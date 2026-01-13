ترخيص الشركات في القاهرة | دليل تأسيس الأعمال في مصر | مؤسسة السعدني ومشاركوه للمحاماة

تُمثّل القاهرة المركز الاقتصادي لمصر ونقطة انطلاق رئيسية للآلاف من روّاد الأعمال والمستثمرين سنويًا. يسهم تزايد عدد السكان والموقع الجغرافي المميّز وتنوّع القاعدة الاقتصادية في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لتأسيس شركات في مجالات التكنولوجيا والبناء والتصنيع والعقارات والخدمات. مع ذلك، يكمن وراء كل مشروع ناجح في العاصمة المصرية خطوة حاسمة، ألا وهي الحصول على التراخيص التجارية اللازمة. لذا سواءً كنتَ بصدد تأسيس شركة ناشئة، أو زيادة فروعك، أو إطلاق مشروع جديد، فإن الحصول على التراخيص الصحيحة في القاهرة أمرٌ ضروري للعمل بشكل قانوني وواثق.

نتخصص في مؤسسة السعدني ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية في تبسيط إجراءات الترخيص. يشرح هذا الدليل الخطوات القانونية الأساسية، والمتطلبات، والمعلومات المهنية التي تحتاجها للحصول على ترخيصك التجاري في القاهرة بسرعة ودقة.

لماذا تُعدّ تراخيص الشركات ضرورة في القاهرة؟

الترخيص ليس مجرد إجراء إداري، بل هو الأساس القانوني لعملك؛ فالترخيص الساري:

يُؤكد شرعية شركتك أمام الجهات الحكومية والعملاء.

يُحدد نطاق الأنشطة التي يُمكن لشركتك ممارستها قانونيًا.

يحميك من الغرامات، والإيقاف، أو الإغلاق.

يُتيح لك الاشتراك في المناقصات الحكومية، ووعمل الحسابات المصرفية، والتسجيل الضريبي.

قد يُعرّض عدم الحصول على الترخيص المناسب أو تجديده شركتك للعقوبات، ويُعيق توسعها مستقبلًا. لذلك، يُعدّ التعاون مع مكتب محاماة متخصص في تراخيص الشركات في القاهرة خطوة ذكية لكل رائد أعمال جاد.

فهم نظام التراخيص في مصر

في مصر، تخضع تراخيص وتسجيل الأعمال التجارية بشكل رئيسي لما يلي:

قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 (ولائحته التنفيذية).

قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 (بصيغته المعدلة).

القرارات الوزارية ذات الصلة بحسب نوع النشاط التجاري.

تُشرف على هذه العملية عدة جهات رئيسية:

الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI) - الجهة المختصة بتأسيس الشركات ومنح تراخيص الاستثمار.

هيئة التنمية الصناعية (IDA) - للمشاريع الصناعية والتصنيعية.

هيئة الرقابة المالية (FRA) - للأنشطة المالية والتأمينية.

وزارة السياحة، أو الصحة، أو وزارات أخرى مختصة بقطاعات الأعمال المتخصصة.

يجب أن تتوافق موافقة كل جهة مع نوع شركتك ونشاطها وموقعها، مما يجعل الاستشارة القانونية ضرورية لتجنب تعارض اللوائح.

دليل خطوة بخطوة: كيفية الحصول على رخصة تجارية في القاهرة

الخطوة الأولى: اختيار الشكل القانوني المناسب

يحدد نوع شركتك حقوق الملكية والضرائب والمسؤولية. تشمل الأشكال الرئيسية ما يلي:

شركة ذات مسؤولية محدودة (ذ.م.م): الأكثر شيوعًا للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة؛ يصل عدد المساهمين فيها إلى 50 مساهمًا.

شركة مساهمة (ش.م): الأنسب للشركات الكبيرة والباحثين عن الاستثمار.

فرع لشركة أجنبية: للشركات الأجنبية التي تتوسع في مصر.

مكتب تمثيلي: لأبحاث السوق والأنشطة غير التجارية.

نصيحة: غالبًا ما تكون الشركة ذات المسؤولية المحدودة (ذ.م.م) هي الخيار الأمثل للمستثمرين الجدد نظرًا لمرونتها، وانخفاض متطلبات رأس المال، وإمكانية التملك الأجنبي الكامل.

الخطوة الثانية: حجز اسم شركتك

تتمثل الخطوة الأولى مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في حجز اسم تجاري فريد لشركتك. يجب ألا يتعارض الاسم مع أي علامات تجارية أو أسماء شركات مسجلة.

تتولى مؤسسة السعدني ومشاركوه للمحاماة عملية حجز الاسم وتضمن توافق الاسم المقترح مع معايير التسمية العربية المعتمدة لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

الخطوة الثالثة: إعداد وتصديق المستندات القانونية

يتطلب كل طلب ترخيص مجموعة من المستندات المعتمدة قانونيًا، بما في ذلك:

النظام الأساسي (باللغة العربية، موثّق).

قرارات المساهمين وإثبات هويتهم.

توكيل رسمي لممثلك القانوني.

عقد إيجار مقر شركتك.

شهادة بنكية تثبت إيداع رأس المال (لأنواع معينة من الشركات).

إذا كنت مستثمرًا أجنبيًا، فيجب ترجمة مستنداتك إلى اللغة العربية وتصديقها من السفارة المصرية في بلدك.

الخطوة الرابعة: تقديم الطلب إلى الهيئة العامة للاستثمار المالي والحصول على رخصة الاستثمار

بعد استكمال كافة المستندات، يُقدَّم الملف إلى الهيئة العامة للاستثمار المالي للمراجعة والموافقة.

عند الموافقة، ستحصل على رخصة الاستثمار، مما يمنح شركتك صفة قانونية في مصر.

نساعدك في هذه المرحلة أيضًا في:

تسجيل النظام الأساسي لشركتك.

استكمال السجل التجاري.

استكمال إجراءات البطاقة الضريبية وتسجيل ضريبة القيمة المضافة.

الخطوة 5: الالتزام بالمتطلبات القانونية بعد الحصول على الترخيص

بعد حصولك على الترخيص، يجب على شركتك الالتزام بالقانون المصري من خلال استكمال ما يلي:

تسجيل التأمينات الاجتماعية للموظفين.

عضوية غرفة التجارة.

الحصول على التصاريح البلدية (إذا كانت مطلوبة لنشاط شركتك).

التجديدات السنوية وتقديم التقارير إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وهيئة الضرائب.

نتولى متابعة هذه الالتزامات نيابةً عنك، لضمان التزام شركتك بها.

مثال: ترخيص سريع لشركة ناشئة في مجال الإنشاءات

تواصل رائد أعمال هندسي من القاهرة مع مؤسسة السعدني ومشاركوه للمحاماة لتسجيل شركة إنشاءات.

قدمنا له المشورة بشأن تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة بموجب قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.

قمنا بصياغة النظام الأساسي للشركة بلغتين، ونسقنا جميع إجراءات التصديق.

قدمنا طلب الترخيص إلى الهيئة العامة للاستثمار، وحصلنا عليه خلال 12 يوم عمل.

أكملنا إجراءات التسجيل الضريبي والتأمين الاجتماعي خلال أسبوعين إضافيين.

النتيجة: بدأ العميل عملياته في أقل من شهر، ملتزمًا بجميع المتطلبات، دون أي رفض أو تكاليف إضافية.

لماذا تختار مؤسسة السعدني ومشاركوه للمحاماة؟

١. تمثيل قانوني مرخص

نحن مخولون بالتصرف أمام الهيئة العامة للضرائب، وهيئة التنمية الدولية، وهيئة الإيرادات الفرنسية، وجميع السلطات المصرية المختصة، مما يضمن صحة مستنداتك قانونيًا.

٢. رسوم ثابتة وشفافة

نقدم عروض أسعار مكتوبة تفصل بين الرسوم الحكومية الرسمية ورسوم الخدمات القانونية، لتجنب أي مفاجآت.

٣. خبرة ثنائية اللغة

تُصاغ جميع الوثائق والملفات والعقود باللغتين العربية والإنجليزية، مما يضمن الدقة القانونية وفهم العميل.

٤. تغطية قانونية شاملة

من تأسيس الشركات والحصول على التراخيص إلى قضايا العمل والضرائب والامتثال المستمر، نتولى جميع احتياجاتك القانونية تحت سقف واحد.

٥. خبرة مثبتة

نجح فريقنا في ترخيص مئات الشركات في القاهرة عبر قطاعات متعددة، بدءًا من الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا وصولًا إلى الشركات الصناعية الكبرى.

أخطاء شائعة يتعين على رواد الأعمال تجنبها



الخطأ العاقبة حلولنا القانونية تقديم مستندات غير مكتملة أو غير مترجمة التأخير أو الرفض نقوم بإعداد ومراجعة كل ملف قبل تقديمه. استخدام وسطاء غير مرخصين التسجيل غير الصحيح نمثلكم مباشرةً أمام الجهات الرسمية. تجاهل تجديدات التراخيص اللاحقة الغرامات أو الإيقاف نتولى إدارة جدول تجديداتكم وتقديم المستندات. اختيار الهيكل القانوني الخاطئ زيادة التكاليف أو تقييد الحقوق نقدم لكم المشورة بشأن أفضل هيكل يناسب أهدافكم.

رؤى قانونية لعام ٢٠٢٥

الفوترة الإلكترونية: إلزامية لجميع الشركات المسجلة، وتتطلب ربط النظام بدائرة الضرائب المصرية.

قانون العمل (رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥): يفرض التزامات جديدة بشأن عقود العمل وإنهاء الخدمة والمزايا.

حوافز الاستثمار: إعفاءات ضريبية إضافية متاحة للمشاريع في صعيد مصر والمناطق الصناعية.

الترخيص الرقمي: وسّعت الهيئة العامة للضرائب والتمويل منصتها الإلكترونية للترخيص، مما قلل من متطلبات التقديم الورقي.

أسس عملك بثقة قانونية

الترخيص السليم هو أساس نجاح مشروعك في القاهرة. ستحصل مع مؤسسة السعدني ومشاركوه للمحاماة على شريك قانوني موثوق يضمن إدارة كل التفاصيل باحترافية، بدءًا من إعداد الوثائق وصولًا إلى التواصل مع الجهات الحكومية.

لا نساعدك على الحصول على الترخيص فحسب، بل أيضًا على الانطلاق بقوة، والعمل بأمان، والنمو بثقة.

ختامًا

