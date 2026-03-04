Abierto el plazo para la notificación inicial del Responsable del Sistema Interno de Información

La Autoridad Independiente de Protección del Informante (AIPI) habilitó el pasado 9 de febrero de 2026, el formulario electrónico para comunicar los nombramientos y ceses del responsable...

La Autoridad Independiente de Protección del Informante (AIPI) habilitó el pasado 9 de febrero de 2026, el formulario electrónico para comunicar los nombramientos y ceses del responsable del sistema interno de información, lo que activa el plazo de dos meses para realizar la notificación inicial —del 10 de febrero al 10 de abril de 2026— respecto de los nombramientos ya existentes. A partir de esa notificación inicial, cualquier nuevo nombramiento o cese debe comunicarse en un máximo de diez días hábiles.

La AIPI también publicó la Guía 1/2026 sobre la notificación del Responsable del Sistema Interno de Información en la que se recogen las bases sobre la designación y la notificación del responsable del sistema interno de información (Notificación a la AIPI: procedimiento). Anexos a la misma, se pueden encontrar tanto un manual explicativo para la cumplimentación del formulario del nombramiento o cese de dicho responsable como un documento en el que se responde a las preguntas más frecuentes formuladas a la AIPI por los operadores.

Asimismo, ha emitido la Recomendación 1/2026 de la Autoridad Independiente de Protección del Informante para el diseño e implementación de un Sistema Interno de Información, que tiene como propósito aclarar y orientar a las entidades, tanto públicas como privadas, en la correcta interpretación y aplicación de las obligaciones derivadas de la Ley 2/2023 respecto al Sistema Interno de Información (SII). Entre las indicaciones de dicha recomendación, destaca la referencia al tratamiento del canal de denuncias en grupos de empresas, donde la obligación sigue siendo individual, pero se permite una gestión común siempre que se adapte plenamente a la Ley 2/2023.

El acceso y todos los documentos citados se encuentran en la web de la Autoridad Independiente de Protección del Informante.

