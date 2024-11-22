在日本注册企业的主要注意事项

日本长期被视为技术创新和高端制造的强国，其主要产业包括汽车、消费电子、半导体、制药和加工食品等。在最新《全球商业复杂性指数》A

日本是外国企业青睐的投资目的地。日本政府积极促进外国直接投资（FDI），为外国投资者提供强大的经济基础、稳定的商业环境、熟练的劳动力和完备的基础设施。

日本长期被视为技术创新和高端制造的强国，其主要产业包括汽车、消费电子、半导体、制药和加工食品等。在最新《全球商业复杂性指数》（GBCI）中，日本排名第38位，较2023年的第43位有所上升。虽然日本的商业复杂性逐渐降低，但某些挑战依然存在。您是否有意在日本注册企业？以下是需要注意的事项。

实体类型

根据《日本公司法》的规定，投资者可选择的商业实体类型主要有以下三种。

株式会社（KK）

株式会社（KK）即日语中的“企业”。KK又称股份公司，是日本最常见的外资商业实体类型，很受日本（潜在）商业伙伴、承包商、客户和员工的认可和尊重。

KK类似于其他司法管辖区的公共有限公司（PLC）。其股票可以公开交易，股东承担有限责任。

相较其他类型的实体，KK的注册要求更严格，企业章程必须包括以下内容：

企业名称

注册办事处地址（或选区地址）

商业目的

每位董事和审计员的姓名

企业注册时发行的股份总数

董事和审计员的任期等

投资者（股东）和管理者（董事）的职能须分离，不过可能存在同时投资和管理的情况。须有至少一名股东和一名董事。股东可以为实体，但董事须为自然人（日本不接受企业作为董事）。2016年3月起，不再要求董事为当地居民。

KK无需向当局提交财务报表（纳税申报除外），但须在财年结束后3个月内召开年度股东大会，以核准财务报表。此外，非上市KK还必须公布资产负债表和损益表。

合同会社（GK）

GK出现于2006年，其接受度和信赖度均低于KK。这两种实体类型的主要区别在于，KK可以发行股票，而GK则不能。

GK的所有权和管理权无需分离，类似美国的有限责任公司（LLC），这点与KK不同。GK的所有者可以为企业或个人，也无需召开年度股东大会或发布公告。相对而言，GK的合规要求更宽松，因此，非日本企业通常会选择注册为GK而非KK。

分办事处

非日本企业在日本设立的分办事处并非子公司，因此其申请数量呈下降趋势。分办事处不具有独立的企业法律地位，而是被视为其外国母公司的延伸。不过，根据日本法律，分办事处仍被视为法人实体，因此可以自主开立银行账户、雇佣员工并签订合同。分办事处须有至少一名本地自然人董事，作为日本实体的负责人。

资本要求

KK和GK的最低资本要求均为1日元，而分办事处则不设限制。在实际操作中，选择1日元的GK和KK并不多，因为资本注册后会公开——注册资本过低会降低可信度。因为申请经营管理签证就需要至少500万日元。

文件提交

在收到所有必要文件后，注册上述三类实体所需的时间通常为一到两个月。日本在文件的在线申请和电子提交方面，落后于许多其他司法管辖区。日本允许通过电子申报的方式注册企业，但非日本企业无法从海外访问相关系统。

所有实体都必须在注册后的三个月内上报税务局。如果未及时上报，则实体无法享受某些税收优惠。

根据《外汇法》的规定，部分业务需向当局预申报/预审批，而涉及的业务范围正在不断扩大。

开立企业银行账户

与许多司法管辖区一样，在日本（本地银行）开立银行账户也并非易事。为防止洗钱，日本的银行设有严格的了解你的客户（KYC）要求，其首要目的在于识别客户身份并验证他们是否适合购买投资产品。

开立银行账户可能涉及与企业代表的面谈。虽然《公司法》不要求董事为当地居民，但本地银行可能设有此类要求。

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