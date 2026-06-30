المراسلات الرقمية كدليل أمام المحاكم المصرية

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Andersen – Maher Milad Iskander & Co.’s articles from Andersen in Egypt are most popular: within Litigation and Mediation & Arbitration topic(s)

in Middle East

in Middle East

in Middle East Andersen in Egypt are most popular: within Litigation, Mediation & Arbitration, Food, Drugs, Healthcare, Life Sciences and Transport topic(s)

تعيد المراسلات الرقمية، بوتيرة متسارعة، رسم حدود تكوين العقود والإثبات القانوني في مصر.

لقد أدى التوسع المتزايد في رقمنة النشاط التجاري إلى تغيير جوهري في الطريقة التي يتواصل بها الأطراف، ويتفاوضون، ويوثقون بها علاقاتهم القانونية. فالمراسلات التي كانت تتم في السابق من خلال المكاتبات التقليدية أصبحت تُتبادل اليوم بصفة معتادة عبر البريد الإلكتروني وغيره من الوسائل الإلكترونية، الأمر الذي جعل المراسلات الرقمية عنصرًا محوريًا في الممارسة التجارية المعاصرة.

وقد أثار هذا التطور تساؤلات قانونية مهمة بشأن المركز القانوني للاتصالات الإلكترونية وقيمتها في الإثبات. فتاريخيًا، كان مفهوم الكتابة القانونية يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالمحررات الورقية المذيلة بتوقيعات خطية. إلا أن التطور التكنولوجي وواقع التجارة الحديثة فرضا فهمًا أوسع لما يمكن اعتباره دليلًا كتابيًا منتجًا لآثاره القانونية.

واستجابة لذلك، تبنى القانون المصري تدريجيًا مبدأ الحياد التكنولوجي، معترفًا بأن صحة التصرف أو المراسلة من الناحية القانونية لا ينبغي أن تتوقف على شكلها المادي، وإنما على مدى أصالتها وسلامتها وإمكانية نسبتها إلى مصدرها. ومن خلال القانون رقم ١٥ لسنة ٢٠٠٤ بشأن تنظيم التوقيع الإلكتروني ولائحته التنفيذية، وضع المشرع المصري إطارًا قانونيًا يمنح الكتابة الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني حجية قانونية وإثباتية تعادل حجية نظائرها التقليدية، متى استوفت المتطلبات القانونية المقررة.

وقد عززت الممارسة القضائية هذا الاتجاه. وعلى وجه الخصوص، أكدت محكمة النقض المصرية أن الاتصالات الإلكترونية قد تشكل دليلًا صحيحًا يصلح لإثبات العلاقات التعاقدية والتعبير عن الإرادة ذات الأثر القانوني، متى أمكن التحقق من صحتها ونسبتها إلى من صدرت عنه. ونتيجة لذلك، تطورت المراسلات الرقمية من مجرد وسيلة عملية للتواصل إلى أداة إثبات معترف بها قانونًا، قادرة على اكتساب وزن إثباتي معتبر في المنازعات التجارية.

وفي ضوء هذا الإطار التشريعي والقضائي، أصبحت المراسلات الرقمية تحتل مكانة متزايدة الأهمية في قانون الإثبات المصري، بما يعكس تكيف النظام القانوني مع واقع الاقتصاد الرقمي.

الاعتراف التشريعي بالمراسلات الرقمية في مصر

يقوم الاعتراف القانوني بالمراسلات الرقمية في مصر بصفة أساسية على القانون رقم ١٥ لسنة ٢٠٠٤ بشأن تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات. ومن خلال هذا القانون، تبنى المشرع المصري منهجًا وظيفيًا في التعامل مع السجلات الإلكترونية، متجاوزًا الفرض التقليدي القائم على أن الصحة القانونية والقوة الإثباتية ترتبطان بطبيعتهما بالمستندات الورقية.

وتُعد المادتان ١٤ و١٥ من هذا القانون محور هذا الإطار التشريعي. إذ تنص المادة ١٤ على أن التوقيع الإلكتروني يتمتع بذات الحجية المقررة للتوقيع الخطي في المعاملات المدنية والتجارية والإدارية، متى تم إنشاؤه وفقًا للمتطلبات المنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية. وبذلك تقرر هذه المادة مبدأ التكافؤ الوظيفي بين التوقيع الإلكتروني والتوقيع التقليدي، بما يضمن عدم حرمان التصرفات القانونية من آثارها لمجرد أنها تمت إلكترونيًا.

أما المادة ١٥، فتمتد بهذا المبدأ إلى الكتابة والسجلات الإلكترونية، إذ تمنحها ذات الحجية المقررة للمحررات الرسمية والعرفية في القانون المصري، متى تم استيفاء المتطلبات القانونية والفنية المقررة. وبناءً على ذلك، يجوز أن تشكل السجلات الإلكترونية والمراسلات الرقمية دليلًا كتابيًا معترفًا به قانونًا، صالحًا لإثبات الحقوق والالتزامات والتصرفات القانونية.

وتعزز اللائحة التنفيذية هذا الاتجاه التشريعي. فقد نصت المادة ٢ منها صراحة على أنه لا يجوز إنكار الحجية القانونية أو القيمة الإثباتية لأي سجل أو رسالة أو إعلان لمجرد أنه أُنشئ أو حُفظ أو أُرسل أو استُقبل في شكل إلكتروني. كما تؤكد ذات المادة أن اشتراطات الكتابة التي يقررها القانون يمكن الوفاء بها من خلال الكتابة الإلكترونية، بشرط أن تظل المعلومات قابلة للاطلاع عليها واسترجاعها لاحقًا.

ولا تقتصر أهمية المراسلات الرقمية على مسائل الإثبات فحسب، بل تمتد إلى نطاق تكوين العقود. فوفقًا للمادة ٣ من اللائحة التنفيذية، يجوز للأطراف التعبير عن الإيجاب والقبول إلكترونيًا بغرض إنشاء الالتزامات التعاقدية أو تعديلها أو إنهائها، ما لم يحظر القانون أو الاتفاق ذلك. ومن ثم، قد لا تكون المراسلات الرقمية مجرد دليل على وجود العلاقة القانونية، بل قد تكون هي الوسيلة ذاتها التي تنشأ من خلالها الالتزامات التعاقدية.

ومجمل هذه النصوص يقرر إطارًا تشريعيًا متكاملًا يعترف بالمراسلات الرقمية باعتبارها وسيلة اتصال صحيحة قانونًا، وشكلًا فعالًا من أشكال الإثبات القانوني. ومن ثم، فإن تركيز القانون ينصب على موثوقية السجلات الإلكترونية وأصالتها وسلامتها، لا على الوسيط الذي أُنشئت أو أُرسلت من خلاله.

شروط الحجية الإثباتية للمراسلات الرقمية

على الرغم من أن القانون المصري يعترف بالصحة القانونية للسجلات والاتصالات الإلكترونية، فإن الحجية الإثباتية للمراسلات الرقمية تظل خاضعة لمتطلبات قانونية وفنية محددة تهدف إلى ضمان موثوقيتها. ويسعى الإطار التشريعي إلى تحقيق التوازن بين مرونة الاتصالات الإلكترونية، وبين ضرورة الحماية من المنازعات المتعلقة بصحة هذه الاتصالات، أو تعديلها، أو نسبتها إلى من صدرت عنه.

وفي هذا السياق، تحدد المادة ٤ من اللائحة التنفيذية الشروط الرئيسية التي تكتسب بموجبها الكتابة والسجلات الإلكترونية حجية في الإثبات، وذلك على النحو الآتي:

١

التحقق من التاريخ والوقت

يجب أن يكون من الممكن تحديد تاريخ ووقت إنشاء السجل الإلكتروني من خلال نظام حفظ إلكتروني مستقل، لا يخضع لسيطرة منشئ السجل أو متلقيه.

٢

تحديد المصدر ومدى السيطرة عليه

يجب أن يكون مصدر السجل الإلكتروني قابلًا للتحديد، مع بيان مدى سيطرة منشئه على الأنظمة والأدوات المستخدمة في إنشائه.

٣

سلامة السجلات المنشأة تلقائيًا

إذا كانت السجلات قد أُنشئت تلقائيًا، سواء كليًا أو جزئيًا، دون تدخل بشري، فإن حجيتها الإثباتية تظل قائمة متى أمكن التحقق من وقت إنشائها، وثبت خلوها من أي تعديل أو تلاعب.

كما تعزز اللائحة التنفيذية موثوقية الاتصالات الإلكترونية من خلال مفهوم المعاملة الإلكترونية الموثوقة. فبموجب المادة ٦، يجب أن تتيح المعاملة الإلكترونية الموثوقة تحديد هوية الشخص القائم بها، وأن تسمح بالكشف عن أي تعديل لاحق يطرأ على السجل الإلكتروني، وأن تعتمد على خدمات ثقة معتمدة تستخدم تقنية البنية التحتية للمفاتيح العامة (PKI). وتهدف هذه المتطلبات إلى ضمان بقاء الاتصالات الإلكترونية قابلة للنسبة إلى منشئها ومحمية من أي تدخل غير مصرح به.

ويُعد حفظ السجلات الإلكترونية عنصرًا مهمًا ضمن الإطار الإثباتي. فوفقًا للمادة ٧ من اللائحة التنفيذية، يمكن للمعلومات الإلكترونية أن تستوفي الالتزامات القانونية المتعلقة بالاحتفاظ بالسجلات، متى تم حفظها في صورتها الأصلية، وظلت قابلة للاطلاع عليها والرجوع إليها مستقبلًا، واحتفظت بالمعلومات التي تحدد المرسل، والمتلقي، وتاريخ ووقت الإرسال والاستلام. وتكتسب هذه المتطلبات أهمية عملية خاصة في المنازعات التجارية، حيث تعتمد الحجية الإثباتية للمراسلات الرقمية في كثير من الأحيان على القدرة على إثبات وجود سجل كامل وموثوق للاتصالات المتبادلة بين الأطراف.

ومجمل هذه الضمانات يعكس المبدأ التشريعي القائم على أن الحجية الإثباتية للمراسلات الرقمية لا تستمد من طبيعتها الإلكترونية في حد ذاتها، وإنما من أصالتها، وسلامتها، وقابليتها للتتبع، وإمكانية الوصول إليها. ومتى توافرت هذه الشروط، تصبح الاتصالات الإلكترونية قادرة على التمتع بذات المركز الإثباتي للمحررات الكتابية التقليدية، ويجوز الاستناد إليها تبعًا لذلك في الإجراءات القضائية.

الاعتراف القضائي بالمراسلات الرقمية: الاتجاه البارز لمحكمة النقض

لقد تعزز الإطار التشريعي المنظم للأدلة الإلكترونية من خلال اتجاه قضائي متطور تبنته محكمة النقض المصرية، والتي اضطلعت بدور محوري في توضيح المركز الإثباتي للمراسلات الرقمية داخل النظام القانوني المصري.

ومن الأحكام المهمة في هذا الصدد الطعن رقم ١٧٦٨٩ لسنة ٨٩ قضائية، حيث عُرض على المحكمة بحث ما إذا كانت مراسلات البريد الإلكتروني تصلح كدليل في الإثبات، رغم الاعتراض عليها بزعم عدم وجود “أصل” للمستند، وأنها لا تعدو أن تكون مجرد نسخ مطبوعة من اتصالات إلكترونية.

وقد رفضت المحكمة هذا الاعتراض الشكلي، مؤكدة أن مفهوم الكتابة القانونية لا يقتصر على المحررات الورقية، وأن الحجية الإثباتية لا تتوقف على وجود أصل ورقي ممهور بتوقيع بخط اليد. وبدلًا من ذلك، أكدت المحكمة أن الاتصالات الإلكترونية تمثل فئة مستقلة من الأدلة الكتابية، تتفق مع واقع المعاملات التجارية الحديثة.

وفي تسبيبها، قررت المحكمة أن المراسلات الرقمية، بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني، يجوز الاستناد إليها لإثبات العلاقات التعاقدية، وإثبات الإيجاب والقبول، وبيان سلوك الأطراف أثناء تنفيذ التزاماتهم. كما اعتبرت أن غياب الأصل الورقي التقليدي لا أثر له متى أمكن إثبات صحة الاتصال الإلكتروني ونسبته إلى مصدره وفقًا للمعايير القانونية والفنية الواجبة التطبيق.

كما أقرت المحكمة بالطبيعة الخاصة للاتصالات الإلكترونية باعتبارها بيانات رقمية محفوظة عبر أنظمة مترابطة، لا مستندات مادية موجودة في صورة أصلية واحدة. وبناءً على ذلك، خلصت إلى أن عدم وجود أصل تقليدي للمستند لا ينتقص بذاته من القيمة الإثباتية للمراسلات الرقمية.

ويعكس هذا الحكم اتساقًا قضائيًا واضحًا مع الإطار التشريعي المنظم للمعاملات الإلكترونية، كما يكشف عن توجه أوسع نحو تفسير قواعد الإثبات بما يتلاءم مع التطور التكنولوجي والممارسة التجارية الحديثة. ويؤكد هذا الاتجاه أن المراسلات الرقمية لم تعد تُعامل كدليل مساعد أو ثانوي، بل أصبحت شكلًا مشروعًا ومستقلًا من أشكال الإثبات في قانون الإثبات المصري.

الطعن على صحة المراسلات الرقمية

على الرغم من الاعتراف القانوني بالمراسلات الرقمية، فإنها تظل خاضعة لرقابة المحاكم، لا سيما فيما يتعلق بصحتها، ونسبتها إلى مصدرها، وسلامتها من التعديل أو التلاعب. وقد أوضحت المبادئ القضائية المصرية أن الحجية الإثباتية للاتصالات الإلكترونية ليست مطلقة، ويجوز المنازعة فيها متى توافرت أسباب قانونية أو فنية جدية.

وفي الطعن المشار إليه، رفضت محكمة النقض صراحة فكرة استبعاد الاتصالات الإلكترونية لمجرد أنها مقدمة في صورة مطبوعة أو لأنها لا تستند إلى أصل ورقي تقليدي. فقد أكدت المحكمة أن هذه الاتصالات توجد بطبيعتها في شكل إلكتروني، وأن النسخ المطبوعة منها لا تعدو أن تكون انعكاسًا للبيانات الرقمية الأصلية، وليست أصولًا مستندية مستقلة.

وبناءً على ذلك، فإن الطرف الذي يرغب في الطعن على المراسلات الرقمية يتعين عليه أن يوجه اعتراضات محددة ومؤيدة بأسباب جدية. فمجرد الإنكار العام لمضمون المراسلات، أو التمسك بعدم وجود أصل ورقي، لا يكفي بذاته لإهدار حجيتها الإثباتية، متى كانت المراسلات مستوفية للمتطلبات القانونية والفنية المنظمة للأدلة الإلكترونية.

وعوضًا عن ذلك، يجب أن تنصب المنازعة على العناصر الجوهرية لموثوقية الدليل، ومنها المنازعة في نسبة المراسلة إلى المرسل المدعى صدورها عنه، أو الادعاء بتعديل محتواها أو التلاعب به، أو التشكيك في سلامة الأنظمة التي أُنشئت أو أُرسلت من خلالها. وغالبًا ما تستلزم هذه الاعتراضات اللجوء إلى الفحص الفني وخبرة المتخصصين في تحليل البيانات الإلكترونية.

ويعكس هذا الاتجاه تحولًا أوسع في ممارسة الإثبات المصرية، من الاعتراضات الشكلية القائمة على صورة المستند، إلى تقييم موضوعي يركز على صحة الدليل وموثوقيته. ونتيجة لذلك، أصبحت المنازعات المتعلقة بالمراسلات الرقمية تُحسم بصورة متزايدة من خلال التحقق الفني، لا من خلال افتراضات إجرائية قائمة على الشكل.

ومن ثم، تقرر المبادئ القضائية قاعدة واضحة مفادها أن الاتصالات الإلكترونية لا يجوز استبعادها لأسباب شكلية مجردة، لكنها تظل قابلة للطعن متى وُجدت شكوك جدية تتعلق بمصدرها أو سلامتها.

الآثار العملية بالنسبة للشركات والأطراف المتعاقدة

إن الاعتراف بالمراسلات الرقمية كدليل مقبول، وقد يكون حاسمًا في الإثبات، له آثار مهمة على الممارسة التجارية في مصر. فمع تزايد اعتماد المفاوضات، وتكوين العقود، واتخاذ القرارات التشغيلية اليومية على الاتصالات الإلكترونية، يتعين على الأطراف أن يدركوا أن هذه المراسلات قد تكون لاحقًا محل فحص وتدقيق في إجراءات قضائية أو تحكيمية.

ومن منظور الامتثال وإدارة المخاطر، يُتوقع من الشركات اعتماد بروتوكولات داخلية منظمة تحكم إنشاء الاتصالات الإلكترونية وإرسالها وحفظها. وبوجه خاص، يجب الاهتمام بحفظ البيانات الوصفية، بما في ذلك الطوابع الزمنية، وبيانات المرسل والمتلقي، وسجلات الإرسال، إذ تؤدي هذه العناصر غالبًا دورًا محوريًا في إثبات صحة المراسلات ونسبتها إلى مصدرها عند نشوء النزاعات.

كما يجب توخي الحذر عند صياغة وتبادل المراسلات الإلكترونية التي قد تنشئ التزامات قانونية. فوفقًا للإطار التشريعي واجب التطبيق، وكذلك المبادئ التي أكدتها محكمة النقض، قد تشكل المراسلات الرقمية دليلًا على الإيجاب والقبول، أو تعديل العقود، أو الإقرارات، أو غير ذلك من التعبيرات الملزمة عن الإرادة. وبالتالي، فإن المراسلات المتبادلة في سياق تجاري اعتيادي قد تترتب عليها آثار قانونية متى أظهرت، من الناحية الموضوعية، نية إنشاء علاقة قانونية أو تعديلها.

وبالتوازي مع ذلك، فإن استخدام آليات تحقق آمنة، بما في ذلك التوقيعات الإلكترونية ومقدمو خدمات الثقة المعتمدون القائمون على تقنية البنية التحتية للمفاتيح العامة (PKI)، يعزز القوة الإثباتية للمراسلات الرقمية. فهذه الآليات تساعد على إثبات هوية منشئ المراسلة، وضمان سلامة محتواها، وتقليل نطاق المنازعات المتعلقة بالتعديل أو انتحال الهوية.

وفي النهاية، فإن المعاملة الإثباتية للمراسلات الرقمية تفرض على الشركات والأطراف المتعاقدة إعادة النظر في التصورات التقليدية بشأن الاتصالات غير الرسمية. فلا ينبغي التعامل مع السجلات الإلكترونية باعتبارها مجرد أدوات تشغيلية، بل باعتبارها أدوات قانونية ذات أثر معتبر، قادرة على إنشاء حقوق والتزامات قابلة للإنفاذ داخل النظام القانوني المصري.

الخاتمة

يعكس تطور المراسلات الرقمية في قانون الإثبات المصري تحولًا أوسع في تعامل النظام القانوني مع الممارسة التجارية الحديثة. فقد أصبحت الاتصالات الإلكترونية، التي كانت تُعد في السابق وسائل غير رسمية أو ثانوية، تحتل اليوم مركزًا معترفًا به كأدوات قانونية فعالة تصلح لإثبات العلاقات التعاقدية والتعاملات التجارية.

ويرتكز هذا التطور على القانون رقم ١٥ لسنة ٢٠٠٤ ولائحته التنفيذية، واللذين يقرران معًا إطارًا قائمًا على مبادئ الأصالة، وسلامة المحتوى، وإمكانية نسبة المحرر إلى مصدره، بدلًا من التركيز على الشكل المادي للمستند. وفي ظل هذا الإطار، تتمتع الكتابة والتوقيعات الإلكترونية بحجية إثباتية تعادل حجية المحررات الورقية التقليدية، متى استوفت الشروط القانونية المقررة.

وقد عزز التفسير القضائي هذا الاتجاه. فقد أكدت محكمة النقض المصرية، لا سيما في الطعن رقم ١٧٦٨٩ لسنة ٨٩ قضائية، أن الاتصالات الإلكترونية قد تشكل دليلًا صحيحًا على العلاقات القانونية، بما في ذلك الإيجاب والقبول، وأن غياب الأصل الورقي لا ينال بذاته من قيمتها الإثباتية.

وفي الوقت ذاته، يحافظ القانون على ضمانات مهمة من خلال السماح بالطعن على المراسلات الرقمية متى ثارت مسائل تتعلق بصحتها أو سلامتها. وبذلك يتحقق التوازن بين مرونة الاتصال الإلكتروني ومتطلبات اليقين القانوني وموثوقية الإثبات.

ومع استمرار تطور النشاط التجاري في بيئة رقمية متزايدة، من المتوقع أن تؤدي المراسلات الرقمية دورًا أكثر مركزية في تسوية المنازعات والممارسة التعاقدية. ويمثل الاعتراف القانوني بها تحولًا حاسمًا في الفكر الإثباتي، إذ يوائم القانون المصري مع واقع التجارة المعاصرة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على المبادئ الأساسية التي يقوم عليها حسن سير العدالة.

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