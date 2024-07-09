在分割和并购交易中，买卖双方往往会低估流程中的某些因素，这不仅会阻碍交易，甚至可能影响新业务的成功。

面对并购交易，尤其是涉及复杂的分割事务时，企业务必制定战略，以规避可能导致代价高昂的错误和延误的常见陷阱。

将业务从母公司剥离是一个耗时而复杂的过程，涉及众多风险。从能够确保合规性和运营就绪的交易结构，到员工和文化的整合，任何一步出现失误都会影响业务的价值

并购交易中的挑战

整合或分离涉及许多独立流程，而低估这些流程所需的时间便是企业在分割或剥离过程中面临的一大挑战。

当分割是跨境交易的一部分时，企业必须在紧迫的期限内在多个国家执行上述流程，并且通常对本地合规要求知之甚少，因而风险大幅增加。

例如，理解劳动法规以及围绕政府要求和跨境税法的繁琐流程并非易事，任何错误都会造成重大财务影响。

企业在招聘新雇员或调动现有雇员时，必须考虑各国的文化差异，因为这会直接影响到人才留任和雇员管理。语言障碍和时差会给沟通或交付带来挑战。此外，各国之间技术基础设施和技术能力的差异会使得系统和流程难以对接。

交易完成及新实体成立并开始运营后，还需考虑其他潜在的复杂因素。例如，应从一开始就遵守新实体所在司法管辖区的会计与税务规则，以避免与地方政府之间的问题。

转移或创建雇员福利时，必须采用符合新企业所在地要求的方式。要防止上述障碍，就应在交易之初进行整合规划。这类准备不仅能降低运营风险，而且有利于买卖双方：通过减少延误，使双方能够筹集更多资金或为业务创造更多价值。

《哈佛商业评论》一则题为" 解决分割交易中的整合难题"的简报详细探讨了整合的复杂性：

分割会快速变得复杂，因为所涉及的资产和人员会与卖方的薪酬、会计、财务和其他后勤保障系统分离，给买方带来直接的运营负担。因此，买方需注重策略制定，以降低此类运营风险，并确保顺利过渡到运营就绪状态，以便分割尽快创造业务价值。

分割交易的制胜之道

近年来，由于企业希望释放资本并调整业务结构以最大化增长机会，分割的经济吸引力日益增加。诺顿罗斯富布莱特律师事务所（Norton Rose Fullbright）近期的一项调查显示，59%的受访者预计，2024年其所在企业对并购交易的需求相较2023年将有所增长。分割交易是推动企业发展的绝佳途径，但前提是买卖双方都做好了充分准备，并对各种可能的结果进行了规划。

企业必须做足功课，密切关注交易前后的必要步骤，尤其是交易完成后的前90天。

分割流程中的一个关键要素是交易服务协议（TSA），该协议明确规定了买方在过渡期希望卖方提供有助于为收购后的运营准备铺平道路的支持和援助。成功的分割离不开完备的TSA，但企业同时也需制定TSA终止策略。尽管TSA可能效果显著，但通常需要支付费用并且设有时间限制。新成立的企业务必及时做出规划，以便整合或寻找新的供应商来提供所需的系统。

这包括建立符合本地法规的运营系统，如IT、财务和人力资源系统，并为员工提供系统相关培训，确保他们能够熟练使用。必须在充分保护数据安全的前提下，将合同和数据从卖方转移到买方。为了避免影响服务质量，在转让所有权之前，必须磋商并制定新的服务水平协议（SLA）。

此过程中需考虑的因素很多、风险很高，任何错误都可能带来灾难性的后果。此时，可借助合作伙伴的支持来有效解决痛点，确保企业顺利过渡至独立状态。

运营准备清单是并购交易规划的第一步，可确保买家不会错过任何关键步骤。

并购和分割运营准备清单：

法人实体注册

本地董事（许多国家对于董事会的要求）

雇员条例，如欧洲的《业务转让（就业保护）条例》（TUPE）义务和类似的福利要求

营业执照和税务登记

银行账户开立

薪酬登记和长期人力资源与薪酬管理服务供应

会计系统和设置

本地合规所需的企业秘书流程。

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