξηση στον αριθμό των αδειών οικοδομής που εκδόθηκαν κατά τον μήνα Ιούνιο 2024 οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην προσπάθεια που κατέβαλαν οι εκδοτικές αρχές να διεκπεραιώσουν μεγάλο όγκο από τις αιτήσεις που είχαν ενώπιον τους, ενόψει της μεταφοράς από την 1η Ιουλίου 2024 της αρμοδιότητας έκδοσης αδειών οικοδομής από τους δήμους και τις επαρχιακές διοικήσεις στους νεοσύστατους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

--

Building permits: June 2024

The Statistical Service announces that the number of building permits authorized by the municipal authorities and the district administration offices during June 2024 stood at 1.528. The total value of these permits reached €781,6 million and the total area 594,9 thousand square metres. These building permits provide for the construction of 2.772 dwelling units.

During the period January – June 2024, 4.782 building permits were issued compared to 3.608 in the corresponding period of the previous year, recording an increase of 32,5%. The total value of these permits increased by 44,4% and the total area by 46,5%. The number of dwelling units recorded an increase of 44,4%.

The noteworthy increase in the number of building permits issued in June 2024 is to a large extent the result of the efforts made by the issuing authorities to process a large part of the backlog of applications, in view of the transfer as from the 1st July 2024 of the authority of issuing building permits from the municipalities and the district administration offices to the newly founded Local Government Organisations.

Source: Cystat

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.