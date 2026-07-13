كيفية رفع دعوى تحكيم في مصر

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إذا تم رفع دعوى التحكيم في مصر على نحو صحيح، فإن مطالبتك تصبح قابلة للتنفيذ، وسرية، وأسرع من أي إجراءات قضائية أمام المحاكم.

وبالنسبة للشركات والمستثمرين والأفراد، فإن الإلمام الدقيق بكيفية رفع دعوى تحكيم في مصر قد يكون هو العامل الحاسم في بقاء حكم التحكيم قائمًا أو سقوطه عند مرحلة التنفيذ أمام المحاكم المختصة. ويوضح هذا الدليل، بصورة واضحة وعملية، جميع مراحل رفع دعوى التحكيم، بدءًا من شرط التحكيم، وصولًا إلى الاعتراف بحكم التحكيم وتنفيذه وفقًا للقانون المصري.

لكي يتم رفع دعوى تحكيم في مصر، يجب أولًا فهم الإطار القانوني الدقيق الذي يحكم إجراءات التحكيم. ويُعد القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية حجر الأساس في قانون التحكيم المصري، وهو تشريع شامل تبنّى، إلى حد كبير وبصورة شبه حرفية، مبادئ القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي الصادر عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي “الأونسيترال” لعام ١٩٨٥. وهذا التوافق يضع مصر ضمن الدول التي تتمتع بنظام تحكيمي حديث ومتوافق دوليًا.

ووفقًا للمادة الأولى من القانون رقم ٢٧، يسري التحكيم على جميع المنازعات المدنية والتجارية، سواء كانت تعاقدية أو غير تعاقدية، بشرط أن يكون الأطراف قد اتفقوا كتابةً على إحالة النزاع إلى التحكيم. ويغطي القانون صراحةً كلًا من التحكيم الداخلي، حيث تكون جميع عناصر النزاع محلية، والتحكيم الدولي الذي يكون مقره في مصر، متى تضمن النزاع عنصرًا أجنبيًا واحدًا على الأقل، مثل جنسية أحد الأطراف، أو مكان تنفيذ الالتزام، أو مركز النشاط التجاري الرئيسي خارج مصر.

وتتعزز مصداقية مصر كمقر للتحكيم بانضمامها المبكر، بموجب القرار الجمهوري رقم ١٧١ لسنة ١٩٥٩، إلى اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها لعام ١٩٥٨. وبمقتضى هذه الاتفاقية، تكون أحكام التحكيم الصادرة في مصر قابلة للتنفيذ في أكثر من ١٧٠ دولة موقعة على الاتفاقية، وفي المقابل يجوز الاعتراف بالأحكام الأجنبية وتنفيذها أمام المحاكم المصرية دون إعادة نظر موضوع النزاع. وتنظم المواد من ٥٢ إلى ٥٨ من القانون رقم ٢٧ آلية التنفيذ تحديدًا، حيث تجيز للطرف المحكوم له التقدم بطلب الاعتراف بحكم التحكيم وتنفيذه أمام محكمة استئناف القاهرة، شريطة استيفاء الحكم للشروط الشكلية المنصوص عليها في المادة ٤٧.

وما يميز بيئة التحكيم في مصر عن العديد من الأنظمة القانونية الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هو الموقف الداعم من القضاء المصري لاستقلالية التحكيم وإرادة الأطراف. فقد استقر القضاء المصري على تأييد مبدأ سلطان الإرادة، المنصوص عليه في المادة ٢٤، والذي يخول الأطراف تحديد مقر التحكيم، والقانون الواجب التطبيق، ولغة التحكيم، والقواعد الإجرائية التي يختارونها. فإذا لم يتفق الأطراف على هذه المسائل، يكون لهيئة التحكيم، بموجب المادة ٢٥، سلطة تحديدها، بما يضمن استمرار الإجراءات دون تعطيل إجرائي.

وتُعد هذه المرونة القانونية أحد الأسباب الرئيسية التي تدفع الشركات متعددة الجنسيات والمستثمرين إلى الاستمرار في رفع دعاوى التحكيم في مصر.

وكثيرًا ما يختار الأطراف القاهرة كمقر للتحكيم، ليس فقط لحيادها، وإنما أيضًا لأنها تضم واحدة من أكثر مؤسسات التحكيم سمعة في المنطقة، وهي مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي “CRCICA”. وقد أُنشئ المركز في عام ١٩٧٩ تحت مظلة المنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية الأفريقية “AALCO”، ويعمل باعتباره كيانًا مستقلًا غير هادف للربح. ويدير المركز القضايا وفقًا لقواعد التحكيم الخاصة به، إصدار ٢٠٢٤، وهي قواعد مستندة إلى أحدث قواعد الأونسيترال وتدمج أفضل الممارسات العالمية.

وتتيح إجراءات مركز القاهرة الإقليمي للأطراف تقديم إخطار التحكيم إلكترونيًا، وسداد رسوم القيد بالعملة المحلية أو الأجنبية، وطلب تعيين المحكمين مباشرةً من خلال أمانة المركز. وبالنسبة للمدعي الذي يسعى إلى رفع دعوى تحكيم في مصر، فإن مركز القاهرة الإقليمي يوفر المصداقية المؤسسية والكفاءة الإدارية، وهما عنصران يضمنان قدرة أي حكم تحكيم يصدر لاحقًا على الصمود أمام رقابة القضاء في مرحلة التنفيذ.

ومع ذلك، فإن إتقان الإطار التشريعي لا يمثل إلا البداية. فلكي ينجح المستشار القانوني، يجب أن يكون ملمًا بالجانب العملي، بما في ذلك كيفية صياغة وتقديم إخطار التحكيم، وكيفية احتساب رسوم القيد، وكيفية تثبيت اختصاص هيئة التحكيم وفقًا للقواعد المختارة.

متى وكيف يتم رفع دعوى تحكيم في مصر

قبل أن يتمكن أي طرف من رفع دعوى تحكيم في مصر بصورة قانونية، يجب أن يكون هناك اتفاق تحكيم صحيح وقابل للتنفيذ. ووفقًا للمادة ١٠ من القانون رقم ٢٧ بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية، لا يطبق التحكيم إلا متى اتفق الأطراف صراحةً وكتابةً على إحالة المنازعات الناشئة بينهم إلى التحكيم. وقد يتخذ هذا الرضا أحد شكلين.

الشكل الأول هو شرط التحكيم، الذي يدرج في العقد قبل نشوء أي نزاع. وغالبًا ما ينص على أن “أي نزاع ينشأ عن هذا العقد أو يتعلق به تتم تسويته نهائيًا عن طريق التحكيم”. ويُعد هذا الشرط سابقًا على النزاع، إذ يضمن أنه في حال حدوث خلاف مستقبلًا، فإن النزاع سيتجاوز المحاكم العادية ويُحال إلى التحكيم. أما الشكل الثاني فهو مشارطة التحكيم، وهي اتفاق يوقعه الأطراف بعد نشوء النزاع بالفعل، وتُعد بمثابة موافقة لاحقة على إحالة نزاع محدد إلى التحكيم. ويُعد كلا الشكلين صحيحًا ومتساويًا في الأثر وفقًا للقانون المصري، متى كانا مكتوبين وموقعين من الممثلين المفوضين للأطراف.

وبمجرد اتفاق الأطراف على التحكيم، يتعين عليهم تحديد الهيكل والإطار الإجرائي الذي سيحكمه. ويحدد مقر التحكيم القانون الإجرائي الواجب التطبيق، كما يحدد المحكمة التي ستكون لها سلطة الإشراف القضائي على إجراءات التحكيم. فإذا تم اختيار القاهرة أو أي مدينة مصرية أخرى كمقر للتحكيم، فإن التحكيم يخضع من الناحية الإجرائية لأحكام القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤، وتكون محكمة استئناف القاهرة هي المحكمة المشرفة عليه. كما يتعين على الأطراف الاختيار بين التحكيم المؤسسي، والذي يُدار عادةً بواسطة مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، والتحكيم الحر أو الخاص، الذي يُجرى بصورة مستقلة وفقًا لقواعد متفق عليها، مثل قواعد الأونسيترال للتحكيم. ويُعد التحكيم المؤسسي من خلال مركز القاهرة الإقليمي هو المسار المفضل في مصر، لأنه يوفر إشرافًا إداريًا، ويحقق قدرًا أكبر من اليقين الإجرائي، ويتضمن آليات مدمجة لتعيين المحكمين في حال امتناع أحد الأطراف عن التعاون.

وبعد إرساء هذا الأساس، تبدأ العملية الفعلية لرفع دعوى التحكيم في مصر من خلال سلسلة من المراحل الإجرائية المحددة.

الخطوة الأولى – تقديم إخطار التحكيم

تبدأ إجراءات التحكيم عندما يقوم المدعي بإعلان إخطار التحكيم. ووفقًا للمادة ٢٧ من القانون رقم ٢٧، تُعد إجراءات التحكيم قد بدأت من تاريخ تسلم المدعى عليه لهذا الإخطار. ويجب أن يتضمن الإخطار تحديد أطراف النزاع، وبيان طبيعة النزاع، وتحديد الطلبات محل المطالبة، والإشارة إلى شرط التحكيم أو اتفاق التحكيم. وعندما يكون التحكيم مؤسسيًا، وغالبًا ما يكون وفقًا لقواعد مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي “CRCICA”، يقوم المدعي بتقديم هذا الإخطار إلى أمانة المركز، مرفقًا به نسخة من العقد ذي الصلة، وما يفيد سداد رسوم التسجيل. ثم تقوم الأمانة بقيد الدعوى وإحالة الإخطار إلى المدعى عليه.

الخطوة الثانية – قيد الدعوى والرد على الإخطار

بمجرد تقديم الإخطار وسداد رسوم التسجيل، تُفتح الدعوى رسميًا. ويُدعى المدعى عليه إلى تقديم رد على إخطار التحكيم، وذلك عادةً خلال ثلاثين يومًا. وقد يتضمن هذا الرد دفوعًا أولية، مثل الدفع بعدم الاختصاص أو تقديم طلبات مقابلة. ومن هذه اللحظة، يُعد التحكيم قد بدأ على نحو صحيح، ويلتزم الأطراف بالجدول الإجرائي الذي سيتم تحديده لاحقًا.

الخطوة الثالثة – تشكيل هيئة التحكيم

تتمثل المرحلة التالية في رفع دعوى التحكيم في مصر في تشكيل هيئة التحكيم. ووفقًا للمادة ١٧ من قانون التحكيم، يجوز للأطراف أن يتفقوا بحرية على عدد المحكمين وطريقة تعيينهم. فإذا لم يتفقوا، تطبق القاعدة الافتراضية، وهي تشكيل هيئة تحكيم من ثلاثة محكمين، بحيث يعين كل طرف محكمًا، ثم يتولى المحكمان المعينان اختيار المحكم المرجح أو رئيس هيئة التحكيم. وإذا امتنع أي من الطرفين عن تعيين محكمه خلال المدة المحددة، يتدخل مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي ويقوم بتعيين المحكم منعًا للتأخير. ويُعد التشكيل الصحيح لهيئة التحكيم أمرًا جوهريًا، إذ إن أي عيب في هذه المرحلة قد يشكل لاحقًا سببًا لبطلان حكم التحكيم وفقًا للمادة ٥٣/١/د من القانون.

الخطوة الرابعة – الاجتماع الإجرائي الأولي ووثيقة المهمة

بعد تعيين هيئة التحكيم، يُعقد اجتماع إجرائي. وفي هذا الاجتماع، يقوم الأطراف وهيئة التحكيم بتحديد الجدول الزمني للإجراءات، وآلية تبادل الأدلة، ومواعيد الجلسات. كما يقومون بإعداد وتوقيع وثيقة المهمة، التي تتضمن ملخصًا للطلبات والدفوع والمسائل المطلوب الفصل فيها. ووفقًا للمادة ٢٤، تشكل هذه الوثيقة الخريطة الإجرائية والموضوعية للتحكيم. وبمجرد اعتمادها، لا يجوز لأي من الطرفين توسيع طلباته أو تعديلها في مرحلة لاحقة من الإجراءات دون موافقة هيئة التحكيم.

الخطوة الخامسة – بيان الدعوى وبيان الدفاع

بعد ذلك، يقدم المدعي بيان الدعوى، والذي يتضمن عرضًا للوقائع، والنصوص التعاقدية التي يستند إليها، والحجج القانونية، والأدلة المؤيدة للمطالبة. ووفقًا للمادة ٣٠ من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤، يجب تقديم هذا البيان خلال المدة المتفق عليها بين الأطراف أو التي تحددها هيئة التحكيم. وينبغي أن ترفق به المستندات المؤيدة، مثل العقود، والمراسلات، والفواتير، وإفادات الشهود، أو تقارير الخبراء. ثم يقدم المدعى عليه بيان الدفاع، متضمنًا الرد على الادعاءات، ومعه، عند الاقتضاء، أي طلبات مقابلة. وتشكل هاتان المذكرتان الإطار الموضوعي للتحكيم والأساس الذي ستستند إليه هيئة التحكيم لاحقًا في مداولاتها.

الخطوة السادسة – الجلسات والأدلة

بعد اكتمال المذكرات، تنتقل الدعوى إلى مرحلة الإثبات. ويجوز أن تُعقد الجلسات حضوريًا، أو عبر الإنترنت، أو بنظام مختلط، وذلك وفقًا لاتفاق الأطراف. ويتم سماع الشهود والخبراء، وفحص المستندات، ويُمنح كل طرف فرصة لتقديم مرافعاته الشفوية. وتمنح المادة ٣٣ من القانون هيئة التحكيم سلطة تقديرية واسعة في تحديد إجراءات الإثبات، شريطة معاملة الطرفين على قدم المساواة ومنح كل منهما فرصة كاملة لعرض قضيته.

وبانتهاء هذه الخطوات، تكون إجراءات التحكيم قد دخلت حيز السير الكامل. فما بدأ كشرط وارد في عقد، أصبح إجراءً قانونيًا منظمًا يخضع للقانون المصري والقواعد الدولية.

الجلسات والأدلة والتدابير الوقتية في التحكيم

بمجرد أن يباشر أحد الأطراف رفع دعوى تحكيم في مصر وتكتمل المذكرات، تنتقل العملية من مرحلة المرافعة الكتابية إلى الإجراءات الشفوية الحية. وتمثل الجلسات المرحلة الحاسمة في الدعوى، حيث يتم سماع الشهود، ومناقشة الخبراء، وتقييم هيئة التحكيم للمستندات المقدمة في ملف الدعوى. ووفقًا للمادة ٣٣ من القانون رقم ٢٧، تتمتع هيئة التحكيم بسلطة تقديرية واسعة في إدارة الإجراءات، بشرط معاملة كل طرف على قدم المساواة ومنحه فرصة كاملة لعرض قضيته. ويُعد هذا المبدأ، المعروف دوليًا بمبدأ تكافؤ الفرص أو المساواة في وسائل الدفاع، جوهر كل تحكيم يجرى في مصر.

وقد تُعقد الجلسات فعليًا في القاهرة، أو افتراضيًا من خلال منصات إلكترونية آمنة، أو بنظام مختلط، بحسب اتفاق الأطراف. ومن الناحية العملية، غالبًا ما تتبنى هيئات التحكيم التي يكون مقرها القاهرة نهجًا مرنًا في التعامل مع الأدلة، يجمع بين إفادات الشهود المكتوبة وشهادتهم الشفوية المباشرة. كما يلعب الخبراء، لا سيما في منازعات المقاولات والطاقة والتمويل، دورًا مهمًا، ويجوز لهيئة التحكيم أن تعين خبيرًا مستقلًا من جانبها وفقًا للمادة ٣٧، إذا اقتضى التعقيد الفني ذلك. ويُعد معيار الإثبات في التحكيم أقل صرامة من نظيره أمام المحاكم، إذ تحدد هيئة التحكيم مدى قبول الدليل وصلته بالنزاع وقوته في الإثبات، دون التزام صارم بقواعد قانون المرافعات المدنية والتجارية. وتظل هذه المرونة أحد الأسباب التي تدفع المستثمرين إلى تفضيل رفع دعاوى التحكيم في مصر بدلًا من إقامة الدعاوى القضائية التقليدية.

وأثناء سير الإجراءات، يجوز للأطراف أيضًا طلب تدابير وقتية أو تحفظية. فقد أجازت المادة ٢٤ مكرر من قانون التحكيم، التي أُضيفت بموجب تعديل لاحق، صراحةً لهيئات التحكيم التي يكون مقرها في مصر أن تأمر بتدابير مؤقتة للحفاظ على الأصول، أو الإبقاء على الوضع القائم، أو منع وقوع ضرر يتعذر تداركه إلى حين صدور حكم التحكيم النهائي. وفي الحالات العاجلة، مثل تجميد الحسابات البنكية أو وقف نقل البضائع، يجوز للطرف، بديلًا عن ذلك، أن يلجأ إلى المحاكم المصرية لطلب الحماية الوقتية وفقًا للمادة ١٤، دون أن يُعد ذلك تنازلًا عن اتفاق التحكيم. ويمنح هذا التعايش بين التدابير الصادرة عن هيئة التحكيم والتدابير المدعومة قضائيًا للتحكيم في مصر توازنًا إجرائيًا نادرًا: استقلالية حيثما أمكن، ودعم قضائي حيثما اقتضت الضرورة.

وعادةً ما تختتم الجلسات بتقديم مذكرات ما بعد الجلسة، حيث يلخص كل طرف مواقفه الواقعية والقانونية. وبعد ذلك، تعلن هيئة التحكيم قفل باب المرافعة وتنتقل إلى مرحلة المداولة. وتتمتع هذه المرحلة بسرية مطلقة، إذ يتداول المحكمون فيما بينهم بصورة خاصة ويتوصلون إلى قرار بالأغلبية، على النحو الذي تتطلبه المادة ٤١ من القانون. ويتولى رئيس هيئة التحكيم صياغة الحكم، أما الآراء المخالفة، فعلى الرغم من جوازها، نادرًا ما تُنشر ما لم تنص قواعد المؤسسة التحكيمية على خلاف ذلك.

إصدار حكم التحكيم وتنفيذه

تتمثل الغاية النهائية من أي جهد يُبذل لرفع دعوى تحكيم في مصر في صدور حكم التحكيم. ووفقًا للمادة ٤٣ من القانون رقم ٢٧، يجب أن يصدر حكم التحكيم كتابةً، وأن يوقعه جميع المحكمين أو أغلبيتهم، وأن يشتمل على الأسباب التي بُني عليها، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك. كما يجب أن يحدد الحكم مقر التحكيم، وتاريخ صدوره، وأسماء المحكمين. وبمجرد توقيع الحكم، يتم إيداعه لدى أمانة المحكمة المختصة، وهي عادةً محكمة استئناف القاهرة إذا كان مقر التحكيم هو القاهرة، وذلك خلال ثلاثين يومًا، على النحو الذي أوجبته المادة ٤٧. ويُعد هذا الإيداع هو الإجراء الذي يمنح حكم التحكيم وجوده القانوني داخل النظام القانوني المصري.

وعلى خلاف الأحكام القضائية، لا تخضع أحكام التحكيم في مصر للطعن عليها من حيث موضوع النزاع. ولا يجوز الطعن عليها إلا من خلال دعوى بطلان وفقًا للمادة ٥٣، وذلك على أسباب محددة وضيقة النطاق، مثل عدم الاختصاص، أو بطلان تشكيل هيئة التحكيم، أو مخالفة النظام العام، أو الإخلال بحق الدفاع وضمانات الإجراءات الواجبة. وتطبق المحاكم المصرية هذه الأسباب على نحو ضيق، بما يعكس التوجه العام للقضاء المصري الداعم للتحكيم. وقد استقرت محكمة استئناف القاهرة ومحكمة النقض المصرية في السنوات الأخيرة على تأكيد استقلالية التحكيم، ورفض قبول الطعون التي تمثل في حقيقتها استئنافًا مستترًا على موضوع الحكم تحت ستار دعاوى البطلان.

وبمجرد انقضاء الميعاد القانوني لدعوى البطلان، وهو تسعون يومًا من تاريخ إعلان حكم التحكيم، يجوز للطرف المحكوم له أن يشرع في تنفيذ حكم التحكيم في مصر. ويتطلب التنفيذ تقديم طلب إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة، مرفقًا به أصل حكم التحكيم، واتفاق التحكيم، والترجمات العربية المعتمدة متى كان ذلك لازمًا. وبعد التحقق من استيفاء الحكم للشروط الشكلية وعدم مخالفته للنظام العام المصري، تصدر المحكمة أمرًا بالصيغة التنفيذية، فيصبح الحكم قابلًا للتنفيذ كما لو كان حكمًا وطنيًا. وإذا كان لدى الطرف المحكوم ضده أصول داخل مصر، جاز الحجز عليها أو تسييلها من خلال إجراءات التنفيذ العادية أمام المحاكم المصرية.

أما بالنسبة لأحكام التحكيم الأجنبية الصادرة خارج مصر، فإن تنفيذها يتبع ذات المسار الإجرائي، غير أنه يستمد أساسه القانوني من اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها لعام ١٩٥٨، والتي انضمت إليها مصر بموجب القرار الجمهوري رقم ١٧١. ويضمن ذلك قابلية تنفيذ أحكام التحكيم الصادرة في أي من الدول المتعاقدة التي يزيد عددها على ١٧٠ دولة أمام المحاكم المصرية، والعكس صحيح. وعمليًا، عندما يختار أحد الأطراف رفع دعوى تحكيم في مصر، فإنه يختار ولاية قضائية تتمتع أحكامها التحكيمية بقابلية تنفيذ دولية تضاهي المراكز التحكيمية الكبرى مثل لندن وباريس وسنغافورة.

الخاتمة

إن رفع دعوى تحكيم في مصر يعني الاعتماد على نظام يوازن بين الكفاءة، والحياد، وقابلية التنفيذ. ومع اتساق القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ مع المعايير الدولية، واعتراف المنطقة بمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، يوفر التحكيم في مصر إطارًا موثوقًا لتسوية المنازعات التجارية. كما تحظى أحكام التحكيم الصادرة في مصر بقابلية التنفيذ في أكثر من ١٧٠ دولة بموجب اتفاقية نيويورك، مما يجعل القاهرة مقرًا موثوقًا ومتصلًا دوليًا للتحكيم.

وبالنسبة للشركات والمستثمرين والشركاء التجاريين، فإن النجاح يكمن في الإعداد السليم، وصياغة شرط تحكيم دقيق، واختيار المؤسسة التحكيمية المناسبة، وضمان الالتزام بالقانون الإجرائي. كما أن الاستعانة بمحامٍ متخصص في التحكيم في مصر منذ البداية من شأنها أن تثبت الاختصاص، وتحمي الحقوق الإجرائية، وتضمن صمود أي حكم تحكيم عند مرحلة التنفيذ. وفي بيئة أعمال تكافئ اليقين والسرعة، فإن رفع دعوى التحكيم في مصر على نحو صحيح لا يعد مجرد خيار، بل يمثل ميزة استراتيجية.

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