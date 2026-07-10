في ظل الديناميكية التي يتسم بها السوق التجاري في مصر، تشكّل الديون غير المسددة عبئاً ي

Article Insights

Sadany & Partners Law Firm are most popular: within Food, Drugs, Healthcare, Life Sciences, Employment and HR and Criminal Law topic(s)

in Middle East

with readers working within the Retail & Leisure industries

في ظل الديناميكية التي يتسم بها السوق التجاري في مصر، تشكّل الديون غير المسددة عبئاً يتجاوز الخسارة المالية المباشرة، إذ قد تؤثر سلباً على الاستقرار التشغيلي والسمعة التجارية. وسواء كانت المطالبة ناشئة عن فاتورة مستحقة لم تُسدّد، أو إخلال بعقد توريد، أو تعثر شريك في تنفيذ التزاماته، فإن منهجية تحصيل الدين تُبرز مستوى الحوكمة والاحتراف داخل الشركة.

تُقدم مؤسسة السعدني ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية حلولًا قانونية شاملة لتحصيل الديون مصممة خصيصًا للشركات والمستثمرين العاملين في مصر. يجمع فريقنا القانوني ثنائي اللغة بين الخبرة القضائية، ومهارات التفاوض، والفهم التجاري لضمان التعامل مع كل مطالبة بكفاءة وقانونية وبنتائج ملموسة.

1. واقع تحصيل الديون في مصر 6202

أصبح تحصيل الديون في مصر أسرع وأكثر شفافية من أي وقت مضى بفضل تحديث الأنظمة القضائية وإدارة القضايا الرقمية. ومن أهم الأطر ذات الصلة ما يلي:

قانون المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 – قضاة متخصصون في المنازعات التجارية والشركات.

قانون الإجراءات المدنية والتجارية – يحدد قواعد التقاضي والإخطار والتنفيذ.

قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 – يُمكّن من تنفيذ أحكام التحكيم عبر المحاكم المصرية.

قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 – يحمي الحقوق التعاقدية للمستثمرين المحليين والأجانب.

نظام التقاضي الإلكتروني (تحديث 2024) – يسمح بتقديم الإخطارات إلكترونيًا.

تعني هذه الإصلاحات أنه مع التمثيل القانوني المناسب، يُمكن للدائنين الآن تحصيل ديونهم بسرعة أكبر، وبمزيد من اليقين القانوني، وبتكلفة أقل.

٢. لماذا تحتاج إلى تمثيل قانوني احترافي؟

يتضمن تحصيل الديون في مصر شبكة معقدة من الإجراءات القضائية، ومتطلبات الإثبات، وإجراءات التنفيذ. ويخسر العديد من الدائنين وقتًا ثمينًا، بل وحتى قضيتهم، بسبب أخطاء إجرائية.

دورنا هو تسهيل هذه العملية من خلال:

تحديد المسار القانوني الأسرع والأكثر فعالية من حيث التكلفة لمطالبتك.

صياغة وثائق ثنائية اللغة تفي بمعايير الإثبات.

رفع الدعاوى وإدارتها أمام المحاكم الاقتصادية وإدارات التنفيذ.

الحفاظ على تواصل مفتوح وتقديم تقارير مفصلة عن سير العمل.

تتميز مؤسسة السعدني ومشاركوه للمحاماة بفريق من المحامين المتمرسين، يفهمون القانون وواقع عملك، ويتولون كل مرحلة من مراحل قضيتك، بدءًا من الإخطار وحتى التنفيذ.

٣. خدماتنا القانونية لتحصيل الديون

أ. التحصيل الودي

قبل اللجوء إلى التقاضي، نسعى إلى حل سلمي من خلال:

إشعار قانوني رسمي ثنائي اللغة يطالب بالدفع خلال فترة محددة.

التفاوض المباشر للتوصل إلى تسوية أو خطة سداد.

صياغة وتوثيق اتفاقيات التسوية.

في كثير من الحالات، يُحقق التفاوض الاحترافي التحصيل دون تكاليف التقاضي.

ب. التحصيل القضائي (أوامر الأداء والدعاوى القضائية)

في حال فشل المحاولات الودية، نتخذ إجراءات قانونية حاسمة:

أمر أداء: إجراء مبسط للديون غير المتنازع عليها والمدعومة بإثباتات كتابية كالفواتير والشيكات وإيصالات التسليم.

دعوى المحكمة الاقتصادية: للديون التجارية المعقدة أو المتنازع عليها والتي تتطلب فحصًا من قبل خبير.

يقوم فريقنا القانوني بإعداد جميع المرافعات، وتمثيلكم في جلسات الاستماع، وضمان سير دعواكم بكفاءة عبر المحاكم التجارية المصرية.

ج. إدارة التنفيذ

بمجرد الحصول على حكم قضائي أو قرار تحكيمي، نتولى ما يلي:

تجميد الحسابات وحجز الأصول تحت إشراف المحكمة.

بيع الممتلكات المحجوزة أو الحجز على المستحقات.

التنسيق مع المحضرين والبنوك للتحصيل الفوري.

تدرب محامونا المتخصصون في التنفيذ على العمل بسرعة، لأن قيمة الحكم لا تتحقق إلا بتنفيذه.

٤. مثال عملي – استرداد ناجح لشركة

كان لشركة تصنيع مقرها الإسكندرية مبلغ ٢٫٧ مليون جنيه مصري لدى أحد الموزعي ، إلا أن الموزع رفض السداد رغم وعوده المتكررة.

نهجنا:

إصدار خطاب مطالبة ثنائي اللغة، مستندين إلى الالتزامات التعاقدية والمادة ١٥٧ من القانون المدني. تقديم طلب أمر أداء أمام المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية. الحصول على أمر تنفيذ خلال ٤٠ يومًا. بدء إجراءات التنفيذ؛ حيث تم تجميد حسابات المدين. قام المدين بتسوية الدين بالكامل ورفع التجميد.

النتيجة: استرداد كامل المبلغ بالإضافة إلى سداد رسوم المحكمة – خلال سبعة أسابيع.

٥. الدائنون الأجانب – الحماية الكاملة بموجب القانون المصري

يتمتع المستثمرون الدوليون بنفس الحماية القضائية التي يتمتع بها الدائنون المحليون. تُقدم مؤسسة السعدني ومشاركوه للمحاماة خدماتها للعملاء الأجانب من خلال:

تقديم المستندات بلغتين وترجمة معتمدة.

تصديق الوثائق الأجنبية عبر السفارات ووزارة العدل.

الاعتراف بالأحكام وقرارات التحكيم الأجنبية وإنفاذها بموجب اتفاقية نيويورك (١٩٥٨).

التنسيق عبر الحدود مع مكاتب المحاماة الدولية في القضايا متعددة الاختصاصات القضائية.

يُقدّر عملاؤنا الأجانب قدرتنا على فهم المتطلبات الإجرائية في مصر مع الالتزام بمعايير التقارير الدولية.

٦. رسوم وجداول زمنية واضحة

يتم الاتفاق على جميع التكاليف كتابيًا قبل تقديم الدعوى، مما يضمن عدم وجود مفاجآت أو رسوم خفية.

٧. تدابير قانونية وقائية – بناء حماية مستقبلية

يُعد التحصيل جزءًا من الحل، والوقاية جزءًا آخر؛ لذا نساعد الشركات على تقليل مخاطر الدفع المستقبلية من خلال:

صياغة عقود تتضمن بنودًا واضحة للدفع والجزاءات.

تضمين الشيكات أو الضمانات أو السندات الإذنية كضمان.

إضافة بنود الاختصاص القضائي والتحكيم لضمان الشفافية.

إجراء عمليات تدقيق شاملة للعملاء والموزعين الجدد.

بفضل الضمانات القانونية المناسبة، يحافظ عملاؤنا على سيولة قوية ويتجنبون من النزاعات.

٨. لماذا يثق العملاء بمؤسسة السعدني ومشاركوه للمحاماة؟

نتائج مُثبتة: استرداد ملايين الجنيهات عبر المحاكم المصرية والتحكيم.

فريق متخصص في تحصيل الديون: يركز حصريًا على المطالبات التجارية والمالية.

تغطية شاملة على مستوى الدولة: القاهرة، والإسكندرية، والسويس، والمناطق الصناعية.

تمثيل ثنائي اللغة: تقديم الدعاوى باللغتين العربية والإنجليزية وفقًا للمعايير العالمية.

التواصل بشفافية: تحديثات دورية عن سير القضايا ومتابعة التكاليف.

نجمع بين قوة المحاكم المحلية والاحترافية الدولية، لضمان أن يكون كل إجراء نتخذه هادفًا وفعالًا.

٩. خيارات التنفيذ الذكية لعام 2026

يُتيح القضاء المصري الآن ما يلي:

طلبات التنفيذ الإلكترونية عبر بوابة وزارة العدل.

البحث الفوري عن الأصول وتجميد الحسابات المصرفية.

تسويات معتمدة من المحكمة قابلة للتنفيذ كأحكام نهائية.

أوامر أادء سريعة للديون غير المتنازع عليها.

تستفيد مؤسسة السعدني ومشاركوه للمحاماة من هذه الأدوات الرقمية لاسترداد الأموال بشكل أسرع وتقليل التأخيرات الإجرائية.

١٠. خاتمة – حلول قانونية فعّالة

مع تطور المنظومة القانونية في مصر بحلول عام 2025، باتت حقوق الدائنين تحظى بآليات تنفيذ أقوى وأكثر فاعلية، غير أن الاستفادة المثلى من هذه الصلاحيات تستوجب دعماً قانونياً احترافياً راسخاً.

تجمع مؤسسة السعدني ومشاركوه للمحاماة بين المعرفة القانونية العميقة والاستراتيجية العملية والأسعار الشفافة لنقدم نتائج تتجاوز الأحكام القضائية، فنحن نضمن تحصيل مستحقاتكم فعلياً. سواء كنتم شركة محلية، أو مستثمراً أجنبياً، أو دائناً فردياً، فإن فريقنا على أتم الاستعداد لمساعدتكم في استرداد ديونكم باحترافية ودقة وسرعة.

تواصل مع مكتبنا في القاهرة اليوم لحجز استشارة سرية، واكتشف لم تُعدّ مؤسسة السعدني ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية الاسم الموثوق به في مصر في مجال حلول الديون القانونية الفعّالة.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.