对在世界各地建立和经营企业的复杂性作出了权威概述。该报告探讨了影响国际企业成败的因素，重点关注在海外市场的经营挑战，并简要陈述了全球新出现的关键议题及79个司法管辖区的地区复杂性。

报告中的研究基于与商业复杂性相关的292个不同指标，深入洞察了全球与地方所面临的挑战，及其对全球营商便利性的影响。

今年的分析揭示了影响商业复杂性的三大全球趋势：

本文聚焦其中第三个主题，探讨企业如何调整人员配备，以应对商业环境的不确定性。这包括评估它们吸引和留住员工的方式，也探讨了选择本地劳动力的优势。

在大多数司法管辖区，留住和吸引人才都是一项艰巨挑战，灵活调整人员配备往往受到特定的监管或经济环境的制约。对于某些地区而言，遵守环境、社会和企业治理（ESG）立法仍是一个难题，对于新出台或意料之外的ESG立法，各司法管辖区的应对能力不一。

增长机会源自区域竞争和劳动力供给

各司法管辖区认为，比邻国更具竞争力是驱动增长的主要因素。紧随其后的是劳动力供给。具有区域竞争力的司法管辖区可在区域内脱颖而出，进而吸引外国投资者。企业注册便利、监管合规精简、法规透明，甚至自然资源丰富，都有助于提升区域竞争力。

有趣的是，如果按复杂性划分，情况则略有不同。与其他地区相比，前十司法管辖区的区域竞争力带来了增长，而后十司法管辖区则是稳定性带来了增长。同样地，在南美地区，司法管辖区的增长往往受益于区域竞争力，而在亚太地区和北美地区，增长则主要得益于各自稳定的经济前景和监管制度。

驱动增长的领域多种多样，其中技术的贡献较为显著

司法管辖区提到了多种影响增长的因素，但IT和技术的影响力最大。然而，北美地区的司法管辖区在这一点上有所不同，其中旅游业占比特别高，达到33%。

技术能够从多个方面驱动增长。在擅长技术制造的国家，技术有助于促进生产，帮助增加市场份额，进而创造增长机会。此外，还可以借助技术提高生产力，从而精简劳动力。在新西兰、中国香港等多个司法管辖区，企业利用生成式人工智能实现后台、初级和兼职工作的自动化，减少了劳动力数量，并专注于价值更高的任务。

对于企业能否根据需求快速调整人员配备的能力持不同看法

三分之一的司法管辖区认为企业根据需求调整人员配备的速度较快（34%），同样有三分之一的司法管辖区认为企业的调整速度较慢（32%）。按地区划分，南美地区和亚太地区更有能力快速调整人员配备（均为50%），而欧洲、中东和非洲地区近半数的司法管辖区（46%）仅有能力慢速调整。

高效回应需求的能力主要取决于两个动态因素：当地劳动法和区域人才供给。司法管辖区的劳动法越严格、工会权力越大、人才储备越不足，则企业灵活调整人员配备的难度越高。

比利时的劳动力市场求才若渴，人才就如同金子般珍贵。因此，当前企业对于人才的争夺很激烈，这对雇主而言是一个极具挑战性的劳动力市场。 TMF Group比利时办事处专家

绝大多数司法管辖区认为留住和吸引人才的难度较大

绝大多数司法管辖区认为吸引和留住人才的难度较大（78%），欧洲、中东和非洲地区（90%）以及亚太地区（79%）的比例更高。相比之下，在北美地区，仅43%的企业表示较难吸引人才。这可能与美国在遣散费方面的限制有关，尽管政策有所放宽，但过高的雇员流失率依然会影响企业的最终利润。

阻碍企业快速调整人员配备的因素往往与司法管辖区的监管或经济环境有关

高昂的成本、短缺的人才、严格的劳动法以及经济的不确定性均被视为阻碍企业快速调整人员配备的关键因素。

南美地区对高昂的成本因素给予了更高的重视，占比达38%，而总体比例为28%。与此同时，欧洲、中东和非洲地区有36%的司法管辖区表示很难找到优秀人才，而总体比例为26%。高成本往往与人才储备不足有关，专业人才或是前往其他地区求职，或是因生活成本增加而要求更高的薪酬。

瑞士的失业率很低，因此市场向雇员倾斜。寻找新雇员并不容易，并且人们对薪酬的期望较高。 TMF Group瑞士办事处专家

在某些司法管辖区，工会的存在增加了企业聘用当地劳动力的成本，因为有关遣散费和薪资的法律往往很严格。

阿根廷的高通胀率导致所有企业的雇员流动频繁。工会的参与程度也很高，这使得劳动力成本不断增加，在某些情况下甚至高于营业收入。 TMF Group阿根廷办事处专家

尽管雇员招聘方面存在挑战，但TMF Group的专家还是发现了几个吸引和留住人才的机遇

多位TMF Group专家表示，拥有高技能、高学历的劳动力，特别是在IT、工程、金融和技术方面的专业人才，是某些司法管辖区现有人才的重要优势。此外，一些专家还强调，当地劳动力的多语种技能是非常值得投资的机会领域，尤其是在企业经营日益全球化的背景下。

在大多数司法管辖区，企业被要求至少遵守一项ESG法规

消费者保护和人权立法是强制性规定，大多数司法管辖区都要求企业遵守相应法规并提交报告。仅库拉索岛和委内瑞拉这两个司法管辖区，不要求企业遵守任何ESG立法和/或报告其活动。欧洲、中东和非洲地区（95%）和北美地区（93%）要求遵守人权立法的比例较高，而总体比例为88%。

有关温室气体排放、可持续发展和减少废弃物的立法同样受到重视，超过半数的司法管辖区要求企业报告这类活动。自2023年起，对于环境可持续发展报告的要求呈上升态势，多国政府通力合作，督促企业肩负起减少碳足迹的责任。

南美地区的情况则略有不同，很大一部分的南美司法管辖区不要求企业遵守或报告可持续发展（40%）或人权（40%）情况。TMF Group的专家指出，由于该地区（即阿根廷、秘鲁和玻利维亚）的政治格局不稳定，ESG立法难以持续或得到优先处理。

对于新出台或意料之外的ESG立法，各司法管辖区的准备程度不一

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虽然41%的司法管辖区表示已做好准备，但仍有三分之一的司法管辖区感受到了来自ESG立法的压力。在不断变化的ESG立法中，全球可持续发展标准（28%）和跨行业ESG报告（26%）的出现频率很高，这可能会增加司法管辖区的复杂性。亚太地区的情况尤其如此，占比分别达到了46%和62%。

随着ESG报告要求不断增加，企业有可能会持续感到压力。预计对报告的要求会进一步严格，从简单的打勾向更深入的量化指标转变。

2024年全球商业复杂性指数

本文摘自TMF Group的最新报告《2024年全球商业复杂性指数》。

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