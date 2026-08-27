Anwalt in Vietnam Dr. Oliver Massmann – Vietnam senkt Einkommensteuern um 30 % für 2026–2027: Ein gezielter Impuls für das Wachstum des Privatsektors

Vietnam hat eine gezielte Steuersenkung von 30% für qualifizierte kleine Unternehmen und Einzelunternehmer mit einem Jahresumsatz bis 10 Mrd. VND für die Steuerperioden 2026 und 2027 beschlossen. Diese Maßnahme ist Teil einer umfassenderen Strategie zur Stärkung des vietnamesischen Privatsektors und zur Förderung von Kapitalbildung, Reinvestition und nachhaltigem Wirtschaftswachstum.

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Vietnam hat einen weiteren bedeutenden Schritt unternommen, um den inländischen Privatsektor zu stärken und ehrgeiziges Wirtschaftswachstum nachhaltig zu sichern.

Am 24. August 2026 verabschiedete die Nationalversammlung Vietnams eine Resolution, die die persönliche Einkommensteuer und die Körperschaftsteuer für qualifizierte Steuerpflichtige in den Steuerperioden 2026 und 2027 um 30 % reduziert. Die Resolution wurde mit überwältigender Mehrheit angenommen: 480 von 481 Abgeordneten stimmten dafür, was einer Zustimmung von 96 % entspricht. Sie trat unmittelbar am 24. August 2026 in Kraft. (Quochoi)

Die Schlagzeile ist eindrucksvoll. Ebenso wichtig ist jedoch das präzise Verständnis dessen, was Vietnam getan hat – und was nicht.

Dies ist keine allgemeine Senkung der persönlichen Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer um 30 %. Es handelt sich vielmehr um eine gezielte zweijährige Reduktion der tatsächlich zu zahlenden Steuer für qualifizierte Unternehmer und Unternehmen mit einem Jahresumsatz von höchstens 10 Mrd. VND.

Diese Unterscheidung ist für Unternehmen, Investoren und Arbeitnehmer entscheidend, um die praktischen Folgen der neuen Politik zu verstehen.

Wer profitiert tatsächlich von der 30 %-Steuersenkung?

1. Persönliche Einkommensteuer: Geschäftseinkommen von ansässigen Einzelpersonen Für die Steuerperioden 2026 und 2027 reduziert Vietnam die persönliche Einkommensteuer auf Geschäftseinkommen von ansässigen Einzelpersonen um 30 %, sofern deren jährlicher Geschäftserlös im jeweiligen Jahr nicht über 10 Mrd. VND liegt.

Der entscheidende Punkt: Die Reduktion betrifft Einkommen aus Geschäftstätigkeit. Es handelt sich nicht um eine allgemeine Senkung der Einkommensteuer für Arbeitnehmer. Ein Angestellter mit Gehalt erhält durch diese Resolution keine 30 %-Reduktion seiner Lohnsteuer.

Die Maßnahme richtet sich ausschließlich an qualifizierte ansässige Einzelpersonen mit Geschäftseinkünften innerhalb der Umsatzgrenze von 10 Mrd. VND. (baochinhphu.vn)

2. Körperschaftsteuer: Qualifizierte Unternehmen und Organisationen Der zweite Teil betrifft eine 30 %-Reduktion der Körperschaftsteuer für die Steuerperioden 2026 und 2027.

Begünstigt sind Unternehmen und Organisationen nach vietnamesischem Recht mit einem Jahresumsatz von höchstens 10 Mrd. VND.

Dies ist keine allgemeine Senkung des Körperschaftsteuersatzes Vietnams um 30 %. Vielmehr berechnet ein qualifiziertes Unternehmen die reguläre Steuerlast und erhält anschließend die gesetzliche 30 %-Reduktion. (baochinhphu.vn)

Die Umsatzgrenze zielt bewusst auf kleinere Unternehmen. Laut Angaben aus den Beratungen der Nationalversammlung haben rund 865.115 Unternehmen einen Umsatz bis 10 Mrd. VND – etwa 81,1 % der relevanten Datenbasis. (Finanzministerium)

Die Regel in einem Satz

Vietnam reduziert für 2026 und 2027 die tatsächlich zu zahlende Einkommensteuer um 30 % für qualifizierte ansässige Unternehmer und Unternehmen mit einem Jahresumsatz bis 10 Mrd. VND – nicht die allgemeinen PIT- und CIT-Sätze für die gesamte Wirtschaft.

Verhältnis zu bestehenden Steuervergünstigungen

Bestehende Steueranreize bleiben unberührt. Die neue 30 %-Reduktion wird auf die nach Abzug der bisherigen Vergünstigungen verbleibende Steuerlast angewendet. (baochinhphu.vn)

Keine künstliche Aufspaltung von Unternehmen

Die Resolution schließt Unternehmen aus, die nach ihrem Inkrafttreten durch Aufspaltung entstanden sind und deren kombinierter Umsatz die Grenze von 10 Mrd. VND überschreitet. (Quochoi)

Damit soll verhindert werden, dass größere Unternehmen sich künstlich in kleinere Einheiten teilen, um die Vergünstigung zu erschleichen.

Politischer Kontext

Die Regierung begründet die Maßnahme mit anhaltenden Schwierigkeiten von Haushaltsbetrieben, Einzelunternehmern und Kleinstunternehmen bei der Kapitalbildung.

Der Finanzminister stellte ausdrücklich den Zusammenhang mit der Umsetzung der Resolution Nr. 68 des Politbüros zur Entwicklung des Privatsektors, der Resolution Nr. 19 des Zentralkomitees sowie dem Ziel Vietnams her, in den Jahren 2026–2030 ein zweistelliges Wirtschaftswachstum zu erreichen. (Quochoi)

Damit wird deutlich: Vietnam betrachtet die Privatwirtschaft zunehmend als zentralen Motor für Investitionen, Innovation, Beschäftigung und Wachstum. Steuerpolitik wird zu einem Instrument dieses strategischen Wandels.

Von der Steuererhebung zur Kapitalbildung

Die wirtschaftliche Philosophie, die der Resolution zugrunde liegt, ist besonders bemerkenswert.

Die Regierung schätzt, dass die Maßnahme die Staatseinnahmen um etwa

3,191 Billionen VND im Jahr 2026 und 3,510 Billionen VND im Jahr 2027 reduzieren wird.

Dies ist ein bedeutendes fiskalisches Engagement. Doch die Regierung betrachtet die Maßnahme nicht einfach als entgangene Steuereinnahmen. Ihre Argumentation lautet, dass die nicht eingezogenen Mittel den qualifizierten Unternehmen und Unternehmern zur Verfügung stehen. Diese zusätzliche Liquidität kann für Betriebskapital, Ausrüstung, Personal, Expansion und Reinvestition genutzt werden. Erfolgreiche Reinvestitionen sollen wiederum zusätzliche wirtschaftliche Aktivitäten, Einkommen und letztlich zukünftige Steuereinnahmen generieren.

Die Regierung hat die unmittelbare Einnahmenreduzierung daher als Mittel charakterisiert, Ressourcen in den Händen der Unternehmen zu belassen, damit diese reinvestieren, die Produktion ausweiten und Einkommen steigern können. (Quochoi)

Dies vermittelt eine wichtige politische Botschaft: Vietnam verzichtet bewusst auf einen Teil kurzfristiger fiskalischer Einnahmen zugunsten eines langfristigen Wachstums des Privatsektors.

Warum die Grenze von 10 Mrd. VND entscheidend ist

Die jährliche Umsatzgrenze von 10 Mrd. VND – etwa 380.000 USD zu aktuellen Wechselkursen – ist wesentlich für das Verständnis der Reichweite der Resolution.

Dies ist kein Steueranreiz für große multinationale Konzerne oder Vietnams größte Unternehmen. Ein bedeutender auslandsfinanzierter Hersteller, ein großer Energieentwickler, eine Bank, eine Technologieplattform oder ein vietnamesisches Konglomerat überschreiten die Grenze von 10 Mrd. VND gewöhnlich deutlich.

Die unmittelbaren Begünstigten sind vielmehr kleinere Unternehmen, Mikrobetriebe, Geschäftshaushalte und Einzelunternehmer.

Dieser gezielte Ansatz erklärt auch, warum die Regierung davon ausgeht, dass die Maßnahme trotz der relativ niedrigen Umsatzgrenze eine spürbare wirtschaftliche Wirkung entfalten kann. Für ein multinationales Unternehmen mögen einige Millionen VND zusätzliche monatliche Liquidität kaum Einfluss auf Investitionsentscheidungen haben. Für ein kleines vietnamesisches Unternehmen hingegen können diese Mittel direkt zu Gehältern, Maschinen, Lagerbeständen, Digitalisierung oder Expansion beitragen.

Während der Beratungen in der Nationalversammlung veranschaulichte der Finanzminister dies anhand eines Unternehmens mit 10 Mrd. VND Jahresumsatz. Bei einer Gewinnmarge von etwa 12 % berechnete die Regierung, dass eine 30 %-Steuersenkung rund 4–5 Mio. VND oder mehr pro Monat zusätzlich verfügbar machen könnte. (Finanzministerium)

Auf Ebene der Kleinstunternehmen können solche Beträge einen praktischen Unterschied machen.

Teil einer umfassenderen Reformagenda für den Privatsektor

Die Resolution sollte daher im Zusammenhang mit Vietnams umfassenderen Reformen gesehen werden. Frühere Maßnahmen im Jahr 2026 boten bereits erhebliche Unterstützung für kleinere Unternehmen, darunter Steuerbefreiungen für Geschäftshaushalte und Einzelpersonen unter bestimmten Umsatzgrenzen, CIT-Erleichterungen für sehr kleine Unternehmen, Steuerstundungen und weitere fiskalische Hilfen. (Quochoi)

Die neue 30 %-Reduktion erweitert diese Politik auf eine höhere Umsatzstufe. Am wichtigsten ist, dass sie im Kontext der Resolution Nr. 68-NQ/TW steht, die die Entwicklung des Privatsektors ins Zentrum der langfristigen Wirtschaftsstrategie Vietnams gerückt hat.

Vietnam steht vor einer gewaltigen Herausforderung im kommenden Jahrzehnt: Es will über seine Rolle als exportorientiertes Produktionsland hinauswachsen und sich zu einer anspruchsvolleren Wirtschaft entwickeln, die von Technologie, Innovation, Infrastruktur, inländischen Unternehmen, höherer Produktivität und stärkerer vietnamesischer Beteiligung an globalen Wertschöpfungsketten getragen wird.

Dazu braucht es mehr als ausländische Direktinvestitionen. Es braucht stärkere vietnamesische Unternehmen. Es braucht Unternehmer, die Kapital ansammeln können. Es braucht kleine Unternehmen, die zu mittleren Unternehmen werden – und mittlere Unternehmen, die zu regionalen Champions heranwachsen. Und es braucht ein regulatorisches und fiskalisches Umfeld, das Unternehmen die Reinvestition ermöglicht, statt sie in ihrer Aufbauphase durch hohe Steuer- und Verwaltungslasten zu belasten.

Aus dieser Perspektive ist die neue Steuerresolution Teil eines wesentlich größeren Ganzen.

Bedeutung für ausländische Investoren

Der unmittelbare steuerliche Vorteil für große ausländische Investoren wird aufgrund der Umsatzgrenze von 10 Mrd. VND in vielen Fällen begrenzt sein. Dennoch sollten ausländische Investoren die Resolution nicht als irrelevant abtun.

Ihre strategische Bedeutung liegt woanders:

Erstens sind ausländische Investoren zunehmend auf vietnamesische Zulieferer, Auftragnehmer, Händler, Technologiepartner und Dienstleister angewiesen. Eine Stärkung der finanziellen Position kleinerer inländischer Unternehmen kann die Tiefe und Widerstandsfähigkeit der Lieferketten verbessern.

Zweitens können stärkere vietnamesische KMU bessere Joint-Venture-Partner und Zulieferer für internationale Unternehmen werden.

Drittens zeigt die Resolution erneut die Richtung der vietnamesischen Wirtschaftspolitik: Privatwirtschaft, Unternehmertum und Reinvestition werden zunehmend aktiv gefördert statt nur geduldet.

Für Investoren mit einem Zeithorizont von fünf, zehn oder zwanzig Jahren ist diese Richtung von großer Bedeutung.

Sofortige Wirkung – kein bloßes Zukunftsversprechen

Ein weiteres bemerkenswertes Merkmal der Resolution: Sie trat am 24. August 2026 – dem Tag ihrer Verabschiedung durch die Nationalversammlung – in Kraft und gilt für die Steuerperioden 2026 und 2027. (Quochoi)

Die Regierung strebte die Verabschiedung in der laufenden Sondersitzung ausdrücklich an, damit die Maßnahme bereits die Steuerperiode 2026 beeinflussen und Unternehmen zusätzliche Mittel für Anschaffungen, Reinvestitionen und den verbleibenden Geschäftsjahreszyklus bereitstellen kann. (Quochoi)

Dieses Timing sendet eine klare Botschaft: Vietnam verkündet nicht nur langfristige Ambitionen für die Entwicklung des Privatsektors, sondern versucht zunehmend, diese Ambitionen in Maßnahmen mit unmittelbarer finanzieller Wirkung für Unternehmen umzusetzen.

Eine Steuermaßnahme für kleine Unternehmen mit einer viel größeren Botschaft

Es wäre leicht, die Entscheidung der Nationalversammlung einfach als „30 %-Steuersenkung“ zu beschreiben. Das würde jedoch sowohl übertreiben als auch unterschätzen, was Vietnam tatsächlich getan hat.

Es würde die Maßnahme übertreiben, da Vietnam die PIT und CIT nicht für alle um 30 % gesenkt hat. Arbeitnehmer erhalten keine allgemeine 30 %-Reduktion der Einkommensteuer, und große Unternehmen erhalten keine allgemeine 30 %-Reduktion der Körperschaftsteuer.

Es würde die Maßnahme aber auch unterschätzen, da ihre Bedeutung über die Höhe der eingesparten Steuer hinausgeht.

Die Resolution zeigt eine veränderte Philosophie der wirtschaftlichen Entwicklung. Vietnam erkennt zunehmend, dass der Aufbau einer starken Privatwirtschaft erfordert, dass Unternehmen Kapital behalten, Gewinne reinvestieren, die Produktivität steigern, ihre Geschäftstätigkeit ausweiten und letztlich größer und wettbewerbsfähiger werden.

Der Staat signalisiert damit faktisch: Für qualifizierte kleinere Unternehmen kann ein Teil der heutigen Steuereinnahmen größeren wirtschaftlichen Wert schaffen, wenn er im Unternehmen verbleibt und das Wachstum von morgen finanziert.

Das ist eine anspruchsvolle politische Kalkulation.

Schlussfolgerung: Vietnam investiert in seine Unternehmer

Die 30 %-Steuersenkung für 2026 und 2027 sollte daher als das verstanden werden, was sie tatsächlich ist: eine gezielte Investition in die unternehmerische Basis Vietnams.

Sie gilt ausdrücklich für qualifizierte Steuerzahler mit einem Jahresumsatz von höchstens 10 Mrd. VND. Sie stellt keine allgemeine 30 %-Steuersenkung für Arbeitnehmer, multinationale Konzerne oder die gesamte Wirtschaft dar.

Ihre größere Bedeutung reicht jedoch weit darüber hinaus. Zusammen mit Resolution 68 und Vietnams umfassender Reformagenda für den Privatsektor zeigt die Maßnahme eine zunehmend klare politische Richtung: Vietnam möchte, dass seine privaten Unternehmen nicht nur überleben, sondern Kapital ansammeln, investieren, innovieren und wachsen.

Das ist nicht nur für vietnamesische Unternehmer wichtig. Es ist relevant für multinationale Unternehmen, die stärkere lokale Lieferketten suchen. Es ist relevant für Investoren, die glaubwürdige inländische Partner benötigen. Es ist relevant für Technologieunternehmen, die einen zunehmend anspruchsvollen Markt erschließen wollen. Und es ist relevant für internationale Unternehmen, die bewerten, ob Vietnam sich von einem führenden Produktionsstandort Asiens zu einer bedeutenden Innovations- und Investitionswirtschaft entwickeln kann.

Vietnam hat jahrzehntelang erfolgreich Kapital aus dem Ausland angezogen. Das nächste Kapitel ist ebenso wichtig: die Schaffung von Bedingungen, unter denen vietnamesisches Privatkapital parallel dazu wachsen kann.

Die Entscheidung der Nationalversammlung vom 24. August 2026 ist ein weiteres Signal dafür, dass dieses nächste Kapitel bereits begonnen hat.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Dr. Oliver Massmann (Architekt des Marktzugangs) unter omassmann@duanemorris.com. Dr. Oliver Massmann ist Generaldirektor von Duane Morris Vietnam LLC.

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