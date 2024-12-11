Обеспечительные меры в судебном процессе в Узбекистане

1) Какие условия необходимо соблюсти для применения обеспечительных мер в Узбекистане?

Обеспечение иска допускаются на любой стадии судопроизводства, если непринятие этих мер может затруднить либо сделать невозможным исполнение судебного акта.

Обеспечительные меры должны быть соразмерны исковым требованиям, и направлены на сохранение существующее состояние отношений сторон.

2) ⁠Какие виды обеспечительных мер могут быть применены узбекскими судами?

Мерами по обеспечению иска могут быть:

наложение ареста на имущество или денежные средства, принадлежащие ответчику; запрещение ответчику совершать определенные действия; запрещение другим лицам совершать определенные действия, касающиеся предмета спора; приостановление взыскания по оспариваемому истцом исполнительному или иному документу, по которому взыскание производится в бесспорном (безакцептном) порядке; приостановление реализации имущества в случае рассмотрения заявления об освобождении его от ареста; возложение на ответчика обязанности совершить определенные действия в целях предотвращения порчи, ухудшения состояния спорного имущества; передача спорного имущества третьему лицу (хранителю).

Судом могут быть приняты иные меры по обеспечению иска, а также одновременно может быть принято несколько мер по обеспечению иска. При принятии мер по обеспечению иска суд вправе по ходатайству ответчика принять меры обеспечения возмещения возможных для него убытков.

3) Какие документы и доказательства необходимы для подачи ходатайства о применении обеспечительных мер?

Дополнительных документов для подачи заявления о применении обеспечительных мер одновременно с исковым заявлением или в ходе судебного разбирательства по существу не требуется, кроме представления доказательств, относящиеся к обеспечительным мерам.

Доказательства могут быть различными в зависимости от обстоятельств дела и цели применения обеспечительных мер.

В рамках содействия разбирательствам в коммерческих судах, к заявлению о принятии обеспечительных мер необходимо приложить доказательства предъявления иска в коммерческий суд. При подаче заявления о признании и приведении в исполнение обеспечительных мер необходимо приложить заверенную копию определения коммерческого суда о принятии обеспечительных мер. Копия определения постоянного арбитражного учреждения заверяется руководителем этого арбитражного учреждения, подпись арбитра на копии определения арбитражного суда, создаваемого для разрешения конкретного спора, должна быть нотариально удостоверена.

4) Как долго действуют обеспечительные меры в Узбекистане?

Обеспечительные меры действуют до момента их отмены. Они могут быть отменены:

При вынесении определения суда об удовлетворении ходатайства лица, участвующего в деле, об отмене обеспечительных мер; При вступлении в законную силу судебного акта об отказе в удовлетворении иска, оставлении иска без рассмотрения, прекращения производства по делу; При вынесении определения инстанций по пересмотру судебных актов об удовлетворении частной жалобы на определение о применении обеспечительных мер.

5) Можно ли обжаловать применение обеспечительных мер в Узбекистане?

Лица, участвующие в деле, могут обжаловать определение о применении обеспечительных мер в инстанциях по пересмотру судебных актов, в сроке и порядке, предусмотренных по обжалованию решений судов первой инстанции.

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