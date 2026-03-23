Anwalt in Vietnam Dr. Oliver Massmann – Vietnams neues FDI-Anreizsystem nach der globalen Mindeststeuer -Praktischer Leitfaden für ausländische Investoren (2026–2027)

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1. Hintergrund: Warum Vietnam sein FDI-Anreizsystem ändert

Vietnam hat ausländische Investoren traditionell durch sehr großzügige Steueranreize angezogen, wie etwa:

• Körperschaftsteuer (CIT)-Freistellungen (4–9 Jahre)

• Präferenz-CIT-Sätze (5–10 %)

• Langfristige Steuerermäßigungen

Die OECD-Mindeststeuer (Pillar 2) verlangt jedoch von multinationalen Unternehmen mit einem weltweiten Umsatz von mindestens 750 Mio. € eine effektive Steuerlast von mindestens 15 % weltweit.

Wenn Vietnam weniger als 15 % besteuert, kann das Heimatland des Investors die Differenz einziehen.

Folglich:

• Vietnams traditionelle Steueranreize verlieren ihre Wirksamkeit

• Die Regierung riskiert, Steuereinnahmen an andere Länder zu verlieren

Vietnam hat daher ab dem 1. Januar 2024 die globale Mindeststeuer eingeführt und begonnen, sein gesamtes FDI-Anreizsystem neu zu gestalten.

2. Wer von den neuen Regeln betroffen ist

Die globale Mindeststeuer gilt nur für große multinationale Konzerne.

Schwelle

Ein Unternehmen ist betroffen, wenn:

• Weltweit konsolidierter Umsatz ≥ 750 Mio. €

Typische betroffene Unternehmen in Vietnam

• Halbleiterhersteller

• Elektronikproduzenten

• Große Technologiekonzerne

• Bedeutende Automobil- und Industrieunternehmen

Viele der größten Investoren in Vietnam fallen in diese Kategorie.

3. Vietnams zentrale politische Antwort: Investitionsförderfonds

Das zentrale Instrument der neuen FDI-Strategie ist der Investitionsförderfonds, eingeführt durch Dekret 182/2024/NĐ-CP.

Zweck

Der Fonds ersetzt traditionelle Steueranreize durch direkte finanzielle Unterstützung.

Arten der Unterstützung

Förderfähige Investoren können erhalten:

1. Zuschüsse in bar

2. Subventionen für Hightech-Ausrüstung

3. Unterstützung für F&E-Aktivitäten

4. Finanzierung von Mitarbeiterschulungen

5. Infrastrukturförderung

6. Unterstützung beim Technologietransfer

Im Gegensatz zu Steueranreizen senken diese Subventionen nicht den Körperschaftsteuersatz und bleiben daher konform mit den OECD-Pillar-2-Regeln.

4. Schwerpunktsektoren für neue Investitionsanreize

Vietnam konzentriert sich nun auf hochwertige FDI statt auf volumenbasierte Investitionen.

Priorität erhalten folgende Sektoren:

• Halbleiter

• Künstliche Intelligenz

• Digitale Technologien

• Fortschrittliche Fertigung

• Erneuerbare Energien

• Biotechnologie

• Hightech-Elektronik

• Forschungs- und Entwicklungszentren

Diese Sektoren gelten als strategisch für die langfristige wirtschaftliche Entwicklung Vietnams.

5. Praktische Auswirkungen für ausländische Investoren

1. Steueranreize sind nicht mehr der Hauptanziehungspunkt

o Traditionelle Steuerferien können weiterhin bestehen, aber für große multinationale Gruppen gilt:

o Die effektive Steuerlast beträgt mindestens 15 %.

2. Investitionsverhandlungen konzentrieren sich auf Subventionen

o Investoren sollten Verhandlungen mit Behörden über folgende Punkte erwarten:

 staatliche Unterstützungspakete

 Infrastrukturzusagen

 Ausbildungsprogramme für Arbeitskräfte

 F&E-Anreize

3. Erhöhte Compliance-Pflichten

o Große multinationale Unternehmen müssen sich vorbereiten auf:

 Pillar-2-Berichtspflichten

 Berechnung der effektiven Steuerlast

 Einhaltung der Nachversteuerungsregeln

4. Strategische Investitionsprüfung

o Vietnam bewertet Projekte zunehmend nach:

 Technologiestand

 Umweltwirkung

 Innovationspotenzial

 Beitrag zur Lieferkette

o Arbeitsintensive Projekte mit geringem technologischem Wert erhalten geringere Priorität.

5. Chancen für ausländische Investoren

Trotz der Steuerreform bleibt Vietnam hochattraktiv durch:

o starkes Wirtschaftswachstum

o politische Stabilität

o wachsende Produktionsbasis

o strategische Position in globalen Lieferketten

o starke staatliche Verpflichtung zu Hightech-Investitionen

Das neue Anreizmodell kann sogar größere finanzielle Gesamtförderungen bieten, insbesondere für große Technologieprojekte.

Schlussfolgerung

Vietnam durchläuft aufgrund der Umsetzung der OECD-Mindeststeuer eine grundlegende Transformation seines Anreizsystems für ausländische Investitionen.

Das Land bewegt sich weg von einem steuerferiengetriebenen FDI-Modell hin zu einem System, das auf direkter finanzieller Unterstützung, Innovationsanreizen und strategischer Sektorentwicklung basiert.

Für multinationale Investoren sind die praktischen Auswirkungen klar:

• Die minimale effektive Steuerlast beträgt 15 %.

• Traditionelle Steueranreize spielen eine kleinere Rolle.

• Investitionsverhandlungen konzentrieren sich zunehmend auf staatliche Subventionen, Infrastrukturförderung und F&E-Anreize.

Gleichzeitig konkurriert Vietnam weiterhin aktiv um globale Investitionen, insbesondere in Hightech- und strategischen Branchen.

Ausländische Investoren, die ihre Projekte mit den Innovations- und Industriepolitikprioritäten Vietnams in Einklang bringen, werden weiterhin bedeutende Chancen auf dem vietnamesischen Markt finden.

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