Anwalt in Vietnam Dr. Oliver Massmann – Risiken für ausländische Betreiber von Rechenzentren in Vietnam – was Sie wissen müssen:

Frage: Was ist derzeit das am meisten unterschätzte Risiko für ausländische Betreiber von Rechenzentren in Vietnam...

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Frage: Was ist derzeit das am meisten unterschätzte Risiko für ausländische Betreiber von Rechenzentren in Vietnam?

OM: Ich bin der Ansicht, dass die am meisten unterschätzten Risiken für ausländische Betreiber von Rechenzentren in Vietnam im Jahr 2026 die „System Security Level 4“-Falle sowie die praktischen Aspekte der Hardware-Wartung sind.

Nach dem Gesetz über die digitale Technologieindustrie (DTI-Gesetz) und dem Cybersicherheitsgesetz 2025 werden Rechenzentren, die kritische Infrastruktur oder bedeutende Finanz-/digitale Vermögensdaten hosten, häufig in die Sicherheitsstufe 4 für Informationssysteme eingestuft. Stufe 4 verlangt Null-Ausfallzeiten, nahtlose Backups und lokalisierte Kontrolle. Die meisten globalen Hyperscale-Modelle stützen sich auf regionale „Cloud HSMs“ oder zentrale Hubs (wie Singapur). Die Übernahme einer standardisierten globalen Architektur kann es daher unmöglich machen, die Anforderungen der Stufe 4 zu erfüllen, die vorschreibt, dass ein Ausfall die nationale Sicherheit nicht beeinträchtigen darf. Ausländische Betreiber unterschätzen oft die Kosten für den Aufbau dieser spezifischen, hochredundanten lokalen Architektur von Grund auf. Es ist entscheidend, dass ausländische Investoren die Klassifizierung nach vietnamesischem Recht genau kennen, um die Risiken klar zu verstehen.

Darüber hinaus hat das Ministerium für öffentliche Sicherheit nach den geltenden Vorschriften die Befugnis, Hardware physisch zu inspizieren und die Datensouveränität zu überprüfen. Viele ausländische Betreiber verwenden proprietäre „Black-Box“-Hardware oder modulare Rechenzentrumsdesigns. Wenn das Ministerium eine physische Prüfung der Verschlüsselungsmodule oder der Serverarchitektur verlangt, um sicherzustellen, dass keine „Hintertüren“ existieren oder dass Daten nicht illegal ins Ausland gespiegelt wurden, steht der Betreiber vor der Wahl: globale Sicherheitsprotokolle kompromittieren oder eine Lizenzsperre riskieren.

Zudem hat Vietnam vorgeschrieben, dass die Energieeffizienzkennzahl (Power Usage Effectiveness, PUE) bis 2030 unter 1,3 liegen muss – ein äußerst ehrgeiziges Ziel angesichts des tropischen Klimas des Landes. Zwar wurde das Rahmenwerk für direkte Strombezugsverträge (Direct Power Purchase Agreement, DPPA) eingeführt, um die Beschaffung von sauberer Energie zu ermöglichen, doch die Netzinfrastruktur und die Vorschriften zum DPPA hinken noch hinterher. Betreiber könnten sich in einer „Green Trap“ wiederfinden: gesetzlich verpflichtet, niedrige PUE-Werte und hohe Ziele für erneuerbare Energien zu erreichen, um ESG-Anforderungen und die Anreize des Investitionsgesetzes 2025 zu erfüllen, aber physisch nicht in der Lage, eine stabile, durchgehende grüne Last ohne massive, nicht eingeplante Investitionen in lokale Batteriespeicher (BESS) sicherzustellen. Ein bankfähiges Direct Power Purchase Agreement ist für ausländische Investoren notwendig, um sowohl internationalen Finanzstandards als auch den Vorschriften Vietnams gerecht zu werden.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den Autor Dr. Oliver Massmann unter omassmann@duanemorris.com. Dr. Oliver Massmann ist Generaldirektor von Duane Morris Vietnam LLC.

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