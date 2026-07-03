تنفيذ الأحكام في مصر لصالح الشركات الأجنبية

بالنسبة للشركات الأجنبية في مصر، فإن كسب الدعوى لا يمثل سوى الخطوة الأولى؛ أما التحدي الحقيقي فيكمن في مرحلة تنفيذ الحكم.

فالشركات الأجنبية التي تنجح في الحصول على أحكام قضائية لصالحها في مصر، وأحيانًا حتى عندما يكون المبلغ المقضي به محددًا بعملة أجنبية وفقًا للعقد محل النزاع، كثيرًا ما تكتشف أن التنفيذ لا يؤدي تلقائيًا إلى السداد بذات العملة. وبدلًا من ذلك، تصبح المسألة الجوهرية هي كيفية تحقيق القيمة المقضي بها فعليًا في الواقع العملي، ضمن إطار تنفيذ الأحكام والقيود المرتبطة بالعملة الأجنبية في مصر.

وحتى في الحالات التي تقر فيها المحاكم بالحقوق التعاقدية المقومة بالدولار الأمريكي أو بغيره من العملات الأجنبية، فإن ذلك لا يعني بالضرورة أن التنفيذ سيتم بذات العملة. ففي الممارسة العملية، غالبًا ما يتم تنفيذ الأحكام واسترداد المبالغ المقومة بالعملة الأجنبية من خلال سداد ما يعادل قيمتها بالجنيه المصري، محسوبًا على أساس سعر الصرف المطبق وقت التنفيذ، وليس من خلال السداد المباشر بالعملة الأجنبية.

ويخلق ذلك تمييزًا هيكليًا بين الشكل القانوني للحكم وبين تحققه الاقتصادي. فبينما يؤكد الحكم وجود حق مالي واضح لصالح الدائن الأجنبي، فإن تنفيذ الحكم واسترداد القيمة بالعملة الأجنبية يتوقفان على الآليات المتاحة داخل النظام المصرفي المصري، فضلًا عن القيود التنظيمية وقيود السيولة التي تؤثر على توافر النقد الأجنبي.

ونتيجة لذلك، وحتى عندما تحصل الشركات الأجنبية على أحكام لصالحها مقومة بالدولار الأمريكي، فإن التحصيل الفعلي في إطار تنفيذ الأحكام واسترداد العملة الأجنبية قد يظل خاضعًا للتحويل إلى الجنيه المصري، ولإمكانية الحصول على السيولة الأجنبية بصورة مرحلية أو مقيدة.

قيود تحويل العملة والممارسة المصرفية

في الحالات التي تنطوي على تنفيذ أحكام بمبالغ كبيرة أو تعرض جوهري للعملة الأجنبية، فإن توقع السداد الفوري أو المباشر بالدولار الأمريكي من خلال القنوات المصرفية لا يعكس في كثير من الأحيان الواقع العملي. وعلى الرغم من أن التعاملات بالعملة الأجنبية جائزة قانونًا، فإن تنفيذها يخضع لإجراءات مصرفية، وفحوص امتثال، ومدى توافر السيولة.

ومن ثم، فإن تنفيذ الأحكام وتحويل المبالغ إلى عملة أجنبية على نطاق كبير لا يُعد عملية آلية بحتة. فحتى بعد استكمال إجراءات التنفيذ، قد تواجه البنوك قيودًا في تنفيذ عمليات تحويل كبيرة للعملة الأجنبية، إذ تخضع هذه العمليات لقيود السيولة، وفحوص الامتثال، وسياسات المخاطر الداخلية. ويعكس ذلك البيئة التنظيمية الأوسع في مصر، حيث تتم إدارة توافر العملة الأجنبية من خلال ضوابط مصرفية وتقدير تشغيلي على مستوى البنوك، وليس من خلال حدود مركزية ثابتة وحدها.

وعليه، فإن إتاحة العملة الأجنبية نادرًا ما تتم بصورة مباشرة أو ميسرة، ولا تُنفذ عادةً في تحويل واحد. وبدلًا من ذلك، قد يتم صرف المبالغ المتعلقة بالأحكام على دفعات متعددة بمرور الوقت. ويؤدي هذا التنفيذ المرحلي إلى نشوء مخاطر زمنية، لا سيما فيما يتعلق بتقلبات أسعار الصرف بين تاريخ التنفيذ وتاريخ التسوية الفعلية.

الفجوة بين الحق القانوني والتحصيل الاقتصادي

من السمات الرئيسية لتنفيذ الأحكام واسترداد العملة الأجنبية في مصر وجود فجوة بين الحق القانوني والتحقق الاقتصادي لهذا الحق. فقد تكون الشركة الأجنبية حائزة لحكم واجب النفاذ بالكامل، بما في ذلك حكم مقوم بعملة أجنبية، ومع ذلك تواجه قيودًا عملية في الوصول إلى القيمة المعادلة بالعملة الأجنبية عبر القنوات المباشرة.

وهذه الفجوة ليست بالضرورة ذات طبيعة قانونية، وإنما هي فجوة تشغيلية. فهي تعكس الطريقة التي تتم بها معالجة تنفيذ الأحكام وتدفقات العملة الأجنبية داخل بيئة مصرفية منظمة، تُدار فيها سيولة النقد الأجنبي ولا تكون متاحة دائمًا بصورة فورية للتحويلات كبيرة الحجم.

وبناءً على ذلك، فإن نتائج التنفيذ كثيرًا ما تتشكل بفعل قيود النظام المالي بقدر ما تتشكل بفعل الاعتراف القضائي بالحق محل المطالبة.

النهج الهيكلية لتحقيق القيمة

في ضوء ما تقدم، فإن تنفيذ الأحكام واسترداد العملة الأجنبية غالبًا ما يتطلبان نهجًا ماليًا منظمًا لسد الفجوة بين استلام المبالغ بالجنيه المصري وتحقيق قيمتها بالعملة الأجنبية.

ويتمثل أحد هذه النهج في الهيكلة القائمة على الأصول، حيث يتم توظيف حصيلة التنفيذ بالجنيه المصري في أصول داخل مصر، مثل العقارات، أو حصص الملكية، أو الأصول التجارية مرتفعة القيمة. ويتم بعد ذلك تهيئة هذه الأصول لإعادة بيعها في معاملات يمكن أن تولد حصيلة بالعملة الأجنبية.

ويكتسب هذا النهج أهمية خاصة في أسواق العقارات السياحية ذات الطلب المرتفع، مثل المناطق الساحلية، حيث تدعم ديناميكيات التسعير وملفات المشترين في كثير من الأحيان معاملات مرتبطة بالدولار الأمريكي. وفي مثل هذه السياقات، قد يتحقق تنفيذ الأحكام واسترداد العملة الأجنبية بصورة غير مباشرة من خلال تسييل الأصول، بدلًا من الاعتماد على التحويل المصرفي المباشر.

ويتمثل نهج آخر في شراء منقولات أو بضائع محلية ثم تصديرها إلى الأسواق الخارجية. وفي هذا النموذج، يتم تحويل حصيلة التنفيذ بالجنيه المصري إلى سلع محلية تُباع لاحقًا في الخارج، بما يولد حصيلة بالعملة الأجنبية خارج النظام المصرفي المحلي. ويؤدي ذلك عمليًا إلى نقل عملية تحقيق القيمة إلى الخارج، مع البقاء ضمن الأطر القانونية والتنظيمية المقررة.

الاعتبارات القانونية والتنظيمية

يجب أن يلتزم كل نهج من نهج الهيكلة المتبعة في تنفيذ الأحكام واسترداد العملة الأجنبية بالمتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول بها، بما في ذلك التسعير وفقًا لمبدأ التعامل بين أطراف مستقلة، واللوائح الجمركية، وضوابط التصدير، ومعايير التوثيق السليم.

الخاتمة

ينبغي فهم تنفيذ الأحكام واسترداد العملة الأجنبية بالنسبة للشركات الأجنبية في مصر باعتباره عملية ذات مستويين. فبينما قد تقر المحاكم بالحقوق المالية، بما في ذلك الحقوق المقومة بعملة أجنبية، فإن التحقق العملي للقيمة يعتمد على آليات التنفيذ، وقيود النظام المصرفي، والمسارات المالية المنظمة.

وفي النهاية، لا يُعد التنفيذ الناجح مجرد نتيجة قانونية، بل هو عملية قانونية ومالية منسقة تهدف إلى سد الفجوة بين الاعتراف القضائي بالحق والتحصيل الفعلي بالعملة الأجنبية.