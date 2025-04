Economics Weekly Alert 13/2025

Σχέδιο για Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας για ιδία Κατανάλωση

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ανακοινώνει ότι η ημερομηνία τερματισμού της παραλαβής αιτήσεων για την Κατηγορία Α-Συμψηφισμός Μετρήσεων (net-metering), την Κατηγορία Β-Συμψηφισμός Λογαριασμών (net-billing), την Κατηγορία Δ-Εικονικός Συμψηφισμός Μετρήσεων (virtual net-metering) και την Κατηγορία Ε-Εικονικός Συμψηφισμός Λογαριασμών (virtual net-billing) του «Σχέδιου για Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας για ιδία Κατανάλωση» (Απρίλιος 2024), παρατείνεται μέχρι την 01/08/2025 ή μέχρι την όποια αναθεώρηση του Σχεδίου μετά από σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Σχέδιο είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Ενέργειας.

Πηγή: Κυβερνητική Πύλη - Gov.cy

Scheme for Electricity Generation from Renewable Energy Sources for Self-Consumption

The Ministry of Energy, Commerce, and Industry announces that the deadline for submitting applications for Category A - Net Metering, Category B - Net Billing, Category D - Virtual Net Metering, and Category E - Virtual Net Billing under the "Scheme for Electricity Generation from Renewable Energy Sources for Self-Consumption" (April 2024) has been extended until 01/08/2025, or until any revision of the Scheme following a relevant announcement by the Ministry.

More information about the Scheme is available on the website of the Energy Service.

Source: Government Portal - Gov.cy

Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής: Ιανουάριος 2025

Ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής για τον μήνα Ιανουάριο 2025 έφθασε στις 103,9 μονάδες (βάση 2021=100), σημειώνοντας αύξηση 4,3% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο 2024.

Στον τομέα της μεταποίησης παρατηρήθηκε αύξηση της τάξης του 3,7% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2024. Αύξηση καταγράφηκε επίσης στους τομείς των μεταλλείων και λατομείων (+16,8%), της παροχής νερού και ανάκτησης υλικών (+9,6%) και της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (+3,7%).

Στον μεταποιητικό τομέα, οι σημαντικότερες θετικές μεταβολές σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2024 παρουσιάστηκαν στις εξής οικονομικές δραστηριότητες: κατασκευή ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (+29,9%), κατασκευή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων (+23,2%) και κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού, μηχανοκίνητων οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού μεταφορών (+6,7%). Οι σημαντικότερες αρνητικές μεταβολές παρατηρήθηκαν στις δραστηριότητες κατασκευής χαρτιού και προϊόντων από χαρτί και εκτυπώσεις (-12,3%) και κατασκευής επίπλων και επισκευής/εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού (-6,6%).

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Industrial Production Index: January 2025

In January 2025, the Industrial Production Index reached 103,9 units (base 2021=100), recording an increase of 4,3% compared to January 2024.

The manufacturing sector registered an increase of 3,7% compared to January 2024. An increase was also observed in the sectors of mining and quarrying (+16,8%), water supply and materials recovery (+9,6%) and electricity supply (+3,7%).

In the manufacturing sector, the most significant positive changes compared to January 2024 were observed in the manufacturing of electronic and optical products and electrical equipment (+29,9%), other non-metallic mineral products (+23,2%) and machinery and equipment, motor vehicles and other transport equipment (+6,7%). The most important negative changes were observed in the manufacturing of paper and paper products and printing (-12,3%) and furniture and repair/installation of machinery and equipment (-6,6%).

Source: Cystat

Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία: Φεβρουάριος 2025

Ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία για τον μήνα Φεβρουάριο 2025 έφτασε στις 121,7 μονάδες (βάση 2021=100), σημειώνοντας μείωση 0,2% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο 2025. Όσον αφορά τη μεταβολή σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, παρατηρείται μείωση 0,5%. Για την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2025, ο δείκτης σημείωσε μείωση 0,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Τον Φεβρουάριο 2025 σε σύγκριση με τον Ιανουάριο 2025 ο δείκτης σημείωσε αύξηση στους τομείς των μεταλλείων και λατομείων κατά 3,4%, της παροχής νερού και ανάκτησης υλικών κατά 0,7% και της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος κατά 0,1%, ενώ παρατηρήθηκε μείωση στον τομέα της μεταποίησης κατά 0,3%.

Όσον αφορά τις μεταβολές σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, παρατηρείται αύξηση στους τομείς των μεταλλείων και λατομείων (4,5%), της παροχής νερού και ανάκτησης υλικών (0,5%) και της μεταποίησης (0,3%), ενώ μείωση παρατηρείται στον τομέα της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (-4,8%).

Κατά μεταποιητικό κλάδο, τον Φεβρουάριο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους καταγράφηκαν αυξήσεις στην κατασκευή ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (6,8%), στην κατασκευή επίπλων, άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες και επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού (4,4%), στην παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών, ειδών ένδυσης και δερμάτινων ειδών (3,3%), στην κατασκευή χαρτιού και προϊόντων από χαρτί και εκτυπώσεις (3,1%), στην παραγωγή προϊόντων διύλισης πετρελαίου, χημικών ουσιών και προϊόντων και φαρμακευτικών προϊόντων και σκευασμάτων (2,2%) και στην κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού, μηχανοκίνητων οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού μεταφορών (2,0%), ενώ σημειώθηκε μείωση στη βιομηχανία τροφίμων, ποτών και προϊόντων καπνού (-1,4%) και στη βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα (-0,1%).

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Index of Industrial Output Prices: February 2025

The Index of Industrial Output Prices for February 2025 reached 121,7 units (base 2021=100), recording a decrease of 0,2% compared to January 2025. Compared to the corresponding month of the previous year, the index recorded a decrease of 0,5%. For the period January-February 2025, the index showed a decrease of 0,4% compared to the corresponding period of 2024.

In February 2025 compared to January 2025, the index showed an increase in the sectors of mining and quarrying by 3,4%, water supply and materials recovery by 0,7% and electricity supply by 0,1%, while it showed a decrease in the sector of manufacturing by 0,3%.

Compared to the corresponding month of the previous year, an increase was recorded in the sectors of mining and quarrying (4,5%), water supply and materials recovery (0,5%) and manufacturing (0,3%), while a decrease was shown in the electricity supply sector by 4,8%.

By division of economic activity in manufacturing, in February 2025 compared to the corresponding month of the previous year, increases were recorded in the manufacture of electronic and optical products and electrical equipment (6,8%), the manufacture of furniture, other manufacturing and repair and installation of machinery and equipment (4,4%), the manufacture of textiles, wearing apparel and leather products (3,3%), the manufacture of paper and paper products and printing (3,1%), the manufacture of refined petroleum products, chemicals and chemical products and pharmaceutical products and preparations (2,2%) and the manufacture of machinery and equipment, motor vehicles and other transport equipment (2,0%), while a decrease was recorded in the manufacture of food products, beverages and tobacco products (-1,4%) and the manufacture of wood and products of wood and cork, except furniture (-0,1%).

Source: Cystat

Άδειες Οικοδομής: Νοέμβριος 2024

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι ο αριθμός των αδειών οικοδομής που εκδόθηκαν κατά τον Νοέμβριο 2024 ανήλθε στις 487 σε σύγκριση με 677 τον Νοέμβριο 2023, καταγράφοντας μείωση 28,1%. Η συνολική αξία των αδειών αυτών έφθασε τα €212,5 εκατομμύρια και το συνολικό εμβαδόν τις 178,9 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα. Με τις άδειες αυτές προβλέπεται ν' ανεγερθούν 993 οικιστικές μονάδες.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2024, εκδόθηκαν 6.442 άδειες οικοδομής σε σύγκριση με 6.583 την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, σημειώνοντας μείωση 2,1%. Η συνολική αξία των αδειών αυτών αυξήθηκε κατά 2,3% και το συνολικό εμβαδόν κατά 4,1%. Ο αριθμός των οικιστικών μονάδων παρουσίασε αύξηση της τάξης του 4,8%.

Σημειώνεται ότι από την 1 η Ιουλίου 2024, η αρμοδιότητα έκδοσης αδειών οικοδομής μεταφέρθηκε από τους δήμους και τις επαρχιακές διοικήσεις στους νεοσύστατους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) και οι διαδικασίες αδειοδότησης διενεργούνται μέσω του νέου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος «Ιππόδαμος».

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Building Permits: November 2024

The Statistical Service announces that the number of building permits authorized during November 2024 stood at 487 compared to 677 in November 2023, registering a decrease of 28,1%. The total value of these permits reached €212,5 million and the total area 178,9 thousand square metres. These building permits provide for the construction of 993 dwelling units.

During the period January – November 2024, 6.442 building permits were issued compared to 6.583 in the corresponding period of the previous year, recording a decrease of 2,1%. The total value of these permits increased by 2,3% and the total area by 4,1%. The number of dwelling units recorded an increase of 4,8%.

It is noted that as from the 1st July 2024, the authority of issuing building permits was transferred from the municipalities and the district administration offices to the newly founded Local Government Organisations (LGOs) and the licensing process is performed through the new integrated information system "Ippodamos".

Source: Cystat

Δείκτης Αξίας Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου: Φεβρουάριος 2025

Ο Δείκτης Αξίας Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου αυξήθηκε τον Φεβρουάριο 2025 κατά 5,6% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους. Κατά τον ίδιο μήνα ο Δείκτης Όγκου Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου αυξήθηκε κατά 4,7% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Turnover Value Index of Retail Trade: February 2025

The Turnover Value Index of Retail Trade for February 2025 increased by 5,6% compared to the corresponding month of the previous year. For the same month, the Turnover Volume Index of Retail Trade increased by 4,7% compared to the corresponding month of the previous year.

Source: Cystat

Δείκτης Τιμών Καταναλωτή: Μάρτιος 2025

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή τον Μάρτιο 2025 αυξήθηκε κατά 0,14 μονάδες και έφτασε στις 117,25 μονάδες σε σύγκριση με 117,11 μονάδες τον Φεβρουάριο 2025. Ο πληθωρισμός τον Μάρτιο 2025 αυξήθηκε με ρυθμό 1,6%.

Η μεγαλύτερη μεταβολή στις οικονομικές κατηγορίες συγκριτικά με τον Μάρτιο του 2024 και σε σχέση με το προηγούμενο μήνα καταγράφηκε στα Γεωργικά Προϊόντα με ποσοστό 6,6% και -2,4% αντίστοιχα.

Ανάλυση Ποσοστιαίων Μεταβολών

Συγκριτικά με τον Μάρτιο του 2024, οι μεγαλύτερες μεταβολές παρατηρήθηκαν στις κατηγορίες Ένδυση και Υπόδηση (-7,8%), Εστιατόρια και Ξενοδοχεία (5,1%), Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (4,2%) και Εκπαίδευση (3,7%).

Σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2025, η μεγαλύτερη μεταβολή παρατηρήθηκε στην κατηγορία Ένδυση και Υπόδηση (2,8%).

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2025, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, οι μεγαλύτερες μεταβολές παρουσιάστηκαν στις κατηγορίες Ένδυση και Υπόδηση (-5,3%), Εστιατόρια και Ξενοδοχεία (4,2%) και Εκπαίδευση (3,7%).

Ανάλυση Επιπτώσεων σε Μονάδες

Τη μεγαλύτερη θετική επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Μαρτίου 2025 σε σχέση με τον Μάρτιο 2024 είχαν οι κατηγορίες Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (0,66) και Εστιατόρια και Ξενοδοχεία (0,54) ενώ τη μεγαλύτερη αρνητική επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Μαρτίου 2025 σε σχέση με τον Μάρτιο 2024 είχε η κατηγορία Ένδυση και Υπόδηση (-0,59).

Τη μεγαλύτερη επίπτωση στη μεταβολή του ΔΤΚ σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα είχε η κατηγορία Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (-0,27).

Τη μεγαλύτερη θετική επίπτωση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Μαρτίου 2025 σε σύγκριση με το δείκτη του Μαρτίου 2024 είχαν οι Υπηρεσίες Τροφοδοσίας (0,53) και Ηλεκτρισμός (0,29), ενώ τη μεγαλύτερη αρνητική επίδραση είχαν τα Είδη Ένδυσης (-0,40).

Οι Υπηρεσίες Τροφοδοσίας είχαν τη μεγαλύτερη θετική επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Μαρτίου 2025 σε σχέση με τον αντίστοιχο δείκτη του προηγούμενου μήνα (0,19), ενώ τη μεγαλύτερη αρνητική επίδραση είχαν τα Φρέσκα Λαχανικά (-0,35).

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Consumer Price Index (CPI): March 2025

The Consumer Price Index (CPI) in March 2025 increased by 0,14 points, reaching 117,25 units compared to 117,11 units in February 2025. Inflation in March 2025 increased at a rate of 1,6%.

The largest change in economic categories compared to March 2024 and the previous month was recorded in Agricultural Goods, with percentages of 6,6% and -2,4%, respectively.

Analysis of Percentage Changes

Compared to March 2024, the largest changes were observed in the categories of Clothing and Footwear (-7,8%), Restaurants and Hotels (5,1%), Housing, Water, Electricity, Gas and Other Fuels (4,2%) and Education (3,7%).

Compared to February 2025, the largest change was recorded in the Clothing and Footwear category (2,8%).

For the period January – March 2025, compared to the same period of the previous year, the largest changes were observed in the categories of Clothing and Footwear (-5,3%), Restaurants and Hotels (4,2%), and Education (3,7%).

Analysis of Effects in Units

The largest positive impact on the change in the Consumer Price Index (CPI) for March 2025 compared to March 2024 was observed in the categories of Housing, Water, Electricity, Gas and other Fuels (0,66) and Restaurants and Hotels (0,54). On the other hand, the category of Clothing and Footwear had the largest negative impact (-0,59).

The category with the greatest impact on the change in the CPI compared to the previous month was Food and Non-Alcoholic Beverages (-0,27).

The largest positive impact on the change in the CPI for March 2025 compared to March 2024 was recorded in the Catering Services (0,53) and Electricity (0,29), while the largest negative impact came from Clothing Items (-0,40).

Catering Services had the most significant positive impact on the CPI change for March 2025 compared to the previous month (0,19), while the largest negative impact was observed in Fresh Vegetables (-0,35).

Source: Cystat

