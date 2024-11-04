在泰国营商的十大挑战

作为东南亚国家联盟（ASEAN）和东南亚国家联盟自由贸易区（AFTA）的五个创始成员国之一，泰国与新加坡、马来西亚、印度尼西亚、菲律宾、文莱、柬埔寨、老挝、缅甸和越南签订了强有力的贸易协定。这10个国家组成了拥有6.793亿消费者的东南亚共同市场，这也使泰国成为了企业进军亚洲市场的理想物流枢纽。

从经济上看，泰国的7100多万人口形成了良好的消费基础。稳定的增长、强劲的出口、丰富的自然资源以及技能熟练且具有成本优势的劳动力，均有助于吸引外国投资者来到泰国经营和发展产业。泰国拥有完善的基础设施和现代的商业环境，这进一步吸引着寻求国际扩张机会的企业。本文探讨了在泰国营商的主要挑战，并强调了拥有战略合作伙伴对于驾驭法律、税务和监管事务的重要性。

1.外资所有权注意事项

规划市场进入时，需进行以外资所有权为重点的可行性研究。与邻国一样，泰国对外资企业的商业活动也设有限制。评估项目可行性时，投资者必须首先基于预期的商业活动和期望的股权结构，审查现有的各类许可证。

2.设立企业

在泰国设立企业可能需要一个月（或更长时间），具体取决于许可要求；这一过程涉及多道手续。新创立的实体需注册企业名称、向银行存入资金、获得企业印章，并通过多个步骤将企业注册为法人实体。

3. 开立企业银行账户

在本地银行为外国子公司开设企业银行账户通常需要一到两周的时间。在此过程中需提交标准文件，如企业注册表、董事会决议和身份证明文件。虽然流程较为直接明了，但额外的尽职调查（如要求董事亲自到场）可能会增加耗时。

4. 获得电力

如果企业设立在独立地点，则获得电力相对简单，泰国首都电力局（Metropolitan Electricity Authority，简称MEA）将负责整个流程。政府机构会给出初步估价、完成外部连接、检查连接状况并安装电表。

5. 获得信贷

根据世界银行的金融包容性指数，泰国在金融服务获得方面（包括信贷）得分相对较高。2021年的数据显示，泰国82%的成年人拥有正式账户，这是获得信贷的关键因素。

6. 保护投资者

泰国以其投资者保护引以为傲，特别是作为许多产品的"测试中心"，这意味着强大的知识产权保护成为了其发展战略的重点。泰国仲裁中心（Thailand Arbitration Center）是受认可的用英语解决商业纠纷的机构，提供了除法院之外的另一种选择。

7. 缴纳税款

财政义务是迄今为止在泰国营商最复杂的环节。企业所得税（统一税率为20%）和增值税（目前为7%）的申报最为耗时，但其他针对企业的税收，每年也需要约264个小时来完成申报。

8. 跨境贸易

泰国的跨境贸易成本不高，但却相当费时费力。出口货物最长需要两周，进口耗时也大致相同。

9. 执行合同和处理破产

执行合同需要440天，涉及36道手续。破产处理大约需要2.7年，而且回收率很低。

10. 文化



泰国拥有丰富多元的文化，造就了其复杂的思维方式。泰国是一个集体主义社会，这意味着群体利益大于个人利益，在谈判中倾向于含蓄而间接的沟通方式 。

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