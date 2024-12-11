Обеспечительные меры в судебном процессе в Украине

Обеспечение иска допускается как до предъявления иска, так и на любой стадии рассм

1) Какие условия необходимо соблюсти для применения обеспечительных мер в Украине?

Обеспечение иска допускается как до предъявления иска, так и на любой стадии рассмотрения дела, если непринятие таких мер может существенно осложнить или сделать невозможным исполнение решения суда или эффективную защиту, или восстановление нарушенных или оспариваемых прав или интересов истца, за защитой которых он обратился или намерен обратиться в суд, а также по другим основаниям, определенным законом.

Не допускается принятие мер обеспечения иска, которые по содержанию являются тождественными удовлетворению заявленных исковых требований, если при этом спор не решается по существу.

2) ⁠Какие виды обеспечительных мер могут быть применены украинскими судами?

Иск обеспечивается (в хозяйственном производстве):

наложением ареста на имущество и (или) денежные средства, принадлежащие или подлежащие передаче или оплате ответчику и находящиеся у него или у других лиц; запретом ответчику совершать определенные действия; запретом другим лицам совершать действия относительно предмета спора или осуществлять платежи, или передавать имущество ответчику, или выполнять по нему другие обязательства; остановкой взыскания на основании исполнительного документа или иного документа, по которому взыскание осуществляется в бесспорном порядке; остановкой продажи имущества, если подан иск о признании права собственности на это имущество, или об исключении его из описи и о снятии с него ареста; остановкой таможенного оформления товаров или предметов, содержащих объекты интеллектуальной собственности; арестом морского судна, осуществляется для обеспечения морского требования; другими мерами в случаях, предусмотренных законами, а также международными договорами, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины.

3) Какие документы и доказательства необходимы для подачи ходатайства о применении обеспечительных мер?

Заявление об обеспечении иска подается в письменной форме, подписывается заявителем и должно содержать:

наименование суда, в который подается заявление; реквизиты сторон; предмет иска и обоснование необходимости обеспечения иска; мера обеспечения иска, который предстоит применить, с обоснованием его необходимости; цену иска, об обеспечении которого просит заявитель; предложения заявителя по встречному обеспечению; другие сведения, необходимые для обеспечения иска.

Законом не предусмотрен исчерпывающий перечень документов, которые необходимо подать вместе с заявлением об обеспечении иска; истец должен подать документы (доказательства), обосновывающие необходимость применения обеспечительных мер.

4) Как долго действуют обеспечительные меры в Украине?

Определение хозяйственного суда об обеспечении иска является исполнительным документом и должно отвечать требованиям к исполнительному документу, установленным законом. Такое определение подлежит немедленному выполнению со дня ее постановления независимо от ее обжалования и открытия исполнительного производства.

В случае принятия судом решения об удовлетворении иска меры обеспечения иска продолжают действовать в течение девяноста дней со дня вступления указанного решения в законную силу или могут быть отменены по мотивированному ходатайству участника дела.

Если в течение указанного срока по заявлению истца (взыскателя) будет открыто исполнительное производство - указанные меры обеспечения иска действуют до полного исполнения судебного решения.

В случае оставления иска без рассмотрения, закрытия производства по делу или в случае принятия решения о полном отказе в удовлетворении иска, суд в соответствующем судебном решении отмечает об отмене мер обеспечения иска.

В таком случае меры обеспечения иска сохраняют свое действие до вступления в законную силу соответствующего решения или определения суда.

5) Можно ли обжаловать применение обеспечительных мер в Украине?

Определение об обеспечении иска или об отказе в обеспечении иска может быть обжаловано. Обжалование определения об обеспечении иска не останавливает его выполнения, а также не препятствует дальнейшему рассмотрению дела.

Обжалование определения об отмене обеспечения иска или о замене одного вида обеспечения другим останавливает выполнение этого определения.

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